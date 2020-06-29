Чехия, как солдат Швейк: обманет, чтобы хорошо поесть и выпить

3 апреля 2020 года по приказу стервеца Ондржея Коларжа, старосты района Прага-6, на шею статуи советского маршала Конева накинули веревку. Подручные палача стащили монумент освободителю Праги на землю, замотали в тряпки и уволокли на склад. Позже староста отпустил гнусную шутку в интернете: «У него не было маски, а (во время коронавируса) правила одинаковы для всех. Выходить на улицу можно только надев маску или другое средство, прикрывающее рот и нос». А 9 мая на постаменте неизвестные водрузили унитаз. Теперь постамент заколочен фанерой, на которой уже появились противоречивые надписи: «Конев – освободитель» и «Конев – убийца 300 тысяч человек». Так в Праге началась война памятников и продолжилась война с памятью.

Сейчас коронавирусные санкции официально отменены, и все пивнушки Праги забиты народом.Фото: Дарья АСЛАМОВА

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/770871" frameborder="0"></iframe> В Праге демонтировали памятник советскому маршалу Коневу.

ПИВНОЙ «ГЕРОИЗМ»

Сейчас коронавирусные санкции официально отменены, и все пивнушки Праги забиты народом. Я с удивлением смотрю на людей, которые спокойно осушают четвертую кружку пива и даже в туалет не бегают. И все еще не могу привыкнуть к тому, что крохотная бутылочка воды в кафе стоит в два раза дороже, чем пол-литра пива. К несчастью, я ненавижу пиво, но вежливо потягиваю кружку с пенной жидкостью и слушаю человека по имени Ондржей Соукуп, которого мне рекомендовали как взвешенного и осторожного журналиста.

- Чехи и русские абсолютно не понимают друг друга, - разглагольствует он. – Это как диалог вдрызг пьяного слепого с обдолбанным глухим. Вся движуха вокруг Конева началась четыре года назад. С нашей точки зрения этот дурацкий памятник не имеет никакой ценности. В районе его называли «цветочником». (Маршал держит в руках ветку сирени. – Д.А.) Какая разница, где он будет стоять? Лучше поставить его на кладбище.

- На кладбище?! – удивленно восклицаю я. – Но здесь не его могила. Его памятник – символ благодарности советским воинам за освобождение Праги.

- А чем плохо кладбище? Там тоже стоят памятники. И вообще, во всем виновато российское посольство. Когда русские в 2018 году начали орать, что это фашисты облили памятник краской, то сами спровоцировали защитную реакцию. Да кто нас, ***, учит жить?! Какое вы имеете право? Что у вас общего с людьми, которые погибли тут? Вечно болтаете, что вы потомки героев, как если бы мы твердили, что мы потомки гуситов.

От возмущения я чувствую, как у меня лицо наливается кровью, но стараюсь держать себя в руках:

- У нас в каждой семье есть погибшие, раненые, узники концлагерей. Вам ли это не знать? Ведь вы учились в России. И не говорите мне, что староста Коларж, сын бывшего посла Чехии в России, тоже не знал, что для нас память о героях войны священна. Кстати, в России установлено 16 мемориалов чешским легионерам, которые для русских – просто армия головорезов, грабивших и убивавших наших людей в Гражданскую войну. Они расстреливали красных, они предали белых, выдав Колчака. Как бы чехи чувствовали себя, если бы мы снесли их памятники, а ваше кладбище во Владивостоке закатали в бетон и поставили там, ну, скажем, торговый центр?

Статуя: два мужика, писающие на карту Чехии.Фото: Дарья АСЛАМОВА

- Но в Чехии тоже стоят 2000 памятников русской армии, - замечает господин Соукуп.

- Советские люди погибли здесь, сражаясь за освобождение ВАШЕЙ родины от нацизма и оккупации. А чешские легионеры принесли только горе России.

- Нет, они сражались за свое право живыми добраться до дома из Сибири.

- А вы не видите разницы между спасением своей шкуры и самопожертвованием?

- Абсолютная чушь. Советские солдаты сражались в Чехословакии тоже за себя.

- Вот как? – восклицаю я. - На территории чужой страны, спасая ее от фашизма? 140 тысяч наших воинов легли здесь в землю! Спасать только себя – это нормальный животный инстинкт, а вот пожертвовать собой ради благородного дела – это подвиг.

- И что? Все советские солдаты были героями? Для меня нет разницы между вашими Александром Матросовым или Зоей Космодемьянской и нашими легионерами.

- По-вашему, Зоя Космодемьянская тоже спасала свою жизнь? – тихо спрашиваю я.

- Нет, она погибла за идею. Но меня бесит, что вы делаете из меня идиота. Защищаясь, я скажу, что и Гитлер был хороший человек.

