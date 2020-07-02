2020-07-01T19:19:59+03:00
Общество

Как поселиться в Крыму за 3000 рублей в сутки. И не пожалеть

Спецкор «КП» со своей семьей отправился в экспедицию — проверить, есть ли отдых в Крыму-2020? В предыдущей публикации он описал «дорогой» вариант отдыха в 4-звездочном отеле. А можно ли пожит в Крыму дешево, но при этом прилично? [Часть 3]
Дмитрий СТЕШИН
Поделиться:
В номере семейного отеля «Трирема».В номере семейного отеля «Трирема».Фото: Дмитрий СТЕШИН
Изменить размер текста:

Продолжение.

Часть 1. Часть 2.

ПЕРВЫЙ ВЗДОХ СЕЗОНА

Город-курорт Судак, встретил нас в каком-то разобранном и вибрирующем состоянии. Лихие местные лодочники, катающие первых туристов, ходят теперь обгоревшие и облезлые, как понаехавшие из Воркуты. Лодочники вышли из карантина прямо на летнее солнце – и все. Сгорели! Хотя всю жизнь на море.

Самого вируса-ковида в Судаке не было, числился всего 1 заболевший, но как говорят в интернете, «это не точно».

Второй повод для здешнего всеобщего беспокойства – серии телефонных звонков, буквально поставившие на уши Судак. Звонили по случайным номерам из колл-центров в Перми и Костроме, изучали отношение местных к созданию на побережье круглогодичного культурного кластера форума «Таврида». Некоторым жителям Судака звонили по десять раз, для доходчивости, не иначе.

Российский парадокс – еще два года назад, мы говорили с друзьями из Судака, что городу нужна мощная инъекция из инвестиций, фестивалей, передовых творческих студий. Говорили и сами не верили в это. Но когда эти фантазии стали реальностью, вдруг выяснилось, что за все нужно платить. Например, диким пляжем у мыса Меганом – его придется застроить. Мы съездили на этот пляж, поскорбеть. А потом отправились в частный отель на улицу Танкистов.

- Она так называется, потому что там только на танке можно ездить, - объяснил нам провожатый и местный активист Сандро Кирияк. Он искал для нас приют в Судаке и первое бронирование у Сандро сорвалось. Вал туристов неумолимо накатывался на Крым и такие как мы – «на две ночи», были уже никому не интересны. Начинался Большой сезон.

Путешествие журналиста "Комсомолки" Дмитрия Стешина по Крыму - Отель Триера.Дмитрий СТЕШИН

ЮГ НАШ: ПЛЮСЫ И МИНУСЫ

Как выбрать приличный, но бюджетный отель в Крыму? Проще простого – у такого отеля есть сайт для бронирования. Это значит, вас собираются доить не «на сухую», а «с уважением» - предоставляют информационный выбор. Второй момент - то, что, юристы называют публичной офертой: на сайте отеля должны быть цены и время их действия. Все остальные варианты, по нашему личному семейному рейтингу, являются «неприличными» и «убогими». Их можно найти у посредников, сидящих в машинах вдоль дорог с табличками «жилье у моря». Вот тут публичная оферта отсутствует, вам могут назвать одну цену, а по прибытии на место, накинуть еще пару тысяч. Если из окна видно море – срабатывает, «очарованный турист» платит.

Мне тоже в 2015 году «показали» море с балкона. Стояла кромешная южная ночь, и утром, на месте моря обнаружились цементный завод и портовые краны. А судя по запаху, в камин на первом этаже дома помочились обманутые предшественники, отомстив за «море в окне».

В семейном отеле «Трирема» (за 3 тысячи в сутки) моря нам не обещали, хотя до него и можно дойти пешком. Из окна была видна гора, закрывающая от Судака поселок Новый свет. Первое ощущение от отеля – ты оказался в кукольном домике, где все детали подобраны и выписаны с какой-то неземной любовью. В нашем двухкомнатном номере, под названием «Морской», даже фен лежал в морской ракушке, сплетенной из лозы. Про чайник, микроволновку говорить было излишне – все имелось. Завтраки-ужины, журчащий фонтанчик, беседки, заплетенные виноградом… Все, за что мы любим Юг. Но здесь еще была вложена бездна труда.

