2020-07-02T17:12:46+03:00
Общество

Кирилл Серебренников: Я не вор и не мошенник!

Получивший условный срок режиссер дал интервью журналу The Hollywood Reporter
Стас ТЫРКИН
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Режиссер Кирилл СеребренниковРежиссер Кирилл СеребренниковФото: GLOBAL LOOK PRESS
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«Всю свою карьеру я старался быть как можно дальше от этих долбанных денег. Какой же это долбанный ад!» - так начинается это интервью для Hollywoodreporter, в котором знаменитый российский режиссер, недавно приговоренный к условному сроку из-за театрального проекта, поначалу отказался говорить о недавнем судебном процессе:

- Мне нечего сказать. Только то, что это было ужасно. Я не могу согласиться с тем, что говорилось обо мне. Я не вор и не мошенник. Я никогда не имел никакого отношения к финансовым делам. Уверен, что, когда обстоятельства изменятся, меня оправдают. Это вопрос времени.

Далее Серебренников говорит, что на решающем заседании суда был готов ко всему: «Они хотели обвинить меня во всем, но доказательств у них не было. Это дело было посмешищем. Деньги - последнее, чем я интересуюсь. Это было три года лжи, нового опыта и, между прочим, новых друзей. Я счастлив, что огромное количество работавших со мной людей с первого до последнего дня не верило в обвинения и поддерживало меня».

Среди тех, кто поддерживал Серебренникова, напоминает журнал, были Кейт Бланшетт и Ларс фон Триер. Но он не менее благодарен тем, кто, не обладая громким именем, громко высказывался в его поддержку. На улицах к нему часто подходят люди, чтобы просто пожать ему руку.

- Нам говорили, что то, чем мы занимались, - не театр, а «организованная преступная группа», и отказывались рассматривать любые доказательства того, что это не так. Но все 340 проектов «Платформы» записаны на видео. Это очень легко - увидеть на что пошли выделенные деньги. Но они этого не захотели.

На вопрос о дальнейших планах русский режиссер с мировым именем отвечал, что может уехать из Москвы в любую точку России, но покинуть страну он не сможет, пока не отдаст Министерству культуры 128 миллионов рублей, которых у него, конечно, нет:

«Люди со всего мира - из Германии, Австрии, Франции, мои театральные коллеги пишут мне о том, что начинают собирать деньги, чтобы меня «выкупить».

На вопрос о скандальном балете «Нуреев», чей главный герой, великий русский танцовщик, не скрывал своей гомосексуальности, его режиссер сказал, что «находился под домашним арестом, когда министр культуры и другие чиновники аплодировали моему балету в Большом театре. Это был довольно странный момент».

По мнению режиссера, искусство и особенно театр должны быть на стороне притесняемых: «У нас ужасные законы о гей-пропаганде. Но в то же время большое количество людей на телевидении и на эстраде - геи, и никого это не интересует. Я не думаю, что русские люди гомофобы.»

На вопрос увеличил ли судебный процесс его популярность, Кирилл Серебренников ответил, что не переоценивает своей известности: «Меня хорошо знают те, кто интересуется театром в Москве. Но для тех, кто смотрит пропагандистское телевидение, я странный скандальный персонаж, который крадет деньги и делает ужасные спектакли, провокационные и скандальные».

Защита Серебренникова намерена обжаловать приговор.

МНЕНИЕ

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Художественный руководитель Московского Художественного академического театра имени М. Горького Эдуард Бояков прокомментировал итоги судебного процесса в отношении Кирилла Серебренникова (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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