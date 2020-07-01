Кристина Асмус ушла от Гарика Харламова из-за его пьянства и игромании

39-летний резидент Comedy Club Гарик «Бульдог» Харламов и его жена, 32-летняя актриса Кристина Асмус, объявили о разводе. По предварительной договоренности их шестилетняя дочка Настя останется с матерью. Еще в мае Кристина сообщила, что переезжает с ребенком в загородный дом на свежий воздух. Там рядом есть частная школа, в которую дочка 1 сентября пойдет в первый класс. Гарик остался в их московской квартире.

О том, почему распался их брак, нам рассказали знакомые пары.

«У него невыносимый характер»

- Кристина познакомилась с Харламовым, когда он был в зените своей славы, - рассказала «КП» устроитель гастролей Наталья Субботина. - Если судить о нем чисто по экранному образу, то он легкий человек, балагур. Но в жизни с ним очень непросто. А последние несколько лет он чудит, ведет себя не всегда адекватно. И многие знают, что он выпивает. Отсюда, наверное, главная причина его проблем.

Конечно, пока человек влюблен, он старается показать себя с лучшей стороны. А когда ты в семье, на многое открываются глаза. Я поражалась, что они прожили вместе так долго, восемь лет. Могу поздравить Кристину, что она наконец-то решила уйти от Харламова, потому что человек он очень сложный, непредсказуемый.

В последнее время карьера Асмус резко пошла вверх. Фото: instagram.com/asmuskristina

Сорвал корпоратив из-за жены

- Лично меня он сильно подставил с корпоративом в октябре прошлого года, - продолжает Субботина. - Солидный человек в Краснодарском крае захотел устроить шикарное празднование своего дня рождения. Гвоздем программы выбрал Гарика Харламова. Договаривалась о приезде Гарика за несколько месяцев через Comedy Club. Я передала им сто процентов предоплаты. Были куплены билеты, оплачена гостиница с номерами за 35 тысяч рублей в сутки.

Заморочек с Харламовым возникло немало. Во-первых, он поставил условие, что поедет не один, а с Тимуром Батрутдиновым, которому тоже надо заплатить. Дальше: «Я лететь не могу, боюсь». Договорились, что поедет на поезде. За сутки до отхода поезда он заявил, что ему нужен прицепной персональный вагон. Хорошо, что вагон не прицепляла, иначе еще бы и тут попала! О том, что Харламов на корпоратив не едет, я узнала за сорок минут до отправления поезда. Водитель приехал за ним, ждал у подъезда. А Гарик просто не вышел и сказал по телефону, что останется дома: «Жена уехала, сижу с ребенком». И отключил телефон. На самом деле, наверное, выпил, был не в форме. Не это ли причина, почему он в последнее время срывает мероприятия, корпоративы и съемки рекламы?

Он потом мне объяснял, что у него личные проблемы, жена его в тот момент то ли бросила, то ли поссорились… Позже Харламов все же вернул мне часть денег. А Батрутдинов нет, сказал: не по моей вине сорван корпоратив. Вместе со штрафными санкциями мне пришлось выплатить заказчику в два раза больше денег, чем стоят артисты. Сумма большая, не один миллион рублей. Клиент ругался, говорил: «Вы испортили мой день рождения».

Гарик и на съемки рекламы позволяет себе опаздывать на пять-шесть часов. Вся съемочная группа сидит и ждет его - это же ненормально. Зарабатывает Харламов по-разному, в зависимости от площадки, мероприятия. Сейчас за 20 - 30 минут выступления он просит под сотню тысяч евро. Был период, Гарик много снимался в рекламе, его звали. А сейчас он уже не так мельтешит в ящике. Рекламные агентства побаиваются его звать.

