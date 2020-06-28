Динияр Билялетдинов - о чемпионстве «Ливерпуля» и крутости Клоппа: «Взрывные атаки обезоружили всю Лигу»

Едва выйдя из карантина, большой футбол короновал «Баварию» в ранге чемпионов Германии - дело привычное - и утвердил «Ливерпуль» чемпионом Английской Премьер-Лиги - это событие куда более экзотичное. «Красные» ждали титула 30 лет.

Юрген Клопп и его банда, которая брала в минувшем сезоне Лигу Чемпионов, добралась и до титула АПЛ. Горы мусора у «Энфилда», сорванное интервью Ван Дейка, слёзы немецкого специалиста - теперь это история. Динияр Билялетдинов, выступавший за «Эвертон» с 2009-го по 2012-й год, поделился с «Комсомолкой» своим мнением о чемпионстве команды, которая три года была принципиальным соперником и с которой приходилось делить один город.

«Все уже свыклись, что «Ливерпуль» - чемпион, сейчас де-факто, всё стало официально. За ними особенно не следил, просто видел, что они исправно набирают очки, вот и всё. Я же за «Эвертон» играл, «Ливерпуль» не очень люблю. Так что смотрел только Лигу Чемпионов.

Там, конечно, провалились с «Атлетико». Они [«Ливерпуль»] заслуживали отыграться, но не сложилось. Хочу сказать, что «Ливерпуль» сдал перед карантинной паузой, по-моему, они подустали. Думаю, проигрыш «Атлетико» - это следствие. Можно сказать, что пауза пошла команде на пользу. Хотя, они бы всё равно такое огромное количество очков не растеряли. А Лигу Чемпионов проиграли, потому что силы не бесконечны».

Билялетдинов вспомнил «Ливерпуль», против которого приходилось выступать ему, и признался, что «красные» сильно изменились. Виной тому - Юрген Клопп.

«Ливерпуль» сейчас и «Ливерпуль» тогда - две разные команды. При мне был тренером Бенитес, у них в основном был испанский стиль, сейчас - более прагматичный, более резкий футбол. Смена тренера пошла на пользу. В том году обстучались: чуть-чуть до чемпионства не хватило, а в этом - шансов никому не оставили.

Что отличает этот «Ливерпуль»? Надёжная игра в обороне и быстрые атаки. Взрывные атаки обезоружили всю Лигу».

Динияр ответил и на главный вопрос о главном творце успеха «Ливерпуля»: Юрген Клопп крутой?

«Клопп крутой? Ну, да. Он не менял стратегию и тактику с прошлого года и добился своего. Прогнул свою линию до конца, у него всё получилось».

Для победы в Английской Премьер-Лиги «Ливерпулю» понадобился 31 тур - это самый минимальный показатель в истории АПЛ. У «красных» есть шанс побить рекорд «Манчестер Сити» по числу набранных очков за сезон, действующий - 100 очков.