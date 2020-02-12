Долги россиян по алиментам достигли исторического максимума в 152 млрд рублей
К концу 2019 года на руках у судебных приставов было свыше 806 тысяч дел о взыскании
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Долги россиян по алиментам составили в общей сложности 152 миллиарда рублей к концу 2019 года и тем самым обновили исторический максимум. За последний год должников стало меньше, а вот сумма задолженностей возросла на 13%.
Согласно данным отчетности Федеральной службы судебных приставов, на конец прошлого года на рассмотрении органов находилось находилось 806,4 тысячи дел о взыскании. Для сравнения, в 2018-м должников насчитывалось 825,5 тысячи, передает газета "Известия".
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ИСТОЧНИК KP.RU