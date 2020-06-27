2020-06-27T22:44:15+03:00
Общество

В Москве жара +30: Горожане пошли гулять, купаться в фонтанах и загорать в парках

Но в ближайшие несколько дней нас ждет циклон из Скандинавии. «Похолодает» до +20
Семен ЕЛЕНИН
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В ближайшие несколько дней нас ждет циклон из Скандинавии. «Похолодает» до +20. Будут случаться дожди с грозами. Но это ненадолго. В следующую субботу Москве вновь обещают тропическую жару. 66% календарного лета впереди!В ближайшие несколько дней нас ждет циклон из Скандинавии. «Похолодает» до +20. Будут случаться дожди с грозами. Но это ненадолго. В следующую субботу Москве вновь обещают тропическую жару. 66% календарного лета впереди!Фото: Михаил ФРОЛОВ

На эту субботу синоптики прочили Москве новый температурный рекорд - 27 июня температура, если верить сложной метеорологической технике, должна была достигнуть +32. И это был бы исторический максимум для этого дня. Но увы… Рекорда не сложилось. Воздух в российской столице прогрелся «всего» до +30. Но и этого, знаете ли, хватило! В домах стало совсем уж душно. И москвичи массовой двинулись на прогулки. В парки. В центр города.

Корреспонденты «Комсомольской Правды» прогулялись вместе с ними.

В парке Зарядье вновь много людей. После «карантина» его открыли последним из столичных парков. Но с 25 июня территория вновь доступна для прогулок Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В парке Зарядье вновь много людей. После «карантина» его открыли последним из столичных парков. Но с 25 июня территория вновь доступна для прогулокФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Многие московские лужайки уже давно стали местами отдыха Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Многие московские лужайки уже давно стали местами отдыхаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Но главная активность, конечно, - у фонтанов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Но главная активность, конечно, - у фонтановФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Многие москвичи устремились сюда целыми семьями, с детьми Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Многие москвичи устремились сюда целыми семьями, с детьмиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

А загорать можно и в центре Москвы! Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

А загорать можно и в центре Москвы!Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Солнце. Лето. Москва. Красивые девушки. Что еще надо для счастья? )) Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Солнце. Лето. Москва. Красивые девушки. Что еще надо для счастья? ))Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Впрочем, кое-кто ведь и на работе. А тут главное - не получить солнечный удар. И про табельные «средства индивидуальной защиты» не забыть Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Впрочем, кое-кто ведь и на работе. А тут главное - не получить солнечный удар. И про табельные «средства индивидуальной защиты» не забытьФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Круче всех, конечно, детворе. Можно раздеться до трусов, пробежаться в фонтанах и никто тебя за это не наругает! Фото: Михаил ФРОЛОВ

Круче всех, конечно, детворе. Можно раздеться до трусов, пробежаться в фонтанах и никто тебя за это не наругает!Фото: Михаил ФРОЛОВ

Взрослым сложней. Подержать в прохладной водичке ноги - и то счастье Фото: Михаил ФРОЛОВ

Взрослым сложней. Подержать в прохладной водичке ноги - и то счастьеФото: Михаил ФРОЛОВ

Фонтаны Парка Горького окружены людьми по всему периметру Фото: Михаил ФРОЛОВ

Фонтаны Парка Горького окружены людьми по всему периметруФото: Михаил ФРОЛОВ

Как они в такую погоду в шубах ходят - не понимаю… Фото: Михаил ФРОЛОВ

Как они в такую погоду в шубах ходят - не понимаю…Фото: Михаил ФРОЛОВ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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