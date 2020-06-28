Мамаев ответил Кокорину за "избиение" молодежки

Оренбургская «баранка»

Начался 24-й тур первенства РПЛ с того, что клуб «Оренбург», в котором 6 человек заболели коронавирусом, не смог принять у себя дома «Краснодар». Весь основной состав команды оказался на карантине, а молодежка не тренировалась. Переносить матч было некуда, поскольку предыдущий матч «Краснодара» против «Динамо» уже сдвинули на 19 июля, и других резервных дат не осталось. Короче, «Оренбургу» за неявку на игру влепили «баранку». И, похоже, такой же результат 0:3, они получат за следующую игру с «Уралом».

«Оренбург» встал на выход из высшей лиги (см. турнирную таблицу ниже).

«Ростов» тянется к медалям

Матча «Ростов» - «Арсенал» (2:1) все ждали затаив дыхание. Ведь в прошлом туре ростовчане, у которых тоже 6 футболистов подхватили заразу, вынуждены были отправить на игру против «Сочи» молодежку. Случился скандал – «дядьки» из «Сочи» не пожалели 17-летних школьников и разгромили 10:1. Больше всех поиздевался над мальчишками матерый Александр Кокорин, забивший три мяча.

Но на этот раз местный Роспортребнадзор разрешил «Ростову» играть основой (конечно, без больных игроков). И уже на первой минуте матча полузащитник «Ростова» Павел Мамаев забил гол, тем самым ответив Кокорину за избиение ростовской молодежки. Это уже второй мяч Мамаева в чемпионате после его выхода на свободу. А ведь сыграл он всего в трех матчах. (Первый гол Мамаев забил еще в марте в ворота ЦСКА.) У его подельника Кокорина уже шесть мячей в шести матчах. Похоже, что после принудительной изоляции, самоизоляция переносится гораздо легче…

Кстати, Кокорин в этом туре свой голевой счет не пополнил, его «Сочи» сыграл с «Ахматом» - 1:1. Любопытно, что за команду и Грозного единственный мяч забил еще один скандальный футболист – Денис Глушаков. ( О его уходе из «Спартака» и громком разводе с женой - на kp.ru)

Динамовцы болели за ЦСКА

И еще все, конечно, следили за матчем «Динамо» - ЦСКА (0:0). Обе команды лихорадит. Динамовцев – от коронавируса. Армейцев - после смены тренера (команду, вместо подавшего в отставку Виктора Гончаренко, вывел Сергей Овчинников). Динамовцам разрешили сыграть основным составом, и тут случилось неожиданное - огненное дерби получилось дружественным.

Вот что нам рассказал об атмосфере на стадионе член совета директоров ФК «Динамо» Сергей Степашин.

- Самое приятное впечатление произвели зрители (пускали 10 процентов - от вместимости арены). Потому что болели искренне. Не было ни оскорблений, ни мата, ни грязи. Это удивительно, но динамовцы болели даже за ЦСКА. Некоторые кричали: ««Динамо» - ЦСКА!» Что касается игры, видно, что ребята еще растренированные. Понятно, только выходим из этой пандемии... Но самое главное, что мы возвращаемся все-таки к нормальной жизни. Пускай пока немножко корявенько с точки зрения футбола.

Результаты 24-го тура

«Ростов» - «Арсенал» - 2:1;

«Динамо» - ЦСКА – 0:0;

«Рубин» - «Локомотив» - 0:2;

«Спартак» - «Уфа» - 0:0;

«Зенит» - «Крылья Советов» - 2:1;

«Ахмат» - Сочи» 1:1.

Турнирная таблица

1. Зенит 24/56

2. Локомотив 24/47

3. Ростов 24/41

4. Краснодар 22/41

5. ЦСКА 24/37

6. Спартак 24/32

7. Динамо 23/31

8. Уфа 24/31

9. Арсенал 24/28

10. Сочи 24/28

11. Рубин 24/26

12. Урал 23/25

13. Тамбов 23/25

14. Ахмат 24/24

15. Оренбург 23/23

16. Кр. Советов 24/22

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