- А он был?

- Если вас это разозлит, то да, могу сказать и так.

Чешская нация – это коллективный солдат Швейк, чья пухлая добродушная небритая физиономия украшает множество кабачков в Праге.Фото: Дарья АСЛАМОВА

ПИВНАЯ МУДРОСТЬ

Больше всего на свете чехи ценят комфорт и благополучную, размеренную жизнь, что само по себе и неплохо. В спокойные времена. Чешская нация – это коллективный солдат Швейк, чья пухлая добродушная небритая физиономия украшает множество кабачков в Праге. Пройдоха, немножко мошенник, болтун и весельчак, любитель хорошо поесть и выпить. Просто символ знаменитой пивной мудрости – народного собрания метких словечек и изречений. Главное из них: кто сбежит – тот выиграет.

До сих пор здесь не утихают дискуссии. Как же так? Государство Чехословакия с хорошей авиацией, великолепными танками (немецкие по сравнению с ними в 1939 году были просто фанерой) и прекрасными автомобилями, с хорошо укрепленной линией обороны, с природными препятствиями в виде гор и лесов (там можно сидеть и партизанить десятилетиями)... сдалось гитлеровцам без единого выстрела.

- А что вы хотите? Да, действительно, наша армия в то время составляла миллион с четвертью человек, - говорит журналист и историк Милан Сиручек. - Но против нас стояла не только Германия, но и Польша с Венгрией, желавшие оторвать куски от нашей страны. Да, Сталин предложил помощь, но Польша не дала разрешения на проход советской армии через свою территорию.

- Но вы, я уверена, знаете, что Сталин гарантировал помощь Чехословакии даже в том случае, если Польша откажется пропустить советские войска.

- Поймите, на нашего президента Бенеша давили правительства Великобритании и Франции, чтобы мы сдались. Типа Гитлер успокоится и дальше не пойдет. Да посмотрите на огромную Францию, которая стремительно капитулировала! Чего уж о нас говорить?

С писателем и бывшим стажёром "Комсомолки" Миланом Сиручеком, автором книги " Нужно ли бояться России?»Фото: Дарья АСЛАМОВА

88-летний господин Сиручек – не просто мой коллега, но, можно сказать, сослуживец. Три года работал иностранным стажером в «Комсомольской правде» еще в хрущевские времена. В годы войны тринадцатилетним подростком был связным у партизан, - оставлял и забирал записки под корнями деревьев.

- У вас были свои партизаны? – оживляюсь я. – А что они делали? Пускали под откос поезда? Убивали немцев?

- Ну, что вы! Боев практически не было. Наше подполье работало по-умному. Передавало информацию союзникам. Нас просто никто не словил.

- Свыше трети танков и оружия, которым Германия воевала в СССР, было изготовлено на чешских заводах. Может, у вас был саботаж? – с надеждой спрашиваю я.

- Были редкие случаи, но сейчас их преувеличивают. Все работало, как надо. Не было здесь так плохо, как могло быть во время войны. У немцев до сих пор есть одно преимущество. Аккуратность, точность и дисциплина во всем. Даже в конце войны, когда туго пришлось, продукты по талонам выдавали точно в срок. Но я хорошо помню тот май 1945 года, когда сирень расцвела раньше времени, и все советские танки, вошедшие в Прагу, были полностью осыпаны сиренью. Были и объятия, и счастье. А сейчас вся эта история с монументом маршала Конева – чистая провокация. Началось все с таблички, на которой указывалось, что Конев руководил подавлением будапештского восстания 1956 года. Но я в 1956 уже работал журналистом и был в Венгрии. Советская армия вошла в Будапешт, когда коммунистов уже вешали на столбах. Вот так-то! Хуже всего, когда переписывается история. Ведь современность истекает из прошлого, а государство, как и растение, имеет корни, которые рвать нельзя.

Маршала Конева встречают в освобожденной Праге, 7 мая 1945 года.Фото: ТАСС

«МЫ НЕ ХОТИМ БЫТЬ ГЕРОЯМИ»

Именно такую фразу я часто слышала от чехов. Но ведь герои были. За годы оккупации в бывшей Чехословакии погибли 340 тысяч человек (из них 270 тысяч евреев). Остальные 70 тысяч – в основном, коммунисты (но об этом здесь вспоминать не принято). Правительство в изгнании, засевшее в Лондоне, тоже пыталось поднять людей на борьбу. Британская спецслужба подготовила в 1942 году группу чешских парашютистов, которых перебросили в Прагу. 27 мая было совершено покушение на диктатора Протектората Богемии и Моравии (так Гитлер назвал Чехию) Рейнхарда Гейдриха. Через сутки он скончался от полученных ран. Два героя Йозеф Габчик и Ян Кубиш успели скрыться (сначала забежали в лавку, но хозяин их немедленно выдал), затем бросились в православный собор Кирилла и Мефодия, где ранее укрылись их товарищи.