Фото: Дмитрий СТЕШИН

Хозяин отеля, Саша, старпом на пенсии, проплавал всю жизнь, видел многое, но отель продолжает его самого удивлять. Саша рассказывает нам, как у него пытался поселиться некий бизнесмен. Вот понравились ему фото на сайте.

Фото: Дмитрий СТЕШИН

- Я пытался ему объяснить, что наш отель, это не то, к чему он привык. В итоге, отвез его в пять звезд, где номер 200 долларов в сутки. А он приехал на следующий день снова к нам — ужинать. Потому что пятизвездочное дефлопе с травой на тарелке его не устроило категорически.

Фото: Дмитрий СТЕШИН

В то же время богатого клиента не устроила улица Танкистов без тротуаров и парковки. Нам рассказали, что даже столбы уличного освещения отельеры ставили здесь за свой счет – 5 тысяч долларов. Пытались хоть как-то привести в порядок инфраструктуру без которой нет турбизнеса.

Путешествие журналиста "Комсомолки" Дмитрия Стешина по Крыму - Новый Свет.

Наглядный пример.

Мы засиделись с хозяевами за полночь. И нас не покидало ощущение, что приехали к друзьям, которых не видели сто лет. Сын хозяев, Александр, бесшумно и быстро приносил тарелки с фруктами и сыром, наполнял бокалы вином. Он оказался дипломированным отельером, учился в Москве, сейчас управляет всем хозяйством. Мы оценили его уровень по одной фразе Александра, которая мгновенно стряхнула с нас тяжесть дороги и 30 градусной жары: «Правила проживания у нас простые, шашлыки в номере жарить нельзя». Хозяйка Лариса - юрист и художник по призванию, на ней оформление отеля. Спросили - не тесно ли профессионалу в отеле на 8 номеров? Лариса грустно вздохнула:

- Это же Юг! На руководящие должности в турбизнес сына не возьмут, у всех есть свои дети и дети родни. А начинать с самого низа он не хочет, тем более, когда есть семейное дело. Он его и унаследует.

Но, у Юга есть и другая сторона – отель заполняется во многом через личные связи. Нас сюда привез Сандро, я порекомендую отель родне, которая собирается в Крым, а они сошлются на журналистов «КП» при бронировании… Так патриархальный «сарафанный маркетинг» дополняет технологии 21 века - сайт.

СХОДИТЬ В НИРВАНУ

Вернемся к судакским лодочникам. К началу сезона они, сбившись в настоящие пиратские ватаги, построили новый корабль для катания туристов. И пригласили нас на освящение перед спуском на воду. Коренной Крым до сих пор живет традиционным укладом. Но в горах, в местечке «Богатое ущелье», нас ждал новый Крым – алчущий поиска себя. За 3000 рублей мы забронировали трехместный номер в «Эко-поселении», построенном всего пару лет назад.

Путешествие журналиста "Комсомолки" Дмитрия Стешина по Крыму - Богатое ущелье.

Маршрут, проложенный навигатором от побережья, оказался «темной тропой, тропой видений». Мы осознали это, когда увидели, что асфальтовая дорога резко превратилась в «курумник» - каменную реку, на берегах которой стояли десятки машин: люди оставили их, испугавшись ехать дальше. А наш навигатор бодрым голоском все звал нас вперед, пока мы его не отключили. В Крыму такое случается – дороги превращаются в направления. А в остальной России не так?

