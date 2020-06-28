Условный срок Серебренникова уберег государство от жестокой ошибки

Государство только что не сделало жестокую ошибку, которую, надо сказать, вполне бы могло сделать.

Учитывая крайний бред финансовых правил расходования бюджетных средств, у меня нет сомнений, что нарушения у Серебренникова действительно нашли.

Эти правила как будто специально написаны так, чтобы всегда иметь получателей на крючке. Если правительство, как сегодня пообещала нам госпожа министр, что-то изменит, всем станет спокойнее работать.

А вот насчет 'отрицал вину, чтобы обмануть суд' - это новое слово в юриспруденции.

'Никто не обязан свидетельствовать против себя самого'.

Статья 51 Конституции РФ.

Хорошо бы обязать судей ее читать.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/787300" frameborder="0"></iframe> Реакция собравшихся на приговор Серебренникова у здания суда.

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