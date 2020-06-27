«Динамо» сыграет основным составом, в победу «Ростова» верят букмекеры

27 июня в рамках 24-го тура чемпионата России по футболу матчи «Динамо» - ЦСКА и «Ростов» - «Арсенал» пройдут в обычном формате.

В субботу, за несколько часов до матча с ЦСКА московские динамовцы объявили у себя в твиттере: «Играем основой!» А это значит, что Роспотребнадзор разрешил выйти на поле всем игрокам, у которых тесты на коронавирус оказались отрицательным. На карантине остались только три легионера, подхватившие на прошлой неделе эту заразу - Шарль Каборе, Клинтон Н`Жье и Себастьян Шиманьски.

Напомним, что предыдущий матч чемпионата России «Краснодар» - «Динамо» перенесли на 19 июля. Эта встреча тоже была под вопросом, и динамовцы параллельно готовили к игре молодежку. Но теперь честолюбивые дублеры посмотрят матч со стороны. Кстати, именно «Динамо» в этом году выиграла молодежное первенство, обойдя на 4 очка юных армейцев.

Ждали разрешение местного Роспотребнадзора и в «Ростове», который в субботу принимает тульский «Арсенал». По последним сведениям, команде тоже дали добро выступить основным составом. Играть не смогут только зараженные футболисты: Хорен Байрамян, Роман Еременко, Матиас Норманн, Арсений Логашов, Ивелин Попов и Деннис Хаджикадунич.

Кстати, вскоре после этих новостей на страничке ФК «Ростов» в соцсетях появилась информация, что наконец-то и букмекеры начали принимать ставки на этот матч.

«Букмереры верят в победу нашей команды:

П1 — 2,40, ничья — 3,60, П2 — 2,90», - написали ростовчане.

Напомним, что в прошлом туре «Ростов» вынужден был играть с «Сочи» молодежным составом и проиграл 10:1. Кстати, ростовская молодежка заняла в первенстве (U21) 13-е место.

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