Отель больше напоминал ашрам, в переводе с санскрита – «обитель затворников». Стоимость всего комплекса – просто космическая, учитывая место постройки. Номера облицованы камнем, никаких украшений, телевизоров и холодильников. Санузел, правда, как в очень хорошем отеле. Работает «открытая кухня». Пришел, настрогал себе салат, сварил кофе в турке. В холодильнике всегда есть домашний сыр, сливки, молоко. Хлеб тоже домашний. Хочешь погулять в горах? Прошел сто метров и гуляй в реликтовом буковом лесу, пей воду из горных ручьев, собирай шалфей или первые белые грибы.

Хозяин эко-поселения Владимир Дмитриев, режет для нас брынзу к кофе и вдруг говорит Стешину:

- А я вас по телевизору видел. У меня здесь у единственного есть телевизор.

Владимир оказался москвичом, давно уже живущем в Крыму. Смеется:

- Я тут дорогу проложил, местные ее уже назвали Московский проспект!

По его словам, в этой части Крыма давно уже сложилась целая «экологическая» экономика – люди пекут хлеб из муки, которую сами смололи, выращивают овощи без гербицидов, принимают туристов. И все друг друга знают.

Завтра эту уединенную базу ждет первый заезд участников какого-то духовного семинара, потом приезжает учитель йоги – все расписано по октябрь. На прощание, Владимир говорит нам:

- Немного тревожно. Я здесь провел всю самоизоляцию, позавидовать можно такому карантину. Но, все-таки, не привезут ли туристы вирус?

Мы молчим. А что сказать? Вопрос без ответа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Не кашляй и слушай «аборигенов»: Восемь правил бегства на машине в Крым

Спецкор «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин отправился из Москвы к Черному морю и узнал — все ли в порядке с самым популярным в стране курортным маршрутом

Из-за пандемии большинство привычных туристических направлений закрыто для россиян. Поэтому спецкор "КП" Дмитрий Стешин с семьей отправился на машине в Крым - посмотреть: ждут ли там гостей? Удалось ли привести в порядок турбизнес, и не загнулся ли он? Сколько стоит отдых? Как добраться? С этого и начнем. (подробности)

Как Крым сражался за себя и туриста

Журналисты «КП» Дмитрий Стешин и Юлия Алехина, заброшенные в Крым, попытались выяснить: «Пережил ли здесь турбизнес пандемию?» и «Что такое настоящая роскошь»?

Феодосия – первый крупный курортный город полуострова, встречающийся на пути усталого путника, прибывшего с материка по суше. Но, первое, что видит турист в Феодосии – серебристые баки нефтехранилища и унылую промзону. Видит, содрогается от ужаса и давит на педаль газа. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Из-за них нам грозит второй круг изоляции»: в тольяттинском спортклубе два дня подряд устраивали массовые вечеринки
Организаторы тусовки вызвали негодование у мэра города Сергея Анташева, заявившего, что несмотря на послабления, ситуация с коронавирусом остается тяжелой [Видео]
Юристы: технология блокчейна будто специально создана для голосований
В России завершается голосование по поправкам к Конституции. Жители двух субъектов Федерации — Москвы и Нижегородской области — с 25 по 30 июня имели возможность проголосовать дистанционно, через интернет
Как поселиться в Крыму за 3000 рублей в сутки. И не пожалеть
Спецкор «КП» со своей семьей отправился в экспедицию — проверить, есть ли отдых в Крыму-2020? В предыдущей публикации он описал «дорогой» вариант отдыха в 4-звездочном отеле. А можно ли пожит в Крыму дешево, но при этом прилично? [Часть 3]
Онлайн-оплата для получателей DPD в России — быстро, удобно, безопасно
DPD в России, ведущий коммерческий логистический оператор, подключила онлайн-оплату в сервисе «Управление доставкой»: теперь получатели могут рассчитываться в сети с помощью банковской карты
Вопрос дня: А ваших детей и внуков что беспокоит?
Исследование показало: молодежь нашей страны и мира волнуют порой разные проблемы. Российские студенты беспокоятся из-за коррупции в бизнесе и политике. А для их сверстников-европейцев проблема номер один - ухудшающаяся экология планеты
Новости 24