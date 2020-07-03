2020-07-03T14:15:02+03:00
Политика

Дмитрий Песков: Россию не интересует мнение Запада о поправках

В Кремле отреагировали на критику голосования из-за рубежа
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Зарубежная критика принятых в России поправок неуместна и не будет рассматриваться. Такое отношение Кремля к высказываниям официальных представителей западных государств высказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

- Мы с этими критическими высказываниями знакомы, но мы не готовы и не будем принимать их во внимание, - сказал Песков журналистам.

Критика поправок не интересует российское государство, которое само решает, как ему быть.

- Россия, безусловно, сохраняла и будет сохранять свою приверженность основам и нормам международного права, - заявил Песков. - Но при этом Россия оставалась и будет оставаться в первую очередь привержена своему собственному суверенитету.

Голосование по поправкам в Конституцию состоялось в России 1 июля, и три четверти пришедших на участки жителей страны высказались за их принятие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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