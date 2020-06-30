Тайны телефонных звонков Трампа: Обаму и Буша-младшего называл «имбецилами», Меркель считал «сидящей в кармане у русских»

В США — бум мемуаристики. Мыслители-публицисты до сих не могут понять, как же президент Трамп (и похожие на него правые политики в других странах) смог прийти к власти. И копают, опрашивают анонимные источники ради новых бестселлеров.

Теперь к «документальным детективам» присоединился один из самых авторитетных американских журналистов — 76-летний Карл Бернштейн, когда-то стоявший у истоков Уотергейтского скандала (из-за чего ушёл в отставку другой президент-республиканец, Ричард Никсон). И опубликовал на сайте телеканала CNN результаты четырёхмесячной работы — огромную статью о тайных телефонных переговорах Трампа с другими мировыми лидерами.

Пока текст тянет лишь на брошюру, но, судя по объёму материала (Бернштейн проанализировал сотни таких звонков), полноценная книга — лишь вопрос времени. Ах да, как же журналист получил доступ к секретной информации? У Трампа немало врагов даже в Белом доме, а сливать компромат журналистам умеют не только герои сериала «Карточный домик».

ЭРДОГАН — ВЕЗДЕ У НАС ДОРОГА

Больше всего телефонных разговоров у Трампа — с лидером Турции. Почти все — по инициативе последнего. По словам Бернштейна, президент Реджеп Тейип Эрдоган названивает в Белый дом по два раза в неделю (из-за различных взглядов на ближневосточную политику, между Вашингтоном и Анкарой довольно напряжённые отношения, пару раз чуть не дошло до санкций). Однако Трамп отдал специальное распоряжение: при таких звонках Эрдогана нужно немедленно соединять с Овальным кабинетом по прямому проводу.

«При этом наш президент регулярно отфуболивал и игнорировал ключевых союзников США, прежде всего, двух женщин: тогдашнего премьера Британии Терезу Мэй и канцлера ФРГ Ангелу Меркель. Первую он называл слабой и недостаточно мужественной, вторую — тупой».

Бернштейн всячески выставляет Трампа недалёким зазнайкой: «В телефонных переговорах с авторитарными лидерами Саудовской Аравии и КНДР тот подчёркивал свою гениальность, богатства и успехи, а предшественников в Белом доме называл идиотами».

«ОН ПОДОБОСТРАСТНО ДОБИВАЛСЯ ОДОБРЕНИЯ ПУТИНА»

Нелестно отзываться о предыдущих президентах: Бараке Обаме и Джордже Буше-старшем — он любит и в разговорах с Владимиром Путиным. «Общайтесь напрямую со мной — это будет более плодотворно, чем с предыдущими администрациями», — подчёркивает Трамп. И характеризует своих предшественников как «имбецилов и слабаков».

По словам Бернштейна (ещё раз подчеркнём, это давний оппонент Трампа и республиканцев с предвзятым мнением) — стиль общения президента с зарубежными лидерами «просто кошмарный»: «поток сознания с дефицитом фактов, фантазиями и теориями заговора из соцсетей».

При этом, по словам журналиста, Трамп «не готовился с должной тщательностью» к телефонным переговорам с Путиным.

Зато в этих беседах президент говорил в основном о себе, рекламировал «беспрецедентные» успехи в оживлении американской экономики; насмешливо утверждал, насколько он умнее и сильнее, чем предыдущие президенты (особенно Обама); вспоминал, как проводил конкурс «Мисс Вселенная» [в 2013 году] в Москве, подобострастно добиваясь восхищения и одобрения Путина.

— Путин просто переигрывает его, — сказал Бернштейну высокопоставленный чиновник в администрации США, сравнивая российского лидера с шахматным гроссмейстером, а Трампа — со случайным игроком в шашки. — Временами разговоры Путина и Трампа были похожи на закадычные беседы двух друзей в русской бане.

