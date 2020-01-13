Бывший муж Марии Порошиной в суде доказал, что не является отцом ее ребенка

На днях пятому ребенку Марии Порошиной — сынишке Андрею исполнился годик. Кто является отцом малыша, актриса до сих пор хранит в тайне. Однако, в свидетельстве о рождении мальчика был записан Илья Древнов, с которым звезда развелась спустя два месяца после родов. За 17 лет существования этого актерского брака пара стала родителями трех прекрасных дочек: Серафиме сейчас 14, Аграфене — 9, Глафире — 3 годика . После расставания бывший муж подал иск об оспаривании отцовства, чтобы доказать: у него трое, а не четверо детей. На днях Тушинский суд Москвы этот иск удовлетворил, причем Порошина в зале заседаний не появлялась и против требований экс-супруга не выступала.

О том, что стало мотивом для судебного разбирательства, сам Древнов не рассказывает:

- Извините, я на эту тему не распространяюсь, - ответил актер kp.ru.

А вот звездный адвокат Сергей Жорин полагает, что причин могло быть несколько.

- В первую очередь, если мужчина точно знал, что ребенок рожден не от него, для него важно восстановить справедливость и зафиксировать это официально, - рассказал «КП» Сергей Жорин. - А кроме того, не стоит забывать про алименты. Как известно, у супругов трое совместных дочерей, новорожденный малыш — четвертый. По закону, что на троих, что на четверых отец платит одинаковую сумму: 50% от дохода. Но в этом случае актеру пришлось бы платить дольше, пока младшему ребенку не исполнится 18 лет. Поэтому вопрос финансов все-таки важен.

Адвокат Сергей Жорин.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Кроме того, адвокат уверен, что Мария Порошина не собиралась подставлять супруга, записывая его отцом чужого ребенка. О том, что Древнова укажут в графе «отец», актриса могла даже не знать — таковы реалии российских законов.

- В свидетельстве о рождении отцом малыша автоматически записывают супруга, - продолжает Жорин. - В Семейном кодексе, статье 48, указано, что даже после развода в течение 300 дней «отцом признается бывший супруг, если не доказано иное». А если на момент рождения сына они состояли в браке, как пишут в СМИ, то законный муж тем более признается отцом. Вряд ли актриса, родившая от другого и не желавшая разглашать его имя, стала бы доказывать отцовство этого человека. Поэтому это судебное разбирательство — один из способов урегулировать противоречия.

Единственное, что смутило юриста — то, что суд не проводил ДНК-экспертизу, а принял доказательства, предоставленные Древновым.

- Такие процессы всегда проходят в закрытом режиме, поэтому непонятно, как на словах можно доказать, что ты не отец. Возможно, истец предоставил сведения, что в том момент жил с другой женщиной, или что сделал операцию по стерилизации — такое тоже возможно, - полагает адвокат. - В любом случае, если сторона Порошиной на заседании не присутствовала и ничего не опровергала, значит, это решение было мирным.

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