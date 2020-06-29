В российских школах начинается ЕГЭ: как он будет проходить в условиях коронавируса

Во всей стране наконец-то стартовали Единые государственные экзамены. После двух переносов из-за коронавируса, экзаменационная кампания началась с пробных ЕГЭ. Пробные они не для детей, а для организаторов, чтобы те могли правильно провести экзамены без рисков для школьников и учителей. «Комсомолка» какие изменения ждут выпускников этого года и как они будут справляться с повышенными мерами безопасности на ЕГЭ.

ТЕСТ НА COVID ДЛЯ ДОПУСКА К ЕГЭ

Школа №32 в подмосковных Мытищах – одна из самых крупных: корпус, в котором будут проводиться экзамены, рассчитан почти на 1600 человек. Однако, в период ЕГЭ школьные коридоры и кабинеты останутся полупустыми. В соответствии с новыми правилами, число учеников и организаторов сократили, чтобы соблюсти социальную дистанцию.

- Чтобы избежать столпотворений на входе в школу, для учащихся был составлен график прибытия, чтобы они входили постепенно, - рассказывает министр образования Московской области Ирина Каклюгина. – На полы нанесена разметка, а у каждого, кто входит в пункт проведения экзамена, проверяется температура.

Что же теперь, если у ребенка из-за экзаменационного стресса поднимется температура, то на ЕГЭ его не пустят? Для таких случаев разработан специальный регламент. Дежурный медик осмотрит ребенка и проведет экспресс-тест на COVID-19, если обнаружит подозрительные симптомы. Результат будет известен уже через 10 минут, и если тест окажется отрицательным, то ученик допускается на экзамены. А в случае положительного результата выпускника изолируют в специальной комнате до приезда скорой помощи, и сообщат его родителям.

- Специально для этого мы увеличили число дежурных медиков в пунктах проведения экзаменов, - уточняет Ирина Каклюгина. – Кроме того, тесты на COVID будут сдавать и организаторы экзаменов – учителя и наблюдатели. Их проверят трижды: до начала основных экзаменов и в середине кампании. А чтобы при необходимости заменить заболевших, мы подключили к проведению кампании дополнительных педагогов.

Другие меры безопасности тоже никуда не делись – в школах будут дежурить охранники, а выпускников по-прежнему будут проверять на металлодетекторах. Так что на ЕГЭ лучше не опаздывать и приходить в соответствии с расписанием, чтобы точно успеть пройти все процедуры до начала экзамена.

Во всей стране наконец-то стартовали Единые государственные экзаменыФото: Ксения КОНЮХОВА

ВОСЕМЬ ЧЕЛОВЕК НА КЛАСС

По прежним правилам, в одной аудитории могли сдавать экзамен не больше 15 человек. Теперь это число сократили. Для выпускников в каждом кабинете оставили только восемь парт – по три в левом и в правом рядах, и две посередине. С учетом того, что помимо выпускников в каждом кабинете дежурят по два организатора и наблюдатели, а по углам висят камеры – списать не получится вообще никак. Все как на ладони!

- Чтобы сократить число учеников в аудиториях, мы разделили самый массовый экзамен, по русскому языку, на два дня, - напоминает ВРИО руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев. – Это необходимо для того, чтобы сократить риски распространения инфекции. Кроме того, предусмотрели резервные дни для того, чтобы экзамены могли сдать те выпускники, кто пропустил их по болезни.

Впрочем, это не значит, что те, кто будет сдавать экзамены позже, получат преимущество. Контрольно-измерительные материалы одинаковы по сложности для всех волн ЕГЭ. Но для каждой волны составлены свои варианты, так же, как и для часовых поясов. Поэтому шансов, что выпускникам в разные дни попадутся одинаковые задания, практически нет.

- В этом году мы запускаем технологию печати экзаменационных бланков и заданий прямо в аудиториях, которую мы апробировали в течение нескольких лет, - рассказывает Анзор Музаев. – Материалы будут передаваться на школьные компьютеры по защищенному каналу. В некоторых школах будет проводиться и сканирование ответов учеников – их отправят на проверку не в бумажном виде, а сразу в электронном.

На случай сбоев в каждом кабинете есть два дополнительных компьютера с надписями «Резерв».

В российских школах начинается ЕГЭФото: Ксения КОНЮХОВА

ПОБЛАЖЕК НЕ БУДЕТ

Содержательных изменений в экзаменах в этом году не будет. Несмотря на то, что последние три месяца российские школьники учились дистанционно, разработчики ЕГЭ решили не убирать ничего из программы.

- Ученики готовятся к экзаменам на протяжении всей учебы, это 11 лет, - напомнили в Рособрнадзоре. – Более того, в последние месяцы 11-го класса учащиеся уже не проходят ничего нового, программа направлена на повторение уже пройденного. И если бы сейчас мы стали вносить какие-то изменения, то только сбили бы с толку выпускников и внесли ненужную сумятицу.

Зато выпускникам этого года повезло в другом. Специально для них по распоряжению президента было открыто свыше 11 тысяч дополнительных бюджетных мест в вузах. Конечно, в топовые университеты и на самые престижные специальности конкурс в любом случае будет высоким. Зато шансы получить диплом о высшем образовании в этом году будут у 60 процентов выпускников.