2020-07-02T23:20:36+03:00
Звезды

Вдова Виктора Проскурина добилась публичного прощания с мужем

Гражданская панихида пройдет в субботу, 4 июля, в театральном институте им. Щукина
Анастасия ПЛЕШАКОВА
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Виктор Проскурин c супругой Ириной в 2015 году.Виктор Проскурин c супругой Ириной в 2015 году.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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Из-за опасности коронавируса массовые мероприятия по-прежнему запрещены. По этой же причине не проводятся публичные прощания с народными любимцами, как это было до пандемии. С этой проблемой столкнулась вдова Виктора Проскурина Ирина Хонда. Она написала пронзительный пост в Facebook: «С артистом надо прощаться на сцене. Господа чиновники! Услышьте меня! На Покровке ТОЛПЫ людей! Толпы. И где здесь про коронавирус? Почему он имеет выборочный характер? Миленькие! Помогите сделать прощание на сцене. Настоящей сцене! Витя будет улыбаться с небес».

И ей удалось этого добиться: Министерство культуры РФ согласовало с правительство Москвы факт публичного прощания с актером Виктором Проскуриным.

- После моего поста в FB, многие откликнулись и стали предлагать свою помощь. Для меня было принципиально, чтобы с артистом прощались на сцене, в театре, - объяснила нам Ирина.

Актер Виктор Проскурин в 2008 году. Фото: Анатолий МЕЛИХОВ

Актер Виктор Проскурин в 2008 году.Фото: Анатолий МЕЛИХОВ

- Виктор Алексеевич работал и в «Ленкоме», и в театре им.Ермоловой

- Там, как я поняла, организовать прощание было невозможно. По разным причинам. Но я счастлива, что через директора театра им.Вахтангова Кирилла Крока удалось договориться с Щукинским училищем, которое Виктор когда-то закончилось. Получается, что в Щуке началась его актерская жизнь и там же она заканчивается. Завершенный круг. Кстати, Витя мечтал работать с Римасом Туминасом (худрук театра им.Вахтангова - Ред.). Они были знакомы, общались.

Всем кому дорога память о Викторе Проскурине могут прийти в субботу в 10.00 утра в театральный институт им.Щукина и проститься с ним. Обязательно будут соблюдаться меры безопасности и социальная дистанция.

После прощания актера похоронят на Троекуровском кладбище. Там же пройдет отпевание.

Виктор Проскурин снялся более чем в сотне картин, среди которых - «Большая перемена», «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», «Пиковая дама» и «Жестокий романс».

Артист скончался 30 июня в московской больнице, ему было 68 лет. По словам его вдовы, причина смерти - хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ). Проскурин поступил в больницу еще в конце мая, когда у него случился легочный приступ. В больнице он попал в реанимацию на ИВЛ (искусственная вентиляция легких). В течение месяца врачи боролись за его жизнь, но спасти так и не смогли.

Умер актер театра, кино и дубляжа Виктор Проскурин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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