2020-06-27T17:11:33+03:00
Звезды

«Здоровые бугаи удерживали меня на земле»: Ксения Собчак рассказала, как ее съемочную группу избили в монастыре на Урале

Телеведущая снимает фильм про опального схиигумена, который захватил монастырь
Сергей ЕФИМОВКонстантин ГЛЫБА
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Ксения Собчак рассказала, как ее съемочную группу избили в монастыре на УралеКсения Собчак рассказала, как ее съемочную группу избили в монастыре на УралеФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Узнав о предстоящем Церковном суде над раскольником - схиигуменом Сергием Романовым, который заперся в Среднеуральском женском монастыре, Ксения Собчак вместе с журналистом Сергеем Ерженковым (с ним она с некоторых пор делает выпуски «Осторожно, новости» для своего youtube-канала) отправилась в Екатеринбург снимать сюжет.

Напомним, отец Сергий заявил о создании в России «электронного концлагеря Сатаны», проклял руководство РПЦ и призвал открыть храмы в период эпидемии. Екатеринбургская епархия, разумеется, не одобрила откровенно бредовые заявления священника - митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл запретил священнику проповедовать. А схиигумен Сергий... отказался подчиняться и заявил, что решение по нему должен принимать Поместный собор.

В субботу, 27 июня, журналисты начали съемку близ монастыря. Где, по словам Собчак, на съемочную группу было совершено нападение — крепкие мужчины стали выталкивать и избивать членов съемочной группы, отобрали съемочную технику. Об этом ведущая немедленно рассказала в своем телеграм-канале. «КП» связалась с Ксенией Собчак по телефону.

Собчак о нападении в Екатеринбурге.

«Мы пришли к героине нашего фильма, - рассказала нам Ксения. - Пришли навестить могилку ее матери — она нам показала дорогу к этой могилке на территории храма. Заборов, ограждений там не было. Мы подошли к этой могилке, после чего к нам подошла группа людей бандитского вида. Огромные бугаи! Стали выталкивать нас с этого кладбища в сторону площади храма. Там они меня толкнули и удерживали на земле. В этот момент стали избивать режиссера нашего фильма Сергея Ерженкова, отобрали у него камеру. Еще несколько человек стали избивать героя нашего фильма - Филиппа, который как раз рассказывал, как над ним издевались в этом монастыре, когда он был ребенком. Мы вызвали полицию, ждем у храма. Сидим в машине, они до сих пор стоят рядом. Они украли у нас камеру дорогую — там все наши съемочные материалы».

«КП» следит за развитием событий.

ЗВОНОК В РПЦ

«Обстановка в монастыре вызвана действиями отца Сергия»

Замглавы Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе узнал о происшествии от «КП»:

«Мне пока неизвестны обстоятельства этого инцидента, - сообщил Вахтанг Кипшидзе. - События такого рода должны тщательно расследоваться — следует установить причины, обстоятельства и виновных. Со своей стороны напомню, что в отношении схиигумена Сергия Романова, который находится в этом монастыре и запрещался в служении, продолжается судебное производство в Церковном суде. Эта обстановка, которая имеет место в монастыре, несомненно, вызвана действия отца Сергия Романова».

Ксению Собчак избили в монастыре.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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