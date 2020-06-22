Адвокат раскрыл подробности развода Кристины Асмус и Гарика Харламова

Кристина Асмус и Гарик Харламов надеются на своем примере показать, как можно разводиться мирно и без грязи. Бракоразводный процесс пока еще супругов начался примерно полтора месяца назад. В настоящее время артисты деают все для того, чтобы их дочь Настя не почувствовала на себе расставание родителей.

Адвокат Кристины Асмус раскрыл подробности развода актрисы с мужем Гариком Харламовым. По словам Анатолия Кучерены, бракоразводный процесс начался примерно месяц-полтора назад, но из-за самоизоляции пришлось взять паузу с подачей заявления о разводе. Теперь, по его словам, все документы готовы и в ближайшее время заявление о расторжении брака будет подано.

Юрист заявил, что не знает точной причины расставания звездной пары, но предположил, что, возможно, между артистами есть "какая-то несовместимость". "Они расстаются с большим уважением друг к другу. У них растет дочь, которую они воспитывают вместе, и поэтому очень важно, что у них остаются теплые, дружеские отношения", - цитирует Кучерену Пятый канал.

Кристина Асмус и Гарик Харламов надеются на своем примере показать, как можно разводиться мирно и без грязиФото: Михаил ФРОЛОВ

В свою очередь, директор резидента Comedy Club отметила, что не в курсе всех подробностей решения Харламова. Ксения Александрова сообщила, что знает лишь то, что написал сам Гарик. "Мы не уточняем у него", - сказала она. Александрова также заверила, что решение развестись - не шутка.

По мнению актера Виталия Гогунского, Гарик и Кристина показывают всем, как должны вести себя в таких ситуациях воспитанные люди. "Не ради хайпа они делают это, а просто обдуманно пришли к этому. Два достойных человека только так и поступают, ез скандалов и с уважением, с благодарностью за проведенное время друг с другом", - подчеркнул исполнитель роли Кузи в молодежном сериале "Универ".

Напомним, 22 июня Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе в блогах. Супруги прожили вместе восемь лет. Они заявли, что ни скандальный фильм "Текст", ни пандемия не являются причинами их развода. Свою дочь они будут воспитывать вместе.

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