На «демократических фронтах» покалеченные

В дни голосования россиян по поправкам в Конституцию провокаторы начали устраивать настоящие шоу. Некие «наблюдатели» из ассоциации «Голос» сняли мощнейший репортаж о нарушениях на участке голосования в подмосковном Жуковском. Вот только как выключили камеру, так участники этого шоу тут же разобрали свой «участок», как ничего и не было.

Но всех, конечно, переплюнул корреспондент «Медиазоны» Давид Френкель, устроивший целое представление с заранее запланированным результатом. Запланированным им же. Он пришел в Санкт-Петербурге на участок 2191, где в результате конфликта с сотрудниками УИК, наблюдателями и полицейскими на участке получил травму. Принявшись «бычить» на сотрудников полиции (явно не по своей комплекции), он оказался на полу (при этом, на видео не видно, что полицейский его валили или бил, хотя безусловно «выжимал» из коридора, требуя освободить помещение). Многочисленные СМИ, преимущественно зарубежные, тут же сообщили, что Френкель в результате «полицейского произвола» получил перелом «плечевой кости», слабо, наверное, представляя себе разницу между лучевой с локтевой и плечевой костями. Поскольку на видео с замотанной рукой, если что и обозначено как травмированное место, то именно место от локтя до кисти. Но волна пошла, соцсети взбаламутились, а Френкель вполне «заслуженно» пожинает лавры «жертвы» в заранее продуманном им «спектакле».

видео инцидента с Давидом Френкелем.видео инцидента с Давидом Френкелем

Ольга Савичева, наблюдатель от Общественной палаты, рассказала, что Френкель на участке вел себя очень непонятно. Он отказывался отвечать на вопросы, ему предлагали даже попить воды, думая, что ему плохо. Но он отказался. И все это понятно, потому что у Френкеля была четкая цель – стать жертвой.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/787969" frameborder="0"></iframe> Свидетельница о происшествии с Давидом Френкелем.

В «Медиазоне» сообщили, будто «Давид Френкель рассказал, что приехал на участок из-за сообщения о попытке удалить члена избирательной комиссии с правом решающего голоса». Только вот это чистейшей воды ложь, если только оппозиция не изобрела машину времени. О чем, например, говорит переписка все того же Давида с одним из своих знакомых накануне (орфография и пунктуация сохранены - ред.).

Френкель: Значит так. Завтра подъезжай на 2191 участок. Фонтанка 22. Точно по времени не скажу, часов после 10, когда народ проснется.

Собеседник: А чего ждать-то?)

Френкель: Меня *** (избивать – прим. авт.) будут

Собеседник: Прям ногами?))) Кто?

Френкель: Менты, конечно же. Хочу ***(повыделываться – прим. авт.) как следует. Там говорят молодняк работает должны быстро завестись. … Уже несколько человек пообещали приехать видосов поназаписывать.

Фрагмент переписки Френкеля.

Налицо не только специально продуманная провокация. Налицо и проведенная кем-то предварительная разведка («говорят, там молодняк» – это как раз про сотрудников полиции, которые должны «быстро завестись»).

И, что самое интересное, Френкель устраивает такие провокации далеко не в первый раз. В 2016-м он таким же образом «разбирался» с бригадой «Скорой помощи» в полицейском участке, куда попал после инцидента, выступив против пикета на ЛГБТ-акции. В 2018-м его задерживали за провокации в зале суда сотрудниками службы судебных приставов. И каждый раз это сопровождалось диким ором и ревом, стремлением получить максимум травм, чтобы потом фабриковать сообщения и материалы о жестоком обращении правоохранительных органов и ущемлении прав россиян. Как раз любимая тема всех провокаторов, именующих себя «правозащитниками» и либеральных СМИ, как в России, так и за рубежом.

Он, кстати, и сам подтверждает это в уже цитировавшейся выше переписке.

Собеседник: Может, лучше по лайту чего-нить? Мент же и *** (ударить – прим. авт) может.

Френкель: Да все нормально будет, первый раз что ли. Ты главное приезжай, может тоже впишешься в движуху.

Кроме подтверждения опыта в организации провокаций, тут есть еще один важный момент. Желание устроить «коллективную движуху». Перевести все из одиночной провокации в коллективную акцию, вполне вероятно, активного сопротивления. Или же речь о хоровом исполнении того крика, которым Френкель запомнился в УИКе: «Вызовите мне скорую!»

Давид Френкель в отделе полиции (2016 год).Кадры "общения" фотографа Давида Френкеля с сотрудниками "скорой" в 78 отделе полиции.

И ведь вызвали. Может, зря?