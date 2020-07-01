Не дайте «миллионерам» из соцсетей разорить вас: тачки на прокат, банкноты «Банка приколов» и дешевый фотошоп

ПОВЕЛСЯ НА РОСКОШЬ

Пачки денег, белоснежные яхты, дорогие спорткары и частные самолеты — все это стандартный атрибуты жизни миллионеров. Вы удивитесь, но пара, а то и тройка таких наверняка завалялась и среди ваших друзей или подписчиков в социальных сетях. Не настоящих, конечно, а «миллионеров из ВКонтакте». Фейковых богачей там развелось столько, что и не пересчитать. В друзья такие ряженые богачи напрашиваются сами. Добавили - и вот уже в вашей ленте ежедневные новенькие лакшери фото: смотри и завидуй.

«И делай как я», - добавляет, пожалуй, самый раскрученный миллионер из соцсетей, 23-летний Артем Маслов.

Три года парень без остановки постит фотографии и видео своей роскошной жизни. Себя Артем называет долларовым миллионером, успешным инвестором, а еще бизнес-тренером, который за парочку сеансов сотворит с вашим цветочным магазином, гостиницей или кафе настоящее чудо. «Доходы взлетят до небес» - гарантирует миллионер.

Листаешь фотографии Артема и слюнки текут: дорогие часы, брендовые вещи, роскошные отели, красивые девушки. И ведь такой молодой, всего-то 23 годика.

«Я всем доказал, что возраст человека — это лишь предрассудки. Жизнь поставит немало преград, но вы их преодолеете», - философствует Артем со своих страниц в соцсетях.

Все эти три года в Москве он проводит всевозможные тренинги и семинары. Не просто так, конечно, а за деньги: рассказывает, как добился небывалых доходов и делится секретами, как вести бизнес. Цены за занятия - от 50 тысяч рублей за курс.

- Повелся на всю эту роскошь. Думал, он реально миллионер: успешный, молодой, есть чему поучиться. Записался на семинар в надежде, что это поможет поправить дела с моим туристическим агентством. Он ведь гарантировал, что доходы вырастут в 25 раз за год. Но оказалась, обычная разводка. На семинаре вещал он абсолютные банальности про то, что цели надо ставить и идти к ним, - рассказал kp.ru предприниматель из Подмосковья Дмитрий Нестеров. - Я тогда его раскусил и потребовал деньги вернуть. Но «миллионер» сразу меня в соцсетях заблокировал и пропал.

Пачки денег, белоснежные яхты, дорогие спорткары и частные самолеты — все это стандартный атрибуты жизни миллионеровФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Таких разочарованных, как Дмитрий, у Артема целая армия. Он и сам не скрывает - недовольные есть, их он зовет модным словом - хtйтеры.

- Зависть вот и все, - так Артем объясняет наличие злобных комментариев от тех, кто не верит, что он — миллионер.

По словам Артема, его бизнес не подкосил даже режим самоизоляции. Во время карантина он без дела не сидел. Тренинги - по видеосвязи.

- Сейчас у вас есть возможность работать со мной. Вы предоставляете средствА. Мы на них покупаем рекламу и запускаем ваш личный телеграм-канал. От вас нужны только средствА. Вы ничего не делаете. Это по-моему, ну, прекрасная для вас возможность, - вещал гуру.

Себя Артем называет долларовым миллионером, успешным инвестором, а еще бизнес-тренеромФото: Личная страница героя публикации в соцсети

СОСТОЯНИЕ НА ЧЕРМЕТЕ С ПОМОЕК?

На такой онлайн-семинар на днях загляну сосед миллионера из его родного города Костромы. Признается, что чуть не умер от смеха.

- Какой же он миллионер? 9 классов еле-еле закончил. Двоечник, его с трудом даже в техникум поварской взяли. Да он и не учился там, а по мусоркам чермет собирал. Вот и весь его бизнес. А потом уехал в Москву и стал ряженым богачом. У нас все знают, что машины он на прокат берет и все это только пыль в глаза. Мама его как жила в хрущевке без ремонта, так и живет. Сынок ей не помогает, - рассказал Валентин Лазарев.

Из Костромы покорять Москву Артем уехал, не попрощавшись, да еще прихватив с собой 160 тысяч рублей, которые одолжил у бабушки своей бывшей девушки. Пенсионерке даже пришлось в суд подавать. Артем проиграл, но рассчитался только после того как бывшая выставила в соцсети их переписку. В ней девушке пришлось клянчить деньги бабушки у Артема, который уже вовсю вел тренинги, называл себя миллионером и учил других зарабатывать суммы с шестью нулями.

