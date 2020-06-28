Элла Памфилова: Нет, нам не страшно, что за голосованием по поправкам в Конституцию будут следить полмиллиона наблюдателей

Россияне начали голосовать по поправкам в Конституцию еще 25 июня. Последний и решающий день - 1 июля. Глава Центрального избирательного комитета РФ Элла Памфилова посетила пресс-центр "Комсомольской правды" и ответила на вопросы наших читателей и радиослушателей в рамках Горячей линии по вопросам голосования, организованной совместно с ВГТРК.

- Вы уже сказали, что к нам в Россию на голосование приедет аж полмиллиона наблюдателей. А не страшно это?

- Вы ошиблись – это наши, родные российские наблюдатели, а не визитеры из других стран, - говорит Элла Александровна. - Во многом это и моя «вина» - в свое время я обратилась к партиям и общественным движениям с предложением направить через общественные палаты максимальное количество своих представителей для повсеместного всеобъемлющего наблюдения при проведении общероссийского голосования. И все, кто был заинтересован в том, чтобы голосование прошло максимально прозрачно, достоверно и легитимно - откликнулись.

Около пятисот тысяч – это даже больше, чем было на выборах Президента России. Так чего нам бояться?

Элла Памфилова в эфире Радио "Комсомольская правда": "Главное, что у людей появились дополнительные возможности и выбор способа голосования!"Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мы рады, что наша инициатива оказалась «наказуема» так успешно!

Мы пригласили всех, в том числе и тех, кто настроен весьма критически и постоянно оппонирует власти, всех, у кого есть сомнения, - записываться в наблюдатели.

Это просто. - в соответствии с законом об общероссийском голосовании, Общественная палата Российской Федерации и их партнёры в регионах - региональные палаты – наделена правом модерировать и организовывать процесс наблюдения.

Все желающие наблюдать – и не только от партий или движений, но и от себя самого – могут подать заявки до 30 июня в федеральную или региональную общественную палату. И она, собственно говоря, дает направление на наблюдение, чтобы ни у кого не было сомнений в результатах голосования. Потому что - какой у нас основной приоритет?

- Прозрачность!

- Нет! Основной приоритет у нас, который определён - чтобы во время голосования была обеспечена максимальная безопасность для здоровья граждан, для жизни людей.

Элла Памфилова в эфире Радио "Комсомольская правда": "Появилось много видов голосования, поэтому и наблюдателей нужно больше, чем обычно на выборах."Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Исходя из этого приоритета, мы и формировали основные задачи. А какие у нас основные задачи, как вы думаете?

- Сделать так, чтобы, как говорит Элла Александровна Памфилова, голосовать было так же безопасно, как сходить в магазин.

- Нет. Это - приоритет. А основная задача у нас - обеспечить полную достоверность результатов и легитимность голосования в целом.

Элла Памфилова в эфире Радио "Комсомольская правда": "Нет, нам не страшно, что за голосованием по поправкам в Конституцию будут следить полмиллиона наблюдателей"Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Исходя из этой задачи, на основе этого приоритета, мы считаем важным сделать голосование максимально прозрачным процессом. Открытым и прозрачным.

В целях безопасности для здоровья граждан, процесс голосования мы растянули, в общей сложности, на семь дней, и он будет идти не только на участке, но и вне помещения для голосования. То есть появилось много видов голосования, поэтому и наблюдателей нужно больше, чем обычно на выборах.

Это наше ключевое требование – при всех видах голосования обязательно присутствие наблюдателей.

Элла Памфилова в эфире Радио "Комсомольская правда": "Мы рады, что наша инициатива оказалась «наказуема» так успешно!"Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Но это же рискованно.

- Не понимаю, что вы имеете ввиду.

Рискованно тогда, когда замышляется, скажем так, - фальсификация. Поскольку у нас жесткая установка на прозрачность, то нет никаких гонок ни по явке, ни по результатам, чтобы все было действительно достоверно и на основании волеизъявления людей.

Мы «выжигаем каленым железом» все эти фальсификации. Поэтому - не страшно. Наоборот, мы заинтересованы в том, чтобы именно наблюдатели нам это подтверждали. Именно - частное голосование.

Элла Памфилова в эфире Радио "Комсомольская правда": "Мы провели огромную работу с регионами. На сегодня в 80 регионах из 85 будет организовано видеонаблюдение."Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Это вы с президентом Путиным так вот сговорились, чтобы такое голосование было?

- Когда я пришла работать в Центризбирком ещё в 2016 году, это была основная задача, которую президент передо мной поставил. Максимально оздоровить всю избирательную систему России и «выжигать каленым железом» всякого рода фальсификации.

Система сложная. В каждой комиссии - не просто сидят чиновники, по вертикали назначенные, которые выполняют чью-то команду. Нет, там - представители многих партий, движений. И оппозиционных - в том числе.

Административно-командного "стиля руководства" в нашей избирательной системе нет. Наша задача - привести ее к единому знаменателю, чтобы процесс голосования был организован строго в соответствии с законом.

Вот почему мы этим занимаемся. У нас произошло очень много изменений. Но еще работать и работать.

