Евгений Бушманов - о голе Смолова: «Радует, когда наши футболисты забивают «Реалу» и «Барселоне»

Комсомолка» продолжает вспоминать гол российского нападающего «Сельты» Фёдора Смолова в ворота «Барселоны». Результативное действие бомбардира помогло команде из Виго отобрать очки у гранда мирового футбола. Напомним, что это второй мяч Смолова в Испании. Впервые Фёдор сумел отличиться в ворота другого именитого соперника - «Реала» .

Мнением о голе и будущем Смолова в Испании с kp.ru уже успел поделиться экс-нападающий «Сельты» Александр Мостовой. На этот раз мы взяли комментарий у Евгения Бушманова, который также был одним из тех, кто сумел отличиться в ворота «Барселоны».

Евгений Бушманов. Фото: spartak.com

«Матч смотрел отрывками, но, конечно, слежу за Фёдором. Радует, когда наши футболисты играют в сильных чемпионатах, забивают «Реалу» и «Барселоне», сказал Бушманов. Хочется ему пожелать продолжать в таком же духе, начать забивать не только грандам, но и другим клубам.

Будущее Фёдора в Испании зависит только от него. От настроя и того, как он будет проявлять себя в каждом матче.

Я забил сто лет назад. Эмоции были большие, тем более была Лига Чемпионов. К тому же я не бомбардир, не забивал много мячей. Думаю, что и для Феди Смолова этот гол важен. Надеюсь, что он придаст ему уверенности и сил в дальнейших матчах».

4 ноября 1992-го года Бушманов вместе с ЦСКА провёл матч Лиги Чемпионов против «Барселоны» на «Камп Ноу». На 44-ой минуте матча защитник красно-синих открыл счёт «армейским» голам.