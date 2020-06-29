Евгений Бушманов - о дерби ЦСКА - «Спартак»: «Команда попала в яму, завтра подходящий момент, чтоб всё изменить»

30-го июня Москва встретит уже третье «дерби всея Руси» этого сезона. Для обеих клубов эта игра станет третей после карантинной паузы. Принято считать, что подобные матчи не терпят разговоров о настрое и текущей форме команд: в дерби все равны. Наверняка, этот раз не станет исключением.

Чтоб разобраться во всех предматчевых раскладах, «Комсомолка» обратилась к мнению Евгения Бушманова, выступавшего как за ЦСКА, так и за «Спартак». Бушманов рассказал, кого считает фаворитом в дерби, кого в стане «Спартака» стоит опасаться «армейцам» и кто выиграет тренерскую дуэль - Гончаренко или Тедеско?

Стабильный «Спартак» и забуксовавший ЦСКА. Таких раскладов не было давно

«Фаворитом в этой игре является «Спартак», причём достаточно явным, чего небыли давно, - заметил Бушманов. «Спартак» показывает стабильную игру, футболисты усвоили игровые принципы Тедеско и хорошо понимают, чего хочет тренер. Сейчас есть стабильность: и стабильность состава, и стабильность схемы. По ЦСКА: команда попала в яму, небольшой кризис. Как и когда они из него выберутся, сложно сказать. Хотя, завтра подходящий момент, чтоб всё изменить. Это дерби, преодоление трудностей в этом матче положительно скажется в дальнейшем».

Гончаренко подвёл ЦСКА. Кто спасёт «армейцам»?

ЦСКА терзают слухи и домыслы о будущем главного тренера Виктора Гончаренко. Напомним, что предыдущий игру против «Динамо», «армейцы» провели под руководством старшего тренера Сергея Овчинникова.

«На сегодняшний день проблемы ЦСКА достаточно серьёзные. Гончаренко уходил, потом вернулся. Как это скажется на команде, покажут ближайшие матчи. Это нельзя назвать обычным явлением, вряд ли можно назвать нормальным. Но на сегодняшний день мы видим, что руководство клуба убедило тренера вернуться. Посмотрим, что будет дальше. Сложно предсказать, как это решение скажется на завтрашней игре».

Евгений Бушманов рассказал, что у красно-синих также есть минусы в обороне, но всем известные лидеры команды смогут перевесить чашу весов на свою сторону. Они, наверняка, смогут скрасить негативные эмоции от отъезда Гончаренко:

«Многое будет зависеть от состава ЦСКА на дерби. Молодая оборона «армейцев» в матче с «Зенитом» допустила слишком много ошибок, причём достаточно простых.

Лидеры у ЦСКА понятны: Акинфеев, Фернандес, Влашич. Болельщики «армейцев» ждут, что прорвёт Чалова, голов от Сугурдссона. Облаков - талантливый игрок, который может и забить, и отдать. Много футболистов, которые могут стать лидерами.

Матч с «Уфой» не помешает «Спартаку». Красно-белые - фавориты

«Спорные моменты в игре с «Уфой» никак не должны сказаться на предстоящем матче. Надо эту игру и эти моменты забыть. Обидно, что не засчитали голы, но у судей были основания для таких решений. Переживать и расстраиваться по этому поводу не имеет смысла. Матч с ЦСКА намного важнее и интересней».

Также Бушманов рассказал кого именно стоит опасаться «армейцам» в стане соперников. По мнению бывшего защитника, залог успеха «Спартака» в их нападающих:

«По двум матчам, которые прошли после перерыва, выделяется вся группа атаки. Соболев провёл хорошие матчи, хотя с «Уфой» вышел на замену, но успел себя проявить. Видно, что и Понсе, и Ларссон находят в хорошем состоянии. Думаю, Бакаев пока набирает форму и может к этой игре подойти хорошо».

Тренерскую дуэль выиграет Гончаренко?

Мы попросили Евгения Бушманова оценить дерби с точки зрения тренерской дуэль. Не смотря на то, что фаворитом эксперт считает «Спартак», в противостоянии тренеров не всё так однозначно, даже не смотря на инцидент с белорусским тренером:

«У Гончаренко побольше опыта в таких матчах и в России, и в принципе на тренерском мостике. Но это вряд ли как-то будет влиять на ход завтрашней игры. Излишняя эмоциональность Тедеско, думаю, тоже никак не повлияет на команду. Тренеры разные, по-разному себя ведут на бровке. Каждый тренер выражается по-разному. Игра всё покажет».

Напомним, что в предыдущей встречи ЦСКА и «Спартака», которая проходила в рамках Кубка России и закончилась победой красно-белых - 3:2, Виктор Гончаренко отказался жать руку Доменико Тедеско после финального свистка.

Прогноз

Предположительный итоговый счёт матча от Евгения Бушманова выглядит давольно странно, особенно после того, как эксперт объявил «Спартак» фаворитом:

«Я сторонник атакующей игры. Хотелось бы увидеть зрелищный, азартный футбол. Предположим - 2:2. Всё-таки ничья».