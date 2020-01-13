2020-01-13T19:23:55+03:00
Звезды

Бывший муж Марии Порошиной в суде доказал, что не является отцом ее ребенка

Сайт kp.ru выяснил, зачем актриса записала папой малыша не того мужчину, от которого родила
Алена МАРТЫНОВА
Поделиться:
Мария Порошина и Илья Древнов.Мария Порошина и Илья Древнов.Фото: Мила СТРИЖ
Изменить размер текста:

На днях пятому ребенку Марии Порошиной — сынишке Андрею исполнился годик. Кто является отцом малыша, актриса до сих пор хранит в тайне. Однако, в свидетельстве о рождении мальчика был записан Илья Древнов, с которым звезда развелась спустя два месяца после родов. За 17 лет существования этого актерского брака пара стала родителями трех прекрасных дочек: Серафиме сейчас 14, Аграфене — 9, Глафире — 3 годика . После расставания бывший муж подал иск об оспаривании отцовства, чтобы доказать: у него трое, а не четверо детей. На днях Тушинский суд Москвы этот иск удовлетворил, причем Порошина в зале заседаний не появлялась и против требований экс-супруга не выступала.

О том, что стало мотивом для судебного разбирательства, сам Древнов не рассказывает:

- Извините, я на эту тему не распространяюсь, - ответил актер kp.ru.

А вот звездный адвокат Сергей Жорин полагает, что причин могло быть несколько.

- В первую очередь, если мужчина точно знал, что ребенок рожден не от него, для него важно восстановить справедливость и зафиксировать это официально, - рассказал «КП» Сергей Жорин. - А кроме того, не стоит забывать про алименты. Как известно, у супругов трое совместных дочерей, новорожденный малыш — четвертый. По закону, что на троих, что на четверых отец платит одинаковую сумму: 50% от дохода. Но в этом случае актеру пришлось бы платить дольше, пока младшему ребенку не исполнится 18 лет. Поэтому вопрос финансов все-таки важен.

Адвокат Сергей Жорин. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Адвокат Сергей Жорин.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Кроме того, адвокат уверен, что Мария Порошина не собиралась подставлять супруга, записывая его отцом чужого ребенка. О том, что Древнова укажут в графе «отец», актриса могла даже не знать — таковы реалии российских законов.

- В свидетельстве о рождении отцом малыша автоматически записывают супруга, - продолжает Жорин. - В Семейном кодексе, статье 48, указано, что даже после развода в течение 300 дней «отцом признается бывший супруг, если не доказано иное». А если на момент рождения сына они состояли в браке, как пишут в СМИ, то законный муж тем более признается отцом. Вряд ли актриса, родившая от другого и не желавшая разглашать его имя, стала бы доказывать отцовство этого человека. Поэтому это судебное разбирательство — один из способов урегулировать противоречия.

Единственное, что смутило юриста — то, что суд не проводил ДНК-экспертизу, а принял доказательства, предоставленные Древновым.

- Такие процессы всегда проходят в закрытом режиме, поэтому непонятно, как на словах можно доказать, что ты не отец. Возможно, истец предоставил сведения, что в том момент жил с другой женщиной, или что сделал операцию по стерилизации — такое тоже возможно, - полагает адвокат. - В любом случае, если сторона Порошиной на заседании не присутствовала и ничего не опровергала, значит, это решение было мирным.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Мария Порошина впервые показала новорожденного сына

Актриса пока не называет имя своего малыша. Как и то, кто его отец. Молва приписывает отцовство бывшему мужу Марии Илье Древнову, с которым она развелась еще в августе прошлого года (подробности)

Бывший муж мстит Марии Порошиной: актер через суд решил узнать, от кого она родила сына

Илья Древнов не может смириться с потерей семьи (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Лавров: Несколько сторон конфликта в Ливии подписали итоговый документ
Москва и Минск примут решение по тарифам на транзит нефти в январе
Варшава отказалась отмечать 75-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков
Россиян ждут «температурные качели»
В российских школах начнут учить распознавать чужие эмоции
Эксперт объяснил, почему в России не будут блокировать аккаунты за «запрещенку»
Запашный сравнил характер русского медведя и тигра
Саррадж не будет встречаться в Москве с Хафтаром
Эрдоган «решительно» настроен принять в участие в саммите по Ливии в Берлине
Путин поручил освободить врачей от уголовной ответственности за утрату наркопрепаратов
По факту задержания Голунова возбуждено дело по статье о превышении полномочий
Медведев рассказал о главной задаче журналистов
Ученые узнали, как поддерживать тонус мышц без физических упражнений
МАК закончил расшифровку самописцев разбившегося в Алматы самолёта
«Дылда» не попала в список номинантов на премию «Оскар».
В Лондоне состоится встреча глав МИД стран, чьи граждане погибли при крушения украинского Boeing
Лидер оппозиции Бжания намерен баллотироваться в президенты Абхазии
Пользователи сервиса MAPS.ME могут найти контейнеры для сбора одежды нуждающимся в пяти российских городах
Счетная палата выявила недостоверность данных о снижении аварийных участков на дорогах
Принц Гарри и Меган Маркл пригрозили своей семье разоблачительным интервью
Путин провёл совещание по подготовке послания к Федеральному Собранию
Улюкаев написал новогоднее стихотворение про винегрет в тюрьме
Медведев поручил выделить 22 млн рублей на закупку незарегистрированных в России препаратов для детей
Роухани одобрил признание Пентагона террористической организацией
Счетная палата призывает отказываться от одноразовой упаковки
Украинская делегация решила вернуться в ПАСЕ
На Шри-Ланке приземлился самолет с двумя мертвыми пассажирами
НАТО ответит России на размещение «Искандеров-М» с новыми ракетами
И.о. президента Абхазии парламент назначил премьер-министра Валерия Бганбу