«Любил травку и казино»

В прошлом году на экраны вышел нашумевший фильм «Текст», в котором Кристина Асмус сыграла главную роль. Писали, что Харламов приревновал жену к ее молодому партнеру по съемкам Ивану Янковскому. В картине у Ивана и Кристины были столь откровенные сцены, что некоторые их назвали порнографическими. После съемок ходили слухи, что у Кристины роман с Янковским: Иван - красивый мужчина, к тому же на десять лет моложе мужа актрисы. Бешеного в своей ревности Харламова допекали подколками: мол, жена наставила рога.

После откровенных сцен в фильме «Текст» говорили, что Кристина изменила мужу с Иваном Янковским.Фото: Борис КУДРЯВОВ

- Измены - это не про Гарика и Кристину. Уверена, что не в ревности причина развода, - высказалась давняя знакомая Харламова музыкальный продюсер Олеся Сазыкина. - Я с 2003 года работала с Гариком. Он не ходок и не бабник. Он очень избирательный, безбашенно в постель не прыгнет. И женщин меняет не так уж часто. Около 9 лет Гарик прожил с певицей Светланой Светиковой. На тот момент Света была более известна, чем он, пела в мюзикле «Нотр-Дам де Пари». После расставания с ней Гарик начал флиртовать с Ольгой Серябкиной из группы «Серебро».

- Какие у него слабости?

- Выпить не прочь. Травку любил. Он типичный такой представитель шоу-бизнеса.

В чем-то он немного домостроевец. Когда женился на первой супруге Юле, то так сильно ее ревновал, что она оставила свою карьеру владелицы ресторана и стала домохозяйкой. Именно Кристина Асмус увела Харламова от Юли. Влюбилась в женатого Гарика и добилась его. Юля переживала и впала в глубокую депрессию, когда он ушел. Но, как говорится, Кристина за что боролась, на то и напоролась. Дальше пошли рутина, семья… Устали друг от друга. Ко всему прочему Гарик страшный игроман. Часто летал в Сочи играть в казино, зависал там. Постоянно просиживал в онлайн-играх. Много денег на это уходило. Но тут даже не в деньгах дело - мало какую женщину устроит, когда муж проводит время за играми.

Гарик не очень приветствовал карьеризм жены, а Кристина последнее время очень поднялась. Они оба переживают, что у них не получилось. Но если с первой женой он расстался в ненависти, то на этот раз они с Кристиной договорились остаться друзьями ради дочки, чтобы не травмировать ее.

ВОПРОС - РЕБРОМ

Как расставание скажется на доходах Гарика?

- Он как до развода был дорогим артистом, так им и останется, - уверен промоутер Сергей Лавров. - Его гонорар в среднем от 30 до 70 тыс. евро за корпоратив, на одном уровне с Ургантом, Пашей Волей, Мартиросяном. Последнее время на гастроли и кассовые туры Гарик не выезжал, у него было много заказников и съемок и в Москве. В тусовке он считается мегавостребованным артистом. Мало кто верил в долголетие его союза с Кристиной. И после развода он наверняка один не останется.

КСТАТИ

Режиссер фильма «Текст» Клим Шипенко: Романа с Янковским у нее нет

8 июля на телеэкраны выйдет полная версия фильма «Текст». Возможно, Кристина Асмус намеренно сделала заявление о разводе накануне новой премьеры своего фильма, чтобы привлечь к нему внимание.

- Это такой пиар-ход вашего проекта? - спросила я режиссера фильма Клима Шипенко.

- Нет, это не пиар-ход. Человек разводится - это ее личная жизнь. Развод никак не связан с Янковским. Насколько я знаю, никаких чувств в реальную жизнь Иван и Кристина не перенесли. Все это пустые разговоры. Кристина - прекрасная актриса, как мне кажется, с большим будущим.

Кадр из в фильма «Текст».

- Она легко согласилась на откровенные сцены?

- Нет. Не сразу дала согласие, долго думала. Не могу сказать, что такие сцены ей дались просто и легко, нет. Естественно, она и стеснялась, и было сложно.