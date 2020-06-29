Пугачева показала, как изменилась на самоизоляции
Уже второй день сплетники обсуждают новый облик 71-летней Аллы Пугачёвой.
Напомним: ещё перед пандемией артистка сильно помолодела. В интервью «КП» косметолог Марта Орлова предположила, что Алла Борисовна подкорректировала овал «нитями красоты».
Но Алла Пугачева в разговоре с журналистами лишь отмахнулась, мол, никакой пластики не было.
- Ну правда, ничего я не делаю толком. Просто у меня порода хорошая, - сказала репортёрам Алла Пугачева.
Однако за время карантина Алла Борисовна ещё больше помолодела. Артистка постройнела, обновила гардероб.
С элегантной причёской, с убранными назад волосами, в модном пижамном костюме, украсив себя ниткой жемчуга, Алла Борисовна появилась на посиделках у друзей.
А на следующий день Пугачева выложила селфи из окрестностей своего загородного особняка в деревне Грязь.
- У меня есть свой лужок, приходи ко мне дружок, - подписала в шутливой манере своё фото Алла Борисовна.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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