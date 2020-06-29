Инвестиции в разработку новых технологий

Пандемия COVID-19 серьезно меняет наш мир. Еще недавно было сложно представить, что целые государства закроются на многодневный карантин, улицы мегаполисов опустеют, под угрозой окажутся целые отрасли экономики. И все это – в XXI веке из-за вируса. Казалось бы, в арсенале врачей сегодня огромное количество противовирусных средств, но от COVID-19 такого препарата не нашлось. О перспективах борьбы с коронавирусом мы поговорили с главой научного департамента Научно-производственной фирмы «Материа Медика Холдинг» Сергеем Тарасовым:

Мир, действительно, оказался не готов к глобальной пандемии. Впрочем, я бы добавил: человечество и не могло заранее подготовиться к вспышке данной коронавирусной инфекции. Причина в том, что в мире существует огромное количество вирусов, которые мы привыкли относить к ОРВИ – острым респираторным вирусным инфекциям. Одних только коронавирусов, поражающих человека, известно как минимум 7 видов. Вирусы постоянно мутируют, видоизменяются, поэтому с ними крайне сложно бороться. Еще сложнее предсказать заранее, какой из них вместо заложенности носа начнет вызывать острую пневмонию.

Пандемия COVID-19 напомнила нам о том, что наиболее эффективной стратегией борьбы с любыми вирусами является профилактика: от элементарной гигиены до приема повышающих иммунитет препаратов.

- Есть ли шанс, что в ближайшее время появится лекарство от коронавируса?

- На сегодняшний день уже зарегистрированы несколько препаратов – в России и на Западе. Однако регуляторы одобряют их по специальной – ускоренной – схеме и с большой осторожностью. Содержащиеся в них действующие вещества обладают серьезными побочными эффектами. Поэтому применять их разрешено только в стационарах и под наблюдением специалистов. Об их эффективности в борьбе против COVID-19 можно будет говорить как минимум через несколько месяцев. В нескольких странах, в том числе и России, разрабатываются вакцины от коронавируса COVID-19. Однако путь от ее разработки до широкого применения может занять много времени – едва ли массовая вакцинация произойдет раньше весны будущего года. К тому же при создании вакцины необходимо учитывать все возможные генетические варианты подверженного мутациям коронавируса, что значительно осложняет этот процесс. Еще одна проблема состоит в том, что, по всей видимости, только у 70% переболевших COVID-19 детектируются антитела в достаточном количестве. Это означает, что помимо будущей вакцинации в любом случае необходимы дополнительные подходы для комплексной терапии коронавирусной инфекции.

- В «Материа Медика Холдинг» уже разрабатываются подобные подходы?

- Мы разрабатываем новый препарат-кандидат, который, мы надеемся, будет способен предотвратить развитие заболевания, обладая широким спектром активности, будучи при этом безопасным. Однако мы прекрасно понимаем, что для этого нужно достаточно длительное время, поэтому не принимаем участие в развернувшейся сейчас «гонке» по созданию средств для лечения COVID-19.

- Расскажите, пожалуйста, в двух словах о подходах к созданию новых препаратов компании.

- Наша компания является научно-производственной фирмой, и научной составляющей мы придаем особое значение. Мы инвестируем значительные средства в разработку новых технологий и лекарственных средств. При разработке новых препаратов мы делаем основной акцент на качестве исследований, которые для объективности проводятся в независимых научно-исследовательских центрах - как в России, так и за рубежом. Препараты изучаются в соответствии с международными стандартами и при участии всемирно известных экспертов в области той или иной патологии.

Так, к настоящему моменту проведено более 500 доклинических исследований совместно с ведущими научными центрами России, Северной Америки, Европы и Азии.

Хотелось бы отметить, что еще в 2005 году коллектив ученых, под руководством академика РАМН Е.Д. Гольдберга, при участии академиков М.Б. Штарка, В.Н. Ярыгина, профессора О.И. Эпштейна и других известных специалистов, был удостоен премии Правительства РФ за создание новой группы лекарственных препаратов на основе антител, подвергнутых специальной обработке.

При этом мы поддерживаем политику открытости, предоставляя всем заинтересованным лицам доступ к результатам наших исследований – как доклинических, так и клинических.

- Каким образом реализуется ваша политика открытости?

- Результаты клинических исследований наших препаратов мы публикуем в самом обширном и авторитетном реестре -- на сайте Национальной Медицинской библиотеки США - clinicaltrials.gov. На данном ресурсе разработчики лекарственных средств размещают всю информацию о клиническом исследовании – от планирования до результатов. В этом реестре размещено 28 исследований наших препаратов, в том числе 10 исследований наших противовирусных препаратов с иммуномодулирующих действием -- «Эргоферона» и «Анаферона детского».

Мы также открыты и в отношении наших доклинических исследований, активно публикуя их результаты, как в российских, так и в международных научных журналах. Для создания наших препаратов мы разработали особую технологию, которая у некоторых коллег по научному миру порой вызывает неоднозначную реакцию. К этому мы относимся абсолютно спокойно, прекрасно понимая, что у любого научного метода помимо сторонников всегда находятся критики, не всегда отличающиеся компетентностью и доброжелательностью.

Наша политика открытости как раз и предполагает научный диалог.

Так, в обширном мире научных журналов существует практика отзыва уже опубликованных статей, если редакция издания решит, что та или иная статья не вписывается в некоторые критерии журнала. В 2019 году таким образом было отозвано около 1500 научных статей, за не полный 2020-й – более 760. Пусть редко, но и наши статьи тоже отзывают. По результатам исследований опубликованы несколько сотен статей в рецензируемых российских и зарубежных научных журналах, 5 из которых были отозваны. Как правило, это происходит из-за того, что у главного редактора издания есть предубеждение о возможностях технологии высоких разведений. Вместо обсуждения некоторые из них, не разбираясь в особенностях производства, предпочитают через много лет после публикации просто «отозвать» статью. При этом сами результаты исследований, не опровергаются.

Повторюсь, мы абсолютно нормально относимся к подобному решению редакции научного издания, считая это одним из этапов развития любой инновационной идеи. Действие наших препаратов хорошо изучено на молекулярном уровне, специалистами в области физики предложен ряд механизмов их действия, а эффективность и безопасность наших препаратов неоднократно подтверждена в ходе клинических исследований и многолетнего опыта их использования, что для современной доказательной медицины куда важнее мнения редактора того или иного научного журнала. При этом отзыв наших статей традиционно вызывает всплеск интереса СМИ к нашим научным разработкам. Благодаря этой рекламе, мы стали получать новые предложения о сотрудничестве при разработке новых продуктов, как из России, так и из-за рубежа.

- Сергей Александрович, все же стоит нам ждать «вторую волну» пандемии?

- «Вторую волну» COVID-19 нельзя исключать, тем более, что осенью наступит «сезон» ОРВИ, который может усугубить ситуацию с заболеваемостью. Массовой вакцинации, вероятно, не стоит ожидать в этом году, эффективное и безопасное лекарство вряд ли появится раньше вакцины. Поэтому очень важно помнить об универсальной противовирусной профилактике: тщательно мыть руки, ограничить контакты с заболевшими людьми и поддерживать свой иммунитет.