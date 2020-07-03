- ...Павел Владимирович, я обратил внимание на одну заметную фразу Владимира Путина, которую он произнёс на встрече с участниками Рабочей группы по внесению изменений в Конституцию... Президент сказал, что работа только начинается, что Основной Закон необходимо будет обеспечить законодательством, предстоит большая работа. Что он имел в виду? Было какое-то продолжение обсуждения именно этой повестки?

- Речь идет о том, что мы должны продолжить работу над развитием базовых моментов... Нужны федеральные конституционные законы, и - просто федеральные.

Мы насчитали порядка ста таких законов. Плюс, конечно, и региональные акты - они также должны быть приведены в соответствие с обновленной Конституцией.

- Я так понял, что и ваша группа - она не расформирована...

Павел Крашенинников: «В развитие Конституции теперь надо будет принять порядка 100 новых законов». 00:00 00:00

- Нет - теперь нас преобразовали в группу по мониторингу введения в действие Конституции.

- То есть, ваша задача...

- Я думаю, что мы как раз будем смотреть, как готовятся акты, насколько они соответствуют Основному Закону.

- А вот какие базовые моменты вы считаете самыми главными?Я понимаю, что все сто - главные, но все-таки – с чего вы начнете? С железобетонных столбов на границе, да?

- Имени Машкова.

Мы неоднократно говорили, что есть часть норм, которые уже сейчас - непосредственно действующие. Но, тем не менее, они должны быть обеспечены буквой закона...

- Например.

- Ну, вот - индексация пенсий - она должна быть предусмотрена в законе о бюджете. Так ведь?

- Наверное.

- Так же - по системе здравоохранения, там много моментов.

По судам, по прокуратуре... Опять же - и Семейный кодекс, Закон об опеке.

- Госсовет будут формировать.

- А ещё - Закон о правительстве. Ведь теперь по-новому будут назначать федеральных министров.

С завтрашнего дня - если вдруг кого-то будут назначать, начнет уже действовать новый порядок.

Если какие-то истории начнут возникать - допустим, по поводу призывов к передаче наших территорий, - тоже ответственность уже будет наступать. И так далее...

- А сколько лет вам потребуется, чтобы эти сто законов как-то сформировать?

- Вы знаете, сегодня от некоторых слышал, что надо быстро это все сделать. А я считаю, что нам надо делать это качественно, прежде всего. Вот это - самая главная задача.

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