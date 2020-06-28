Мария Захарова — о сносе памятнику Коневу: Это и грязная война, и грязная возня

Один из инициаторов сноса памятнику маршалу Коневу в столице Чехии, староста района Прага-6 — Андрей (Ондржей) Коларж, вновь обрушился с критикой на Россию, чуть ли не обвинив её в демонтаже этого монумента. Как сообщил политик в интервью чешским журналистам, снос произошёл потому, что якобы посольство РФ отказалось принять монумент Коневу на своей территории.

При этом 2,5 месяца назад, в день сноса, Коларж объяснял свои мотивы иначе (и не менее цинично) — мол, из-за пандемии коронавируса все должны быть в масках, а у памятника таковой не было.

В свою очередь, в эфире Радио «Комсомольская правда» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала такие попытки «войной и вознёй». И напомнила, что «памятникопад» вернулся на Запад бумерангом: сейчас, на волне протестов из-за гибели Джорджа Флойда, в англоговорящих странах пытаются ниспровергнуть прежних авторитетов, таких как Авраам Линкольн или Уинстон Черчилль.

— Я уже говорила, что это «грязная возня», — отметила Захарова. Если журналисты передали мои слова как «грязная война», то сути это не меняет. И война, и возня. Почему «война»? Если раньше это касалось памятников героям Второй мировой войны в европейских странах, то сейчас это общемировое явление. И те политики, которые радостно потирали руки ещё пару лет назад, празднуя Пиррову победу над исторической памятью, — сейчас хватаются за голову, не зная, что делать и как защищать монументы уже собственным героям.

Почему «возня»? Напомню, раньше, до сноса, местные власти установили у памятника табличку — якобы Конев участвовал в подготовке ввода войск стран Варшавского договора в Чехословакию в 1968 году. Всё эта была спекуляция на национальных чувств за счёт предоставления данных, не имеющих документального подтверждения. Всё это нельзя было рассматривать никаким другим образом, как начало вот такой грязной возни и грязной кампании. А дальше события развивались уже по принципу «чем страшнее ложь, тем она очевиднее», — подчеркнула спикер МИД РФ.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/770871" frameborder="0"></iframe> В Праге демонтировали памятник советскому маршалу Коневу.

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