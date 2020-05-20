Друзья актрисы предполагают: Мария Порошина родила пятого ребенка от французского миллионера

Мария Порошина сегодня на пике популярности: актриса покорила поклонников участием в проекте «Танцы со звездами» на телеканале «Россия 1». Многие восхищаются смелостью женщины, в 45 лет родившей пятого ребенка, да еще без поддержки мужа. Сын артистки Андрей появился на свет в январе прошлого года. Кто отец ее пятого ребенка, Мария скрывает. Завесу этой тайны нам приоткрыли в ее окружении.

«За ней многие ухаживали»

Успехом у противоположного пола Порошина пользовалась всегда. «За ней многие ухаживали, пришлось побороться», - рассказывал актер Гоша Куценко, ставший ее первым гражданским мужем. В 1996 году в студенческом браке родилась дочь Полина. Однако из-за измен Куценко пара распалась.

Гоша Куценко с дочерью Полиной.Фото: Евгения ГУСЕВА

Со своим вторым мужем, актером Ильей Древновым, Мария познакомилась в театре «Современник». Ему она родила трех дочек - Серафиму, Аграфену и Глафиру. А в 2018 году появились слухи, что супруги на грани развода. Мама Порошиной рассказывала, что Древнов устраивал пьяные дебоши.

- Бывали такие моменты, когда я приезжала ночью, и Гоша Куценко приезжал, и мы наводили порядок в доме, - признавалась она журналистам.

Актриса Мария Порошина.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мария не единожды выпроваживала мужа из дома, но он вымаливал прощение. Пятая беременность актрисы поставила точку в их 17-летнем браке. В апреле 2018 года Порошина узнала, что беременна, а в июне подала на развод.

Второй (уже законный) супруг звезды - актер Илья Древнов.Фото: facebook.com

«Любимый живет не в России»

Ходили слухи, что отец ребенка - ее постоянный партнер по кино и антрепризам Ярослав Бойко. Но это опровергла сама Порошина, написав в Инстаграме: «Жду сына от любимого человека! Мой партнер по антрепризе Ярослав Бойко к моему материнскому счастью, которое мы разделяем с отцом нашего будущего наследника на две страны (он живет за пределами России), отношения не имеет».

Родившегося в январе сына актриса записала на бывшего мужа Илью Древнова. Но тот оспорил отцовство через суд.

- Я не отец пятого ребенка Марии, - подтвердил Илья Древнов «КП». - Мне неприятно это обсуждать. Кто настоящий отец - я не знаю. Дочки живут с матерью. С Марией мы не общаемся.

Тогда поклонники предположили: возможно, отец ребенка - Гоша Куценко? Неспроста же он так печется о бывшей жене.

- Нет, Куценко - не отец ее ребенка, - заверила «КП» костюмер Светлана Веселова. - У Гоши прекрасная семья, две дочки от жены Ирины. А к Порошиной Гоша относится с большим уважением, поддерживает ее финансово и морально. Купил их общей старшей дочери Полине отдельную квартиру.

Мама актрисы (она умерла в прошлом году) говорила журналистам: «Знаю, что отец ребенка - иностранец, предприниматель, я не знакома с ним». Во время беременности Мария обосновалась на вилле в Испании. В окружении актрисы нам рассказали новые версии отцовства.

Версия 1: наследник модного дома Louis Vuitton

Знакомые актрисы говорят, что до пятой беременности Порошина встречалась с наследником французского модного дома Louis Vuitton Пьером-Луи Вюиттоном. Якобы их познакомили на светском приеме. Мария, к слову, прекрасно говорит по-французски.

В свете больше известен отец Пьера - покойный Патрик-Луи Вюиттон, дизайнер модного дома Louis Vuitton.Фото: EAST NEWS

- В ее окружении звучало имя старшего сына Патрика-Луи Вюиттона, дизайнера бренда Louis Vuitton (Патрик скончался в 2019 году, его старший сын Пьер продолжает семейное дело. - Ред.), - рассказала «КП» подруга Порошиной. - Конечно, наследник модного бренда - миллионер, а Маша все-таки не его уровня. Она известная в России актриса, но простая женщина. Говорят, он стал ее поклонником, оказывал знаки внимания. Вещи Louis Vuitton обожает российский бомонд, но Мария относится к брендам спокойно. Она вообще предпочитает одеваться просто. Могу предположить, что ребенка не захотели принять в клане модной корпорации. А Мария не из тех, кто будет себя навязывать.

Пьер-Луи Вюиттон, от которого якобы родила Порошина, - человек закрытый и не любит светиться. Фото: linkedin.com

Известно, что владельцем бренда «Луи Вюиттон» сегодня является миллиардер Бернар Арно, чей сын Антуан собирается жениться на модели Наталье Водяновой. Вюиттоны продали Арно контрольный пакет акций и теперь живут припеваючи на вырученные деньги. Старший сын дизайнера Пьер много путешествует, у него есть вилла в Испании. Сейчас он живет в Лондоне, женат.

- Пьер-Луи Вюиттон крайне закрытый человек, - рассказал наш источник, живущий в Лондоне. - Маловероятно, чтобы он встречался с русской. Надо учитывать, что нередко артисты (или их окружение) сами распускают про себя слухи и придумывают красивые легенды. Вспомните, писали про «чилийского миллиардера» Волочковой, который потом оказался актером из массовки.

Версия 2: российский сенатор

- История про наследника дизайнерской династии звучит интересно. Но даже если актриса с ним и пересекалась, то это несерьезно, поскольку у нее есть постоянный любимый человек, - рассказал нам другой источник из окружения актрисы. - Отец ребенка - российский чиновник, работает в Совете Федерации. Влиятельный, при деньгах. Мария встречается с ним уже несколько лет. Этот чиновник не хочет привлекать к себе внимание. Однако он не отказывается от ребенка, признает его. Они не живут вместе, хотя сенатор в разводе. Вопреки слухам, что Мария без помощи, он поддерживает актрису. Кстати, парень, который раньше часто встречал Порошину после съемок, - это водитель, которого возлюбленный приставил к ней для безопасности.

Порошина в деньгах не стеснена, она зарабатывает примерно 20 млн рублей в год. А совместно нажитого имущества с мужем Древновым у нее в общей сложности на 500 млн рублей.

КСТАТИ

Кто бы ни был отцом малыша, рождение пятого ребенка не изменило привычного образа жизни актрисы. Она много работает, оплачивает трех нянь. Сына Мария обожает: «Это же ангел в доме, с его появлением все меняется к лучшему, - рассказывала она в интервью. - Особенно когда возвращаешься после работы домой и целуешь его толстенькие щечки. Моя старшая дочь Полина (ей 24 года. - Ред.) мне как подруга. За 4-летней Глафирой, 9-летней Аграфеной и 14-летней Серафимой только успевай следить».

Когда Порошина вышла на танцпол, дети болели за нее по телевизору. На проекте «Танцы со звездами» актриса за две недели похудела на 8 килограммов и призналась, что вернулась к своему весу старшеклассницы: «Все лишнее ушло».