«Комсомолка. Просто о добром»: История волонтеров, которые помогают детям в омском хосписе, стала лучшей в июне

«Комсомолка. Просто о добром» - так называется наш конкурс, который мы объявили среди некоммерческих организаций. Мы хотим, чтобы истории волонтеров, людей, которые бескорыстно и самоотверженно помогают другим, узнала вся страна. Поэтому мы попросили некоммерческие организации присылать нам рассказы о добрых делах и поступках, которые совершают их добровольцы. Лучшие мы публикуем на сайте kp.ru.

В июне мы получили очень много историй. Например, о студентке-медике, которая помогает бездомным, объезжая Петербург на “Ночном автобусе” благотворительной организации "Ночлежка". О мамах-одиночек, которые борются за счастье своих детей - при помощи неравнодушных людей из организации "Детские деревни-SOS". Об отважных пациентах с лейкозом - которые не опускают руки и сражаются со страшным диагнозом при поддержке "Фонда борьбы с лейкемией". О девочке с редкой болезнью, которой помог встать на ноги фонд "Жизнь как чудо".

Все эти материалы очень важны и нужны и не оставили равнодушными ни нас, ни читателей. Но по условиям нашего конкурса, мы должны определить один лучший. Сделать это было непросто.

В этом месяце редакция раздела "Доброволец" хотела бы отметить статью Сергея Михневича, главного редактора Благотворительного центра помощи детям «Радуга» из Омска "Хотя бы просто обниму каждого": Мама Зиты и Гиты навещает тяжелобольных детей в хосписе.

В ней рассказывается о том, как Зумрият Резаханова и другие волонтеры поддерживают тяжелобольных детей и их родителей в омском хосписе «Дом радужного детства».

"...Большинство волонтеров с особенными детьми до этого не контактировали. Некоторые поначалу не знают, как себя с ними вести. Ожидания, связанные с самим словом «хоспис», обычно не совпадают с реальностью. И то, что издалека может выглядеть как показательные игры в добродетель, вблизи видится по-другому. Просто знать, что где-то больного ребенка порадовали спектаклем – это одно. Увидеть глаза ребенка в этот момент – совсем другое. Устроить это – третье."

Конкурс для НКО «Комсомолка. Просто о добром» мы продолжим и в июле. Ждем материалы о вашей работе, истории ваших подопечных, рассказы волонтеров. Лучшие мы публикуем в разделе "Доброволец" на сайте kp.ru.

Первого числа каждого месяца на сайте kp.ru мы называем лучший и отмечаем виртуальным знаком качества. А в конце мы выберем три самых лучших статьи, пригласим в редакцию авторов и вручим грамоты.

ВАЖНО

Мы ждем именно уникальные тексты - истории волонтеров или благополучателей, интервью, личные дневники, репортажи.

Присылайте свои материалы с фото на почту dobrovolec@kp.ru с пометкой "На конкурс".