«ПОБИВАЛ МАКРОНА ПЛЕТЬМИ»

Помимо Мэй и Меркель, Трамп регулярно «футболил» по телефону и других союзников: канадского премьера Джастина Трюдо, австралийского — Скотта Моррисона, а также французского лидера Эммануэля Макрона.

Последний неоднократно пытался обсудить важные, по его мнению, проблемы: изменения климата или выход США из ядерной сделки с Ираном. Но Трамп, фигурально выражаясь, «побивал Макрона плетьми» — за либеральную миграционную политику, недостаточные траты на НАТО и убыточный (для Вашингтона) внешнеторговый баланс с США.

Доставалось и Меркель. В ряде разговоров магнат в глаза (вернее, в трубку телефона) называл её «тупой» и «сидящей в кармане у русских». Содержание диалогов по линии Вашингтон-Берлин было настолько скандальным, что последний предпринимал специальные меры, дабы эти подробности не утекли в прессу.

«Бабушка всея Германии» сносила все атаки Трампа стоически. А вот Мэй, наоборот, сильно волновалась и оказывалась на грани истерики.

НЕ ВЕРИЛ В ДЕЛО СКРИПАЛЕЙ

В целом же Бернштейн, чья молодость пришлась на пик советско-американского противостояния, жёстко критикует президента. «Идя на уступки Путину, Трамп теряет преимущества, которые США получили после трудной победы в Холодной войне», — полагает публицист.

Он снова и снова возвращается к стержневой теме — переговорах Трампа с Путиным. Вот описание одного из первых таких звонков пару лет назад:

«Разговор обсуждали во всём Белом доме… Судя по стенограмме, Путин говорил предметно и подробно, а Трамп прерывал его короткими взрывами автобиографичного хвастовства, вперемежку с лестью в адрес Путина. Иванка и Джаред Кушнер (дочь и зять Трампа — ред.) сразу же разразились похвалами, как хорошо президент справился с этой задачей: поговорить с Путиным, в то время как тогдашний госсекретарь Рекс Тиллерсон (который хорошо знал Кремль по своим годам в России в качестве бизнесмена-нефтяника) и другие советники выглядели скептически».

Ещё один занятный эпизод — «отравление в Солсбери» (химическая атака против международного шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в марте 2018 года). Лондон тогда огульно обвинил Россию и вместе с другими западными странами выслал десятки наших дипломатов. А что же США?

«Трамп сопротивлялся телефонной просьбе Ангелы Меркель (по настоянию Великобритании) публично привлечь Россию к ответственности за отравление бывшего шпиона. Потребовалось много усилий, чтобы заставить президента всё-таки поднять эту тему. Но вместо того, чтобы призвать к ответственности Москву и наказать ее международными санкциями, — Трамп лишь заявил, что считает идею «разделить бремя давления на Россию между западными союзниками» бесперспективной. В конце концов, по настоянию окружения, президент наконец-то поднял вопрос о деле Скрипалей, но весьма неохотно», — пишет Бернштейн.

Аналитические доклады спецслужб, по словам журналиста, Трамп накануне таких телефонных звонков почти никогда не читал, полагаясь лишь на свой напор и харизму.

ИТОГО

Михаил Фрибен, политолог: Эти люди нам — ещё меньшие друзья, чем магнат

Прочитаешь такую статью, как и многие другие похожие тексты американских журналистов, и гордость берёт. Оказывается, президент США — пустышка, фанфарон, а «кремлёвский гроссмейстер» переигрывает его раз за разом. Что ж, либеральные публицисты выполняют лишь одну задачу: топить Трампа любой ценой. Если для этого надо хвалить Путина (которого они ненавидят не меньше за успехи на внешней арене и приверженность традиционным ценностям) — значит, будут хвалить. Так что не надо обманываться. Противники Трампа — нам далеко не союзники. И, свалив его, точно так же примутся и за нас.

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