Гитлер пришел в бешенство. Гейдрих был одним из главных идеологов и искусных палачей третьего Рейха. Немедленно начались репрессии, в ходе которых погибли 1331 человек. Гитлеровцы также стерли с лица земли деревню Лидице, где жили родственники парашютистов. Была обещана награда в один миллион рейхсмарок тому, кто выдаст героев. Сдал же нападавших, а заодно и еще 254 человека из Сопротивления, их же товарищ-парашютист Карел Чурда. (После войны на суде он совершенно искренне сказал, что любой бы на его месте сделал то же самое за миллион марок.)

18 июня 1942 года немцы атаковали собор Кирилла и Мефодия. Семь парашютистов отчаянно сражались в течение нескольких часов и застрелились последними патронами. (После все священники собора были расстреляны, а Чешская православная церковь уничтожена.)

В Лондоне в нетерпении грызли ногти. Диктатор убит, жестокие репрессии (а они входили в план) свершились. Где же народное восстание? И дождались. 3 июля 1942 года 200-тысячная демонстрация (самая большая в истории современной Чехии) на Вацлавской площади Праги присягала на верность Гитлеру и третьему Рейху у статуи Святого Вацлава (символ чешской государственности). Впору было взвыть от отчаяния. Недаром Гитлер считал чехов нацией рабов, готовых за двойной паек трудиться на военных заводах вдвое больше.

А сегодня эти милые, воспитанные люди, к примеру, просто посмеялись над скульптурой в центре столицы, изображающей двух мужиков, виртуозно писающих на карту Чехии. Один мочится на Прагу, другой – на город Брно.

Вы можете себе представить, что подобная скульптура просуществовала бы в России больше суток?! Пришли бы ночью мужички с топорами и отрубили бы писунам сами знаете что. (Кстати, автор скульптуры Давид Черный также является создателем памятника предателям-власовцам, который в народе метко называют «член со шляпкой».)

В Праге весело: фаллические скульптуры, свиные рульки, пивные реки. А неприятное прошлое можно просто забыть или переписать.

«ПРАЖСКОЕ КАФЕ».

- Что значит выражение «пражское кафе»? Это местные актеры, интеллектуалы, публицисты с либеральными, прозападными взглядами. Многие живут на гранты бесчисленных западных институтов. По вашему выражению, «грантоеды».

Станислав Новотный, веселый, не унывающий человек с бородкой, перепробовавший, кажется, все на свете. Бывший знаменитый диссидент. Юрист по образованию. Потом вдруг стал

Президентом полиции в звании полковника. Основал Христианско-демократическую партию, а позже возглавлял Чешскую христианскую академию. Теперь председатель Ассоциации независимых СМИ, учредившей в журналистике и литературе премию Крамерио.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/787510" frameborder="0"></iframe> Такой увидела Прагу спецкор КП Дарья Асламова.Дарья АСЛАМОВА

- Мы нашу премию вручаем героям СМИ, но они почему-то боятся ее получать, - смеется господин Новотный. – Мало ли что скажет про них «пражское кафе». Главные медиа (так называемый «мейнстрим») сейчас воюют за реабилитацию немцев. История переписывается так, чтобы «Гитлер был джентльменом», по выражению одного писателя. Словом, они хотят, чтобы уменьшилась вина Германии и заслуги Красной Армии. А что вы хотите? Все деньги здесь из Германии. 70 процентов промышленности в немецких руках. Немцы думают, что Чехия – это их территория. Им снова нужен простор. «Дранг нах Остен» - натиск на Восток. Это старая история. А Чехия – это европейский перекресток и оплот оппортунизма. Все эти разговоры в ресторанах за кружкой пива. Типичные, как болтовня Швейка, который немножко обманет, но со всеми в хороших отношениях.

- У вас русофобское население?

- Сейчас – да, поскольку находится по огромным давлением русофобской прессы. Старшее поколение, как все люди, выросшие в советское время, обладают иммунитетом к пропаганде. Их сложнее обмануть. Вы не думайте о чехах плохо. Они себя хорошо показали в гуситских войнах и в Тридцатилетней войне.

- Так это когда было?! – восклицаю я. – Тридцатилетняя война – семнадцатый век, а гуситские войны – аж начало пятнадцатого!

- Здесь было много героев и во Вторую мировую. Уж куда больше, чем во Франции, которая все время разглагольствовала о своем Сопротивлении.

- А потом? Что случилось с чехами?

Господин Новотный невесело усмехается.

- А потом они научились жизни.

Продолжение следует...