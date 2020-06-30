Школа за миллион рублей в год: Бабкина, Шепелев, Галустян, Климова не жалеют денег на наследников

На днях подтвердили, что новый учебный год начнется в школах традиционно 1 сентября. Дети (а особенно родители) соскучились по привычным занятиям. Мы узнали в какие школы часто отдают детей звезды. Недавно все обсуждали, что Дмитрий Шепелев отдает первоклашку сына Платона в элитную школу, где обучение за год обходится в 1 млн. 400 тыс. рублей. Рассказываем сколько платят артисты за учебу в частных учебных заведениях.

Внуки Бабкиной и наследники юмористов

Внуки Надежды Бабкиной, наследник Анны Банщиковой, Гарика Мартиросяна, Михаила Галустяна, Ксении Бородиной учатся в гимназии им. Е. М. Примакова с билингвальной средой. Поэтому здесь свободно говорят и на русском, и на английском. У каждого ученика около 10 уроков английского в неделю. Есть учителя из Англии, США, Канада, Австралии. Здесь полно кружков, секций, лекториев. Гимназия аккредитована по программе международного бакалавриата. Фишка – ученики после 5 класса входят в один из четырех домов: они названы по сторонам света, между командами за баллы идут интеллектуальные, спортивные соревнования. В общем, каждый гимназист приносит баллы команде, все друг другу помогают – взаимовыручка, тренинги и тому подобное. Бесплатно берут призеров всероссийской олимпиады. Всех зачисляют после вступительных испытаний.

Анна Банщикова довольна обучением сыновней в частной школе.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Цена: 700 тыс. руб. за десять (учатся до июля) месяцев учебного года (500 – за обучение и 200 – взнос на развитие материальной базы)

Дети актеров в лидерах

В закрытом поселке «Княжье озеро» с охраной и прочими фишками элитных школ работает «Лидер». Здесь получали знания дети Ольги Кабо, Стаса Михайлова, Михаила Трухина, Игоря Лифанова. В классах по 16 человек, уроки с 9 утра, учителя в школе до 17.30, с детьми выполняют всю домашнюю и дополнительную учебную работу. Здесь четырехразовое питание, прогулки, экскурсии раз в четверть. Полно секций и кружков: большой теннис, футбол, гимнастика, каратэ, танцы, кружок по роботехнике, шахматы, ин-яз. Возможна продленка до 19 часов.

Цена: 90 тысяч рублей в месяц. 900 тысяч – первоначальный взнос.

Балы для гимназистов

Ломоносовская школа проводит даже балы (красивые в красивых местах) на которые созывает и бывших выпускников и учеников. В Ломоносовской школе учатся наследники Екатерины Климовой, Владимира Соловьева, Анны Седоковой, Михаила Пореченкова и многих других знаменитостей. Здесь обещают крутых педагогов, индивидуальную образовательную программу.

Старшая дочь Екатерины Климовой окончила Ломоносовскую школу, а сыновья грызут гранит науки.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Звезды выбирают частные школы не только из-за уровня образования. Все они между собой в чем-то похожи. Здесь в классах мало учеников, усиленная охрана, много развивающих занятий, весь день дети при деле – занятия, развития, свой спортивные комплексы. Экскурсии в музеи и театры, пять языков на выбор, благотворительные мероприятия в детдомах, языковые стажировки и т.п. В общем, разнообразная жизнь, связь с крутыми вузами, одноклассники не из бедных семей. Ну и индивидуальный подход к каждому ученику много значит для занятых звезд. Вот что нам рассказывала в интервью многодетная актриса Екатерина Климова об учебе в Ломоносовской школе – звезда считает, что ее детям повезло: «В школе индивидуальный подход и к ученикам, и к родителям. К примеру, если я не смогла пойти на собрание, то учителя отдельно со мной все обсудят. Контролировать каждый шаг их в школе не могу, поэтому доверилась профессионалам».

Цена: 158 тысяч рублей в месяц (итого 1 млн. 422 тыс. за учебный год). Первоначального взноса нет.

Кто где еще?

Сыновья и дочь Сергея Жукова учатся в Cambridge International School (цена – 1 млн. 100 тыс. руб. в год). Дети Александра Ревы, Ани Лорак, Зары, Славы в Павловской гимназии (цена – 1 млн. 475 тыс. руб, авансовый платеж при поступлении – 205 тыс. руб).