День рождения Трампа: Пришёл в Белый дом победителем, но без команды. И теперь пожинает плоды

14 июня президенту США Дональду Трампу исполнилось 74 года. Дата не круглая, да и «наше всё» не на коне: бесспорного преимущества перед конкурентом на выборах-2020, «демократом» Джо Байденом, нет; страну раздирают на части протесты после гибели афроамериканца Джорджа Флойда; удастся ли перезапустить вставшую из-за коронавируса экономику — пока не ясно.

И всё же Трамп остаётся символом американской «бури и натиска», символом старой, не всегда доброй, консервативной Америки, которая последнюю треть века лишь съёживалась, отступала. А четыре года назад, в лучших традициях эпоса Джорджа Лукаса, нанесла ответный удар.

Так чем же был тот триумф Трампа — и удастся ли ему повторить оный в нынешнем году? На вопросы Радио «Комсомольская правда» ответили эксперты-американисты.

1. Почему в 2016 году он смог победить «демократку» Хиллари Клинтон?

Тим Кирби, теле-радиоведущий:

— Трампу помог хороший лозунг. «Сделаем Америку снова великой» — вот это выражение, которое теперь переводится на все языки. Он стал лозунгом всех консерваторов всей планеты. Он реально растопил сердца американцев, которые любят Америку, традиционалистов, которые любят конституцию, хотят, чтобы Америка была снова великой. И этот подход был правильный.

Трамп, на самом деле, единственный консерватор, кто признает, что у нас, у США, есть большие проблемы. Обычно демократы ноют, что все плохо, республиканцы говорят — нет, мы великие и самые лучшие. А Трамп говорит: мы самые лучшие, но у нас большие проблемы, ребята. Мы теряем страну. И так и есть. И реально мы это видим прямо сейчас на улицах Америки, где либералы показывают свои мышцы. И многие чувствуют, будто они теряют Америку. И он почувствовал эту волну и поймал её.

2. В чём причины неудач Трампа во внутренней политике?

Дмитрий Саймс, политолог:

— Трамп привык иметь дело с наемными работниками. Создать команду единомышленников он никогда по-настоящему не пробовал и не сумел. Его импульсы были, как мне кажется, свежими и разумными, но они не переросли в программу. Когда он набирал людей в свою администрацию, он мало руководствовался тем, насколько они разделяют его подход к внешней политике, да, кстати, к внутренней тоже.

И когда они набирали людей в администрацию, было удивительно, до какой степени они набирали людей, которые Трампа на самом деле не только не любили, а некоторые и ненавидели. А когда оказалось, что обратить в свою веру его не так легко, а с другой стороны, он обращался с ними часто как капризный барин, — то и получилось, что он не имеет верного, лояльного окружения.

Я думаю, что во многом поэтому его президентство было неудачным. Далее, ты ожидаешь от президента, чтобы он обеспечивал внутреннюю безопасность страны. Я в первую очередь говорю об эпидемии. И тут, конечно, он не проявил твердого, компетентного, стратегически мыслящего руководства.

Ну и, наконец, он заслуживает критики за ту поляризацию страны, которую он позволил и во многом поощрял. Я уважаю его твердость, несгибаемость, но когда он с самого начала решил, что будет обращаться в основном к своей электоральной базе и игнорировать всех других, то это, конечно, была не очень мудрая политика. Именно сегодня он поэтому так уязвим.

Приведу пример. Он был популярен среди белого среднего класса, включая таких относительно преуспевающих американцев, которые не вышли из пределов среднего класса, не стали по-настоящему богатыми, но были, в общем-то, состоявшимися людьми. Так вот, Трамп провел налоговую реформу таким образом, что значительная часть этих людей стала платить больше налогов…

3. Правильно ли ведёт себя Трамп во внешней политике?

Майкл Бом, телевизионный эксперт:

— Хотя я не сторонник Трампа, но есть плюсы, есть области, с которыми я согласен. Например, его отношение к Китаю. Надо отдать должное, в отличие от предыдущих президентов он не боялся идти на прямое столкновение с КНР. Потому что все предыдущие президенты (и республиканцы, и демократы) боялись раскачивать лодку, хотя и знали, что в Китае злоупотребления и нарушения международного права и воровство американских технологий, которое наносит большой ущерб американской экономике, это приводит к потере рабочих мест в Америке.

Но эти предыдущие президенты не хотели использовать сильные инструменты против Китая, а Трамп не боялся. Он ввел пошлины, и он сказал, что хватит уже, вы должны понять, что мы серьезно относимся к вашим кражам американских технологий в крупном масштабе, которые наносят колоссальный ущерб американской экономике…

Но минусов гораздо больше. Мне не нравится, как он относится к союзникам. Меркель, другие европейские лидеры… И это проблема. Надо дорожить союзниками. Да, эти европейские партнёры США — в какой-то степени остаются «халявщиками», и они должны раскошеливаться на безопасность. Это принципиальные претензии Трампа. Но то, как он отстаивает свою позицию, как гнет свою линию — это, конечно, как слон в посудной лавке, и оппонентам только на руку, что есть этот раскол между США и союзниками. Я бы тоже отстаивал американские интересы и претензии, но немножко с большей дипломатией. А у Трампа вообще нет дипломатии, он не знает значения этого слова.

4. Удастся ли Трампу переизбраться в ноябре?

СКОРЕЕ НЕТ, ЧЕМ ДА. Майкл Васюра, журналист, телеэксперт:

— Если выборы будут открытыми, свободными и нормальными, Трамп проиграет. Но очень много его оппонентов недооценивают его способности как политика. Он никогда не будет популярным, его рейтинг всегда примерно 40%. Но он очень сильно мотивирует своих сторонников. И он очень успешно умеет мочить своих оппонентов.

Трамп зависит от явки. Явка решает эти выборы. Потому что, я повторюсь, у Трампа рейтинг примерно 40-45%. Но он может, например, отправлять накануне выборов сообщения всем афроамериканцам, что была вспышка коронавируса в вашем регионе, лучше не выходить из дома в течение следующих трех дней. Типа такого. И завтра будут выборы. И если 10% чернокожих не голосуют в Висконсине, Мичигане и Пенсильвании, тогда Трамп победит. И такие трюки он вполне может использовать.

СКОРЕЕ ДА, ЧЕМ НЕТ. Виталий Шкляров, политтехнолог, научный сотрудник Центра российских и евразийских исследований Гарвардского университета:

— Пока думаю, что еще да. Очень тяжело, очень со скрипом. Но пока я не считаю, что у него нету шанса. Америка такая страна, иначе бы он сам не избрался, где многое возможно. А до конца избирательной кампании еще четыре с лишним месяца.

Еще раз: два месяца назад главным претендентом на пост кандидата в президенты от демократов был Берни Сандерс. В течение одной недели все перекроилось. Два месяца назад мир был совершенно другим. И никто не мог себе представить, что мы не будем ходить в рестораны. И поэтому четыре месяца в стране, которая вот сейчас настолько взведена, и мы видим это по протестам, в стране, которая настолько измучена карцером, если хотите, самоизоляции трехмесячным, возможно все. Поэтому я не сбрасывал бы со счетов его победу, как и его поражение. Но здесь важно заметить, что если он победит, то отчасти не только потому, что он настолько силен, а только отчасти еще и потому, что настолько слабый кандидат в президенты от демократов.

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