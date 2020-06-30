Онлайн-оплата для получателей DPD в России — быстро, удобно, безопасно

Решение одновременно удобно и безопасно для клиентов и сотрудников DPD. Как только курьер выезжает с заказом, получателю приходят электронное письмо и SMS-уведомление со ссылкой на «Управление доставкой», где нужно выбрать пункт меню «Онлайн-оплата». Подтвердив данные и сумму, пользователь переходит на страницу, там вводит реквизиты банковской карты, проверяет их и нажимает кнопку «Оплатить». После успешной транзакции система отправляет код подтверждения. Когда приедет курьер, остается только назвать ему код — и посылка выдается получателю.

«Сегодня бесконтактность — необходимое условие безопасного взаимодействия с клиентом. Поэтому мы перешли на такой формат как с оплатой, так и с доставкой: получив подтверждение PIN-кода, курьер оставляет заказ у двери покупателя. Так мы избегаем лишних контактов: предъявления паспорта, подписи в накладной, а также расчетов наличными или картой», — комментирует Денис Рудаков, директор по информационным технологиям DPD в России.

Ранее компания подключила онлайн-оплату банковской картой в личном кабинете MyDPD. В сервисе можно оплачивать счета за выполненные услуги и вносить аванс. Больше не нужно ездить в банк или заходить в отдельные системы финансовых расчетов. Решение создано для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц: первые могут расплачиваться картой, оформленной на физическое лицо, вторые — корпоративной. Для проведения транзакции нужно выполнить всего три простых шага: отметить нужный счет или несколько, выбрать онлайн-оплату и ввести реквизиты.

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