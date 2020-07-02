Тайны Генплана Москвы 1935 года: Расширение в два раза Красной площади и перенос домов вместе с жильцами по Тверской

10 июля 1935 года Москва получила первый масштабный план реконструкции. Его подписали Сталин и Молотов (в те годы - председатель Совнаркома СССР). Столица должна была стать витриной СССР, а в будущем – и всего мирового пролетариата.

К 1935 году власти уже забраковали несколько идей обновления Москвы. Например, знаменитый французский архитектор Ле Корбюзье предлагал перестроить заново весь город, за исключением Кремля и Китай-города. А немец Эрнст Май - окружить Москву городами-спутниками, а в центре оставить лишь административные здания. Наши архитекторы тоже не отставали. Автор наземного вестибюля метро «Красные ворота» Николай Ладовский нарисовал столицу в виде «параболы». Такая конструкция должна была «разомкнуть» московские кольца, пройти с юго-востока на северо-запад и соединить в конечном итоге Москву с Петербургом.

Историки Ольга Ивлиева и Александр Змеул рассказали о некоторых тайнах сталинского Генплана 1935 года. Архивными фото с нами поделились в Институте Генплана Москвы.

Китайгородская стена превратилась в тоннель метро

На перестройку столицы собирались потратить 10 лет. Но в 1941 году началась Великая Отечественная война, и некоторые проекты так и остались на бумаге.

Хотя сталинский, «умеренный» по сравнению с другими идеями, вариант реконструкции города все-таки сильно изменил Москву. Многие здания, улицы, районы, набережные, линии метро и даже каналы, с которыми сейчас ассоциируется Москва, - были заложены именно в Генплане 1935 года. При этом город лишился ценных исторических построек. Самые известные из огромного списка уничтоженных памятников - Страстной монастырь, палаты Василия Голицына и церковь Параскевы Пятницы, Китайгородская стена, Сухарева башня. Теперь их и множество других построек можно увидеть лишь на исторических фотографиях.

Вместо Страстного монастыря построили кинотеатр "Россия", перенесли к нему памятник Пушкину с соседнего Тверского бульвара и устроили Пушкинскую площадь.

Архивное фото Страстного монастыря.

Китайгородскую стену в 20-е годы реставрировали. А в 30-е частично сровняли с землёй, остальное разобрали на стройматериалы для первой трассы метро. К примеру, обломки старинной стены пригодились для цементирования тоннелей Сокольнической линии. Уцелевшие и отреставрированные фрагменты стены сегодня можно увидеть на площади Революции и в Китайгородском проезде.

Восточный фасад Варварских ворот и части примыкающей Китайгородской стены. Фото: zaryadyepark.ru

Технические фотографии времен реконструкции Китайгородской стены, 1925-1927 гг. Фото: zaryadyepark.ru

Технические фотографии времен реконструкции Китайгородской стены, 1925-1927 гг. Фото: zaryadyepark.ru

Здание мэрии Москвы оказалось на новом месте за 41 минуту

Центральные улицы расширяли минимум в два раза, а новые проспекты прорубали чаще всего по одному рецепту - за счёт сноса мешающих домов. Больше всего досталось улице Горького (сегодня - Тверская). До войны только ее успели полностью обновить, раздвинув с 18 метров до 40 метров. К счастью, некоторые старинные здания уцелели. Их просто подвинули без выселения жильцов. Такой трюк впервые проделали в Москве на Каланчёвской улице ещё в 1897 году. Из-за масштабного расширения Николаевской железной дороги под «поезд» попал особняк владелицы цементного завода. Один из инженеров предложил не сносить его, а перенести. Заброшенная двухэтажка до сих пор стоит на Каланчёвской улице, 32/61.

По сталинскому Генплану всего в разных районах столицы перенесли 26 домов, из них 10 - на Тверской. Например, самым тяжелым оказалось 23-тонное Саввинское подворье. Его за одну ночь задвинули вглубь Тверской, за будущие монументальные "сталинки". В те времена в нем находились коммунальные квартиры. С помощью гибких трубопроводов на время передвижки подключили все коммуникации - воду, канализацию, свет. Здание отрезали от фундамента и поставили на вагонетки и рельсы. Потом со скоростью примерно 10 метров в час тянули его с помощью лебёдок. Жильцы продолжали жить в своих квартирах, как обычно, со всеми удобствами. Из подъездов можно было выйти и войти по временным мосткам.

