2020-07-01T23:55:33+03:00
В мире

Голосование по вопросу принятия поправок в Конституцию прошло и за пределами России

В Северной Америке граждане Российской Федерации пришли в посольства и консульства
Алексей ОСИПОВ
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Российские хоккеисты Александр Овечкин и Дмитрий Орлов на участке для голосования в Вашингтоне.Российские хоккеисты Александр Овечкин и Дмитрий Орлов на участке для голосования в Вашингтоне.
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Голосование по вопросу принятия поправок в Конституцию России состоялось в самых разных странах мира: свое решение в бюллетенях смогли обозначить граждане РФ, работающие, проживающие или временно находящиеся в других странах.

Так, в США россияне пришли в посольство нашей страны, расположенное в Вашингтоне, а также в генеральные консульства – в Нью-Йорке и Хьюстоне.

Одними из первых в Нью-Йорке в голосовании приняли участие постоянный представитель России при ООН Василий Небензя и генеральный консул РФ Сергей Овсянников. Их, как и сотни людей, пришедших на участок, не смутили несколько протестующих, «дежуривших» у входа в генконсульство целый день.

Также в нью-йоркскую дипмиссию в полном составе для голосования прибыл сменный экипаж одного из самолетов «Аэрофлота», осуществляющий эвакуацию российских граждан, не имеющих возможность покинуть США из-за пандемии коронавируса.

В американской столице проголосовал посол РФ в США Анатолий Антонов. Там же свой выбор сделали Дмитрий Орлов и Александр Овечкин, играющие за вашингтонский хоккейный клуб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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