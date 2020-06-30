2020-06-30T17:02:33+03:00
Общество

Поклонская выбрала свой самый няшный аниме-портрет

Фанаты порадовали крымскую красотку рисунками с ее изображением. Это было заданием конкурса, который в соцсетях устроила депутат
Роман ГОЛОВАНОВ
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Наталья Поклонская выбрала победителя аниме-конкурса.Наталья Поклонская выбрала победителя аниме-конкурса.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Все началось еще в весной 2014 года. Тогда крымский прокурор Наталья Поклонская сказала журналистам: «Не будет никаких няш-мяш!» Эффект был обратным. Красотку в кителе тут же окрестили «няшей». Японцы нарисовали картинки в стиле аниме, где Поклонская катаной рубит врагов.

Образ к ней приклеился. История с аниме повторилась уже в году 2020. Когда пошли слухи, что лидер Северной Корее Ким Чен Ын умер, преемницей назвали его сестру Ким Ё Чжон. Корейцы фанатеют от «первой женщины-диктатора». И считают, что она прекрасно бы поладила с русской аниме-няшей Поклонской. Тут к депутату (не смотря на работу в Госдуме, прокурорский китель от Поклонской неотделим) пришла вторая волна славы из Азии. Вместе с ней – и тысячи корейцев-подписчиков в соцсетях.

На волне хайпа Полконская объявила аниме-конкурс в соцсетях.

- Я разместила пост в соцсетях, чтобы талантливые ребята нарисовали аниме с моим изображением. Идея принадлежит лично мне. Пришло очень много работ из России, Италии, Украины, Японии и других стран, - отметила депутат. – Я выбрала самую симпатичную.

Уже известна картинка-победитель. На ней Поклонская в строгой депутатской одежде грозно смотрит на своих противников. Приз для счастливчика няша пока держит в секрете.

КСТАТИ

Наталья Поклонская: Няш-мяш - это по-доброму

Экс-прокурор Крыма в эксклюзивном интервью "Комсомольской правде" рассказала о своем отношении к прозвищу (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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