Из Костромы покорять Москву Артем уехал, не попрощавшисьФото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Поиздержатся, строю дом на Рублевке. Потом отдам, - такими были отмазки Артема.

Что в родной Костроме он в свое время занимался черметом, Артем не скрывает. Напротив, даже гордится. На сайте, где миллионер продает свои тренинги, это чуть ли не главный эпизод биографии:

«11 лет — помогает разгружать коробки на заводе за газировку и еду. 13 лет — сдает макулатуру и бутылки. 14 лет — открывает металлоприемный пункт. Сам собирает металл на мусорках. 19 лет - переезжает в Москву, полностью делегирует бизнес по металлу, бросает учебу в поварском техникуме. Уезжал в Москву с 2600 рублей в кармане. 21 год — живёт в Москве только в отелях, питается только в ресторанах. Начинает тратить все деньги на себя».

Делясь своими мыслями, результатами и образом жизни, он цепляет множество единомышленников, которые уже активно пользуются советами Артема. Через некоторое время к Артему летят за советами со всего света…

Он прошел курсы в школе интернет-мошенников. С этого все и началосьФото: Личная страница героя публикации в соцсети

По словам друзей, началась карьера миллионера вовсе не с бизнеса, а с тренинга, на который он записался сразу после переезда в Москву.

- Он прошел курсы в школе интернет-мошенников. С этого все и началось, - рассказал Валентин Лазарев.

Но что же на самом деле за душой у миллионера? По данным ЕГРЮЛ на Маслова была зарегистрирована всего одна компания ООО «Стройвывозмет» в родной Костроме. Уставной капитал скромный — 10000 рублей. Контора работала в обычном гараже всего около года и летом 2017-го была ликвидирована.

Вот и весь бизнес великого бизнес-тренера. Откуда же взялись деньги и опыт по ведению бизнеса, мы решили спросить у самого Артема.

- Артем, всем так интересно, как вы добились таких успехов?

- Я интервью даю только за деньги!

- Зачем же вам деньги от журналистов, если вы миллионер?

- Ну это мои условия - только за деньги…

- Сколько же вы хотите?

- 10000 рублей, - назвал свою цену миллионер.

За интервью «Комсомолка» никогда не платила и уж тем более миллионерам. Сколько Артем получает за свои бинес-тренинги, история темная. Сайт, на котором он продает уроки, есть, а сама фирма не зарегистрирована. Очень удобно получается: никаких налогов, никакой ответственности. Во всяком случае пока.

Откуда же взялись деньги и опыт по ведению бизнеса, мы решили спросить у самого Артема

Из архива «КП»

Другой миллионер Денис Байгужин, тоже коуч и тоже тренер, сейчас под статьей 159УК РФ «мошенничество». Истории очень похожи. Все те же пачки денег, яхты, а на деле развод. Денис не только представлялся богачом, но и обещал в социальных сетях каждой своей ученице по мужу-миллионеру. Всего-то нужно было заплатить за тренинг. А потом Остапа понесло, он создал финансовую пирамиду и стал буквально грабить дам, мечтающих о счастье. В деле более 20 эпизодов на общую сумму в 30 миллионов рублей. Это, кстати будет вторая судимость миллионера Байгужина.

Так что доверять миллионерам из социальных сетей мы не советуем.

Совет «КП»

Как не попасть в ловушку

- Визуализация богатств в социальных сетях — главное оружие мошенников. Инфоцыгане, то есть те кто зарабатывает на обмане пользователей интернета, разработали целые схемы по поиску жертв. Главная ловушка — это деньги, которые постоянно мелькают на фото и видео. Люди видят богатства и начинают доверять, якобы миллионерам. А дальше начинается обман: вам предложат купить акции, вложить деньги в финансовую пирамиду или пройти тренинг, - рассказала Лариса Карпикова, эксперт по инфоцыганам. - Поверьте, настоящих миллионеров вообще нет в социальных сетях. Эти люди не выставляют свою жизни на показ и уж тем более не добавляют к себе в друзья всех подряд. Миллионер не станет клянчить у вас деньги, поверьте, ему есть чем заняться. Всегда помните, что богатства на фото можно создать с помощью монтажа. Обычный фотошоп - и вот уже «миллионер» отдыхает в компании Ольги Бузовой, или Анастасии Волочковой или самого Папы Римского.

Чтобы не стать жертвой обмана, не общайтесь в социальных сетях с незнакомыми людьми: ничем хорошим это не закончится. В том случае если обман уже совершен, не ждите, что деньги вам вернут и сразу обращайтесь в полицию. Проблема большинства жертв в том, что им стыдно сознаться в своей доверчивости, чем мошенники успешно пользуются.

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