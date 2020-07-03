2020-07-03T19:23:09+03:00
Общество

Жириновский раскрыл тайну перевала Дятлова

А заодно вновь раскритиковал Урал в эфире Радио "Комсомольская правда"
Кира ПОРУБОВА
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Владимир Вольфович так вошел во вкус, что припомнил и перевал Дятлова, и убийство Николая IIВладимир Вольфович так вошел во вкус, что припомнил и перевал Дятлова, и убийство Николая IIФото: Иван МАКЕЕВ
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Лидер ЛДПР в своей программе «Итоги с Жириновским» на Радио «Комсомольская правда» решил обсудить скандальную историю с уральским схиигуменом Сергием. Напомним, за неповиновение церковный суд в Екатеринбурге лишил его сана. После этого сторонники мужчины решили оборонять монастырь. Владимир Вольфович начал комментировать это дело. Но так вошел во вкус, что припомнил и перевал Дятлова, и убийство Николая II.

- Я 20 лет назад неудачно обмолвился, что есть на Урале некое влияние руд, металлов. И это, может быть, влияет на характер людей, которые там живут, - аккуратно начал Жириновский. - Я не про всех, кто живет на Урале. Но отдельные индивидуумы там появляются. В которых упорство, до такого, что лучше пусть все рухнет. Ельцин же оттуда родом. Теперь вот этот схиигумен Сергий.

А, помните, там погибли альпинисты, человек девять (группа Игоря Дятлова погибла в горах Северного Урала в конце января 1959 года — прим. ред.). До сих пор не ясно, от чего они погибли. Мне кажется, от излучения, которое идет из земли. Оно влияет на людей. Не на всех. Но влияние есть. Какая-то уральская аура там. А посмотрите убийство царя. Надо было дальше везти поезд с Романовыми, не останавливать в Екатеринбурге. Конечно, большевики уральские его убили. Кто им дал право? Царь сам уже отрекся от престола и ничего плохого не сделал. Это все уральская аура.

Напомним, гибель группы студента пятого курса Уральского политехнического института Игоря Дятлова произошла зимой 1959 года в горах Северного Урала. Туристы должны были взойти на две вершины и пройти по сложному маршруту, но пропали. Из тела потом нашли. Следствие обнаружило у многих погибших "смертельные травмы непонятного происхождения". Существует десятки версий о том, что стало причиной трагедии.

Перевал Дятлова: экспедиция «КП» и канала «Россия».Представляете, тайне Перевала Дятлова - уже 60 лет! Впервые за все эти годы на месте загадочной гибели туристов побывала экспедиция с профессиональными экспертами. Возглавили поход журналисты «Комсомольской правды» и телеканала «Россия»

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Загадочной уральской истории уже 61 год. Десятки лет энтузиасты-исследователи и специалисты пытаются понять, отчего погибла группа Игоря Дятлова. Журналисты НТВ отправились в Екатеринбург, чтобы встретиться и поговорить с участниками поисковых экспедиций 1959 года, близкими родственниками погибших студентов, изучить материалы уголовного дела. (подробнее)

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В 2013 году в городке Верхотурье (300 км к северу от Екатеринбурга) местный жулик стырил машину леса. Чтобы не сесть в тюрьму, уговорил знакомого, 21-летнего Данилу (имена фигурантов изменены, - Авт.) взять вину на себя. Я, говорит, тебе за это 260 тысяч рублей дам и машину подарю. Даня по глупости согласился. Оклеветал сам себя в суде, получил за то 1,5 года условной судимости и штраф в 500 тысяч рублей. Кинулся Даня к «благодетелю» за деньгами, тот сначала обещаниями кормил, а потом просто послал подальше. (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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