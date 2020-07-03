Ученые раскрыли тайну полтергейста: почему вещи двигаются сами собой

Мебель может бегать сама собой, «из маминой из спальни», не только в детских стихах. Зимой 1833 года Александр Пушкин сделал в дневнике такую запись: «В одном из домов, принадлежащих ведомству придворной конюшни, мебели вздумали двигаться и прыгать; дело пошло по начальству. Кн. В. Долгоруков нарядил следствие. Один из чиновников призвал попа, но во время молебна стулья и столы не хотели стоять смирно».

Явление называется «полтергейст» (дословно – «шумный дух»), и проходит по ведомству магов, экстрасенсов и прочей сомнительной публики, словом, толком не изучается. Но – шах и мат, маловеры. Ученые из Массачусетского технологического института наблюдали полтергейст в лаборатории, и теперь понятно, откуда он берется.Исследователей давно волновала такая вещь, как энергия вакуума, то есть полной пустоты. Что может эта энергия? Под силу ли ей сдвинуть, например, 40-килограммое зеркало? Сказано – сделано. Ученые пришли в лабораторию, где изучают гравитационные волны. Там очень тихо, ничто не мешает. И они наблюдали, как подопытный объект двигался сам. Пусть на ничтожные доли метра, но сам факт! Теперь физики уверяют: вокруг нас все немного двигается и колеблется. Мы просто этого не замечаем. А иногда – замечаем. Но прежде давайте разберемся, что это за энергия вакуума такая.

Физики давно поняли, что вакуум не пуст. Еще в 1947 году они увидели, как энергия пустоты двигает энергетические уровни в атоме водорода. Не очень зрелищно? Уже в следующем 1948 году экспериментаторы наблюдали, как тянутся друг к другу две металлические пластины; их стягивает не электричество, не магнетизм, а именно сила пустоты. Стали разбираться.

Оказалось, вся Вселенная пронизана неким единым полем. Оно есть даже там, где нет ничего. Материя – звезды, планеты, мы с вами – лишь крошечные сгустки, вершины айсберга, скрытого в пучине безмолвного океана. Эта энергия пустоты никогда, ни на одну миллисекунду не остается в покое. Она постоянно пульсирует. В вакууме рождаются так называемые виртуальные частицы. То есть материя все время, везде и всюду, возникает из ничего, из пустоты! Но виртуальные частицы не могут жить долго. На то они и виртуальные. Они тут же распадаются, и возвращаются назад, в энергию. Это напоминает кипение воды в кастрюле. Представьте, что вы не видите воду, скажем, потому, что она абсолютно прозрачна. А видите только пузыри. Вы заметите, что пузыри появляются тут и там как бы из ниоткуда, и мгновенно исчезают. Точно так же «кипит» вакуум.

Здесь необходимо сделать важное пояснение. Когда мы говорим об энергии вакуума, мы не подразумеваем, что надо сначала откачать воздух, и так получить энергию. Термин «энергия пустоты» подчеркивает, что энергия есть ДАЖЕ в пустоте. Она есть везде. Это поле связывает вас и самую далекую во Вселенной галактику. Да и толку воздух откачивать, все равно космического вакуума не получишь. Получается, виртуальные частицы рождаются не только в каком-то абстрактном вакууме на МКС или на Луне, они появляются везде. Я пишу эти строки, а у меня под пальцами ядерный реактор.

Штука в том, что эти виртуальные частицы могут двигать даже такую тяжелую вещь, как 40-килограммовое зеркало в эксперименте ученых из Массачусетского института. Виртуальные частицы бьют в предмет, и он понемногу ползет. Вернемся к нашему опыту с кипящей водой. Пустите на поверхность воды что-нибудь плавучее и легкое, какой-нибудь детский кораблик. Пузыри будут кидать его туда и сюда. Теперь вы вполне понимаете суть невероятного эксперимента, который сделали американцы.

Теперь уходим в область предположений – но куда в физике без предположений. То, что полтергейст может быть вызван сгущением энергии вакуума, исследователи из Университета Дьюка (США) предположили еще в 2008 году. Но может ли энергия вакуума сгуститься так, что по комнате примутся летать столы и стулья? Еще недавно ученые сказали бы «нет», или принялись рассуждать о далеких звездных системах и черных дырах, где, мол, возможно все. Они далеко, долети, проверь. Но новый эксперимент показывает, что загадочный квантовый мир может напрямую воздействовать на предметы нашего привычного мира, и присутствует с нами постоянно, здесь и сейчас, а это полностью меняет ситуацию.

Вот только мы пока не знаем, как именно и почему энергия вакуума может концентрироваться. Предкам проще было. Шумный дух, и все дела. С духа какой спрос. В 90-е годы придумали, будто полтергейст провоцируют некие социально ущемленные дети. Таких тогда было немало, голодные и злые были времена. Мол, эти дети так энергию из себя выбрасывают, что ложки гнутся и пересоленный мачехой суп сам собой слетает с плиты. Явное влияние популярного тогда сочинения Стивена Кинга «Воспламеняющая взглядом».

Что в реальности? Компьютерный анализ всех достоверных случаев полтергейста показал, что 58% случаев произошли ночью, половина явлений продолжались около суток, четверть – год и более. Таким образом, перед нами некие признаки того, когда и как надолго энергия вакуума сгущается у нас, на Земле, но почему и отчего, мы пока не знаем. Но удивляться не стоит ничему. Если раз и навсегда затвердить, что мы через энергетическое «поле пустоты» связаны со всем мирозданием, кто знает: может, нехорошая квартира, про которую писал Пушкин, оказалась в суперпозиции со сверхновой звездой за миллионы световых лет.

Есть о чем подумать! А физики подкидывают нам все более и более странные, но неопровержимые факты для размышления.

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