- Элла Александровна! А "каленое железо" где находится - в Кремле или в Центризбиркоме?

- "Каленое железо" - это закон, который все обязаны исполнять. А если кто-то его нарушает, значит, правоохранительные органы должны проводить расследование и по заслугам - после решения суда - наказывать.

"Каленое железо", которое в рамках компетенции ЦИК или наших избирательных комиссий, - мы, конечно, тоже применяем. Наказание за нарушение - вплоть до увольнения...

Глава Центрального избирательного комитета РФ Элла Памфилова посетила пресс-центр "Комсомольской правды"Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

КСТАТИ

"Сейф-пакеты с бюллетенями будут охранять МВД и Росгвардия. Можем допустить и Фому Неверующего"

- Как будут охраняться урны с бюллетенями?

- У нас очень жесткие процедуры. Я отметаю все спекуляции и вранье по этому поводу. И не урны, а ящики для голосования.

Мы даже перестраховались. Поскольку у нас, начиная с 25 июня, идет голосование. С 8 утра до 8 вечера.

Все бюллетени, которые привозят в переносных ящиках, а также те, с помощью которых граждане проголосовали непосредственно на участке, - в присутствии наблюдателя - пересыпаются в специальные сейф-пакеты, которые максимально защищены. Каждый такой сейф-пакет (с индивидуальным номером) запечатывается так, что его уже нельзя распечатать, не повредив.

На этом сейф-пакете расписываются все присутствующие члены избирательных комиссий. Это - представители разных партий и движений, в том числе оппозиционных. Расписываются - по желанию - наблюдатели. Составляется акт и прикладывается к сейф-пакету.

Наблюдатели и члены комиссии могут этот момент сфотографировать. И затем сейф-пакеты помещаются в сейф, запечатываются. Помещение всю ночь находится под охраной сотрудников МВД или Росгвардии.

Мы провели огромную работу с регионами. На сегодня в 80 регионах из 85 будет организовано видеонаблюдение. И мы попросили коллег посмотреть, где есть возможность дополнительно установить видеорегистраторы в помещениях, где хранятся бюллетени.

Если остались Фомы Неверующие, пожалуйста, пусть установят дежурство рядом с сотрудником правоохранительных органов. И могут по очереди дежурить. Чтобы быть полностью уверенными, что никакая мышка-норушка не проскочила, хвостиком не разбила сейф, не вытащила и не подменила этот сейф-пакет, у которого есть индивидуальный номер. Его нельзя подменить.

- Голосование во дворе. Как должны выглядеть урны и палатки?

- Нет никаких палаток в принципе.

У нас вне помещения первый вид - голосование на воздухе. Когда помещение для голосования расположено в школе, в классе, в спортзале, члены комиссии могут решить этот участок, на котором приписано, допустим, 1200 жителей, просто взять и автоматически вынести на воздух, например, в школьный двор.

Глава Центрального избирательного комитета РФ Элла Памфилова и обозреватель KP.RU Александр Гамов.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Единственное отличие, что там будут не стены, а стенды стоять. Остальное - то же самое. И все процедуры те же, и все люди те же. Они просто голосуют не в помещении, а в школьном дворе.

Это один вид голосования на воздухе. И тут не нужны палатки. Самая ценность, что это открытое пространство. Может быть, легкий шатер от солнца или дождя.

Второй вид голосования вне помещения состоит из двух аспектов. Традиционное голосование на дому. Когда очень пожилые люди, маломобильные или с ограниченными возможностями, подают заявки и голосуют. К ним сами приходят члены участковой комиссии.

Сейчас, кстати, в процедуру внесены изменения. Не требуется указывать причину. Человек просто звонит и говорит: я не могу прийти, я хочу проголосовать на дому.

И – это абсолютно бесконтактный способ. У нас принцип бесконтактности. К человеку приезжают члены комиссии, с наблюдателями. Ему продезинфицируют дверь, звонок, повесят пакет, где все, что необходимо для голосования, и есть маска, перчатки, ручка, и бюллетень, и заявление, в котором он должен расписаться за получение бюллетеня. И он покажет на расстоянии паспорт, чтобы было видно, что это именно он.

После этого он забирает пакет, надевает маску, перчатки, дезинфицирует руки. Подписывает заявление со своими паспортными данными. Проверяет, чтобы они были правильные. Возвращает подписанное заявление о получении бюллетеня и голосует.

У его двери стоит переносной ящик для голосования. Он опускает в специальный бокс заявление, что он получил бюллетень. А в сам ящик – опускает бюллетень.

Есть еще голосование на придомовых территориях, которое многие путают почему-то с надомным голосованием. Это совсем другая процедура. Предварительно комиссии обзванивают граждан: как вам удобнее проголосовать. Выясняется, например, что в каком-то дворе стоят три многоэтажки, набирается человек 30-50, которые не хотят, чтобы к ним домой приходили, в то же время они не могут прибыть на участок, а хотят проголосовать. Они договариваются о времени. И на основе этих заявок люди голосуют рядом с домом. Организуется переносной стол, списки - все, как на участке, с соблюдением всех правил.

Главное, что у людей появились дополнительные возможности и выбор способа голосования!

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