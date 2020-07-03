Жириновский раскрыл тайну перевала Дятлова

Лидер ЛДПР в своей программе «Итоги с Жириновским» на Радио «Комсомольская правда» решил обсудить скандальную историю с уральским схиигуменом Сергием. Напомним, за неповиновение церковный суд в Екатеринбурге лишил его сана. После этого сторонники мужчины решили оборонять монастырь. Владимир Вольфович начал комментировать это дело. Но так вошел во вкус, что припомнил и перевал Дятлова, и убийство Николая II.

- Я 20 лет назад неудачно обмолвился, что есть на Урале некое влияние руд, металлов. И это, может быть, влияет на характер людей, которые там живут, - аккуратно начал Жириновский. - Я не про всех, кто живет на Урале. Но отдельные индивидуумы там появляются. В которых упорство, до такого, что лучше пусть все рухнет. Ельцин же оттуда родом. Теперь вот этот схиигумен Сергий.

А, помните, там погибли альпинисты, человек девять (группа Игоря Дятлова погибла в горах Северного Урала в конце января 1959 года — прим. ред.). До сих пор не ясно, от чего они погибли. Мне кажется, от излучения, которое идет из земли. Оно влияет на людей. Не на всех. Но влияние есть. Какая-то уральская аура там. А посмотрите убийство царя. Надо было дальше везти поезд с Романовыми, не останавливать в Екатеринбурге. Конечно, большевики уральские его убили. Кто им дал право? Царь сам уже отрекся от престола и ничего плохого не сделал. Это все уральская аура.

Напомним, гибель группы студента пятого курса Уральского политехнического института Игоря Дятлова произошла зимой 1959 года в горах Северного Урала. Туристы должны были взойти на две вершины и пройти по сложному маршруту, но пропали. Из тела потом нашли. Следствие обнаружило у многих погибших "смертельные травмы непонятного происхождения". Существует десятки версий о том, что стало причиной трагедии.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/698854" frameborder="0"></iframe> Перевал Дятлова: экспедиция «КП» и канала «Россия».Представляете, тайне Перевала Дятлова - уже 60 лет! Впервые за все эти годы на месте загадочной гибели туристов побывала экспедиция с профессиональными экспертами. Возглавили поход журналисты «Комсомольской правды» и телеканала «Россия»

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