Красивым старинным Саввинским подворьем сегодня можно полюбоваться свободно. Достаточно пройти в арку внутрь двора у дома 6 на Тверской улице.

По такой же технологии перевезли и здание Моссовета на Тверской, 13 (сейчас - мэрия Москвы). Особняк, построенный в царские времена архитектором Матвеем Казаковым, сдвинули на 13 метров всего за 41 минуту. Это была самая быстрая передвижка. Чиновники в кабинетах с важными документами ничего не заметили.

Кстати, одному из таких зданий на улице Серафимовича, 5/6 (также сохранился) Агния Барто посвятила стихи «Дом переехал». Многоэтажка мешала строительству Большого Каменного моста и ее убрали подальше от реки.

«Вот знакомый поворот -

Но ни дома, ни ворот!

И стоит в испуге Сёма

И глаза руками трет.

Дом стоял

На этом месте!

Он пропал

С жильцами вместе!»

Ночью Саввинское подворье передвинули по Тверской улице вглубь квартала на 50 метров. Жильцы «укатившего» дома в это время спокойно спали в своих квартирах.

Больше парадов и демонстраций

По плану вместе с кварталами и улицами расширялись и площади – для массовых демонстраций и парадов. Чтобы колонны марширующих быстрее проходили на Красную площадь, сняли Иверские ворота. Но этого оказалось мало и главную площадь страны решили увеличить в два раза. Рядом с собором Василия Блаженного планировали построить гигантское здание Народного комиссариата тяжелой промышленности. Так должна была выглядеть Красная площадь (на фото).

«Слишком узкая!» - приговорили Красную площадь авторы Генплана 1935 года. Для парадов и демонстраций нужно было места минимум в два раза больше.

Ещё одним местом массовых демонстраций должен был стать высотный Дворец Советов. На его крыше хотели поставить статую Ленина высотой 100 метров. Вместе с монументом Дворец взлетел бы вверх на 415 метров. Его планировали строить на месте взорванного в 1931 году храма Христа Спасителя. Но из-за войны проект заморозили.

Гигантский Дворец Советов на месте храма Христа Спасителя поднялся бы к облакам на 415 метров.

У столицы могли появиться ещё и водные кольца

Главный город советского государства должен был переплюнуть Венецию. Все набережные Москвы-реки по проекту превращались в основную магистраль города. Берега реки должны были упаковать в гранит. Все набережные Москвы-реки и Яузы от устья до Садового кольца планировалось застроить домами и архитектурно оформить. Например, на месте нынешнего парка «Зарядье» собирались поставить очередного монстра - Дом промышленности (на фото).

Сегодня в Зарядье москвичи и туристы гуляют в огромном красивом парке. А в 1935 году здесь на берегу Москвы-реки собирались строить здание-монстр.

Для обводнения города планировалось создать два водных кольца. Одно - от Клязьминского водохранилища по Восточному каналу через Измайловский парк, Текстильщики, Южный порт у Кожухово по Москва-реке к Химкинскому водохранилищу.

А для другого кольца хотели выкопать Северный внутригородской канал, соединяющий Химкинское водохранилище с рекой Яузой до Москва-реки. Его так и не прорыли, но коридор зарезервировали. Сейчас там необычно широкий Коптевский бульвар (100 метров) – шире всех остальных улиц района.

Дорога от Казанского до Белорусского вокзала

Ещё один оставшийся на бумаге проект - магистраль между Казанским и Белорусским вокзалами. Сейчас там, где она должна была начинаться на проспекте Мира, находится сквер. А выдает будущую трассу только праздничный боковой фасад дома №11 по проспекту Мира, выходящий как раз в этот скверик. Здание специально строили так, чтобы главным роскошным «фронтом» с лепниной, колоннами и арками оно украшало новую магистраль.

Отказались также и от идеи замкнуть Бульварное кольцо через Замоскворечье. А вот Садовое кольцо расширили. Для этого на нем срубили все красивые благоухающие сады. Деревья вернулись на Садовое уже в наши дни.

По Генплану 1935 года Москва получила многое, к чему мы давно привыкли, - метро, парк Горького и ВДНХ, канал Москва-Волга (сегодня - канал имени Москвы), новые мосты, среди которых Крымский мост.

«Самым интересным является тот факт, что сегодня, делая новый генплан, мы видим много параллелей, причем не в самом документе, а в каких-то идеологических вещах, которые происходили в 35-м году, и которые происходят в городе сейчас. Многие очень похожи по смыслу, хотя по форме выглядят другими», - сказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.