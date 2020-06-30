«Вряд ли кто-то возьмет меня замуж с пятью детьми»: Мария Порошина призналась, что после рождения сына одинока

«Очень хотела детей. С детства такое желание, чтобы у меня была большая дружная семья», - говорит актриса Мария Порошина. У 46-летней Марии четыре дочери и сын. Старший ребенок появился на свет в браке с Гошей Куценко, трое детей — от второго мужа Ильи Древнова, а сына Андрея звезда родила после развода полтора года назад. Порошина долго молчала об отце пятого ребенка. Сегодня в программе «Судьба человека» актриса расскажет об этом периоде жизни.

В браке с актером Ильей Древновым Порошина прожила 17 лет. Она очень хотела четвертого ребенка, но не получалось. «Я ждала, но смирилась, что Бог не дает по каким то причинам - значит надо об этом больше думать и не отказываться от своей мечты», - Порошина говорит, что вымолила свою Глашу, получив в подарок икону Божией Матери «Нечаянная Радость». Глафира родилась в 2016-м году: «Девчонки старшие стали помогать. И все пошло своим чередом. Считаю, что там, где есть один и два ребенок - там уже третий и четвертый приятный такой бонус».

Мария Порошина призналась, что после рождения сына одинока

А в 2018-м Порошина рассталась с Ильей Древновым. О причинах развода Мария говорит сдержанно, это и понятно – Илья отец ее детей: «Пришел такой период, видимо он приближался медленно — и последнее время были некие вопросы, споры. Наверное, они возникают во всех парах. Но мы не выдержали это испытание и приняли решение разойтись. В никуда — к никому. Просто решили не быть друг с другом. Были мысли о воссоединении, были мысли, что можем начать все сначала. К сожалению, у нас это не вышло. И в январе месяце после нового года, я подала на развод. Мы не хотели этого делать год… Я не требовательный, мягкий, всепрощающий человек. В этом моя беда. Надо указывать на какие-то вещи, сразу их исправлять и говорить честно. Из-за своей мягкости какие-то вещи упустила. В расходе виноваты оба. Характеры, некая непримиримость с чем-то сделали свое дело. Мы не шли на уступки. Мы любили друг друга с Ильей, и эти 17 лет принесли много чего хорошего. Я благодарна за эти отношения, за то что у нас такие прекрасные дети».

Порошина рассказала, что Древнов с девочками постоянно встречается, участвует в их жизни. Артисты часто используют большие телеинтервью, чтобы донести до поклонников свою версию каких-то событий – для того, чтобы скрыть подробности личной жизни или представить их в более выгодном свете. Вот и Мария рассказала, что развелась задолго до беременности. Хотя ранее сообщалось, что официально она оформила развод, когда узнала о беременности. Однако расстались они с Древновым действительно задолго до этого. И новые отношения Мария Порошина начала после того, как разъехалась с мужем и была свободна от обязательств.

Мария Порошина с детьми и мамойФото: Личный архив

«Я, наверное, должна была сохранить брак… Но все что не делается - все делается для чего-то. И через пять месяцев после нашего расхода я забеременела. Это было абсолютно неожиданно. В ситуации незамужества и начавшихся отношений. Конечно же, ребенок должен был родиться и сомнений в этом у меня не было, потому что я люблю детей. А потом я узнала, что это мальчик и приняла эту ситуацию, что я буду одна со всеми детьми», - Мария рассказала, что поддержки в лице мужчины у нее не было. Поддерживала Порошину ее мама, которая после рождения пятого ребенка окружила дочь вниманием: «Мама была рядом после рождения сына в трудные минуты из-за моего одиночества и растерянность в жизни».

Мама Мария Порошиной недавно умерла, и теперь с детьми ей помогают управляться только няни. Порошина рассказала, что мужчины в ее жизни сейчас нет, но ей бы хотелось выйти замуж. Мария говорит, что откровенничая с близкими друзьями предполагает: «Кто же меня замуж возьмет с пятью детьми!» А Гоша Куценко в ответ шутит: «Бог не дурак, а любит пятак». Порошина говорит, что много работает и обеспечивает детей, а также абсолютно счастлива.

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