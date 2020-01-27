Тайна перевала Дятлова: Что написал родителям перед смертью один из погибших туристов

Загадочной уральской истории уже 61 год. Десятки лет энтузиасты-исследователи и специалисты пытаются понять, отчего погибла группа Игоря Дятлова. Журналисты НТВ отправились в Екатеринбург, чтобы встретиться и поговорить с участниками поисковых экспедиций 1959 года, близкими родственниками погибших студентов, изучить материалы уголовного дела.

Участники группы Игоря Дятлова уходят в последний поход Фото: из материалов дела 1959 года.

Разобраться в нюансах загадочной трагедии помогали главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин, журналисты Николай и Наталья Варсеговы, которые уже более семи лет добывают новую информацию по теме. А также ведущие судмедэксперты, криминалисты и историки. В итоге удалось узнать неожиданные подробности и приблизиться к разгадке тайны, которая будоражит весь мир. Фильм состоит из четырех серий. Авторы рассматривают самые вероятные варианты гибели туристов, анализируя и опровергая их.

Последнее фото группы Дятлова. Туристы ставят палатку на роковом перевале. Кадр с пленки, отснятой дятловцами и позже проявленной следователями. Фото: Фонд памяти группы Дятлова

Сестра Рустема Слободина Людмила Моргунова рассказала, как ее отец пытался узнать правду о гибели сына:

- Папа пошел в обком партии, ему сказали: «Вы лучше помолчите и не узнавайте ничего, иначе лишитесь партбилета».

Поисковики-современники дятловцев Петр Бартоломей, Владимир Аскинадзи, Владислав Карелин тоже стали героями фильма. Они не устают вспоминать события тех роковых дней, желая одного - узнать правду.

Такой обнаружили палатку дятловцев участники поисков. Фото: Фонд памяти группы Дятлова

- Откопали Дубинину. Она лежала грудью на каменном уступчике, стоя на коленях, и голова была на руках, - говорит Владимир Аскинадзи. - А когда окапывали ее голову, появилось еще три головы погибших туристов...

Людмила Дубинина прощается с покидающим группу из-за болезни Юрием Юдиным. На заднем плане Игорь Дятлов Фото: Фонд памяти группы Дятлова

Однако самые важные свидетельства тех событий - это документы. Впервые зрители увидят последнее письмо Рустема Слободина, которое он отправил домой из экспедиции, и узнают, о чем молодой человек писал родителям перед смертью.

«Основано на реальных событиях».

Понедельник - четверг, 27 - 30 января, 23.10.

Повтор в воскресенье, 2 февраля, 22.55.

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Тайна перевала Дятлова: что на самом деле случилось с группой туристов?.

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Зимой 1959 года в горах Северного Урала пропали девять туристов, ушедших в поход под руководством старшекурсника Уральского политеха Игоря Дятлова. Через месяц спасатели обнаружили их разрезанную палатку, а в радиусе полутора километров от нее - пять замерзших тел. Трупы остальных нашли только в мае. Почти все туристы были разуты и полураздеты, некоторые получили смертельные травмы. До сих пор неизвестно, что произошло с ребятами (подробности)