Павел Крашенинников: В развитие Конституции теперь надо будет принять порядка 100 новых законов
- ...Павел Владимирович, я обратил внимание на одну заметную фразу Владимира Путина, которую он произнёс на встрече с участниками Рабочей группы по внесению изменений в Конституцию... Президент сказал, что работа только начинается, что Основной Закон необходимо будет обеспечить законодательством, предстоит большая работа. Что он имел в виду? Было какое-то продолжение обсуждения именно этой повестки?
- Речь идет о том, что мы должны продолжить работу над развитием базовых моментов... Нужны федеральные конституционные законы, и - просто федеральные.
Мы насчитали порядка ста таких законов. Плюс, конечно, и региональные акты - они также должны быть приведены в соответствие с обновленной Конституцией.
- Я так понял, что и ваша группа - она не расформирована...
Павел Крашенинников: «В развитие Конституции теперь надо будет принять порядка 100 новых законов».
- Нет - теперь нас преобразовали в группу по мониторингу введения в действие Конституции.
- То есть, ваша задача...
- Я думаю, что мы как раз будем смотреть, как готовятся акты, насколько они соответствуют Основному Закону.
- А вот какие базовые моменты вы считаете самыми главными?Я понимаю, что все сто - главные, но все-таки – с чего вы начнете? С железобетонных столбов на границе, да?
- Имени Машкова.
Мы неоднократно говорили, что есть часть норм, которые уже сейчас - непосредственно действующие. Но, тем не менее, они должны быть обеспечены буквой закона...
- Например.
- Ну, вот - индексация пенсий - она должна быть предусмотрена в законе о бюджете. Так ведь?
- Наверное.
- Так же - по системе здравоохранения, там много моментов.
По судам, по прокуратуре... Опять же - и Семейный кодекс, Закон об опеке.
- Госсовет будут формировать.
- А ещё - Закон о правительстве. Ведь теперь по-новому будут назначать федеральных министров.
С завтрашнего дня - если вдруг кого-то будут назначать, начнет уже действовать новый порядок.
Если какие-то истории начнут возникать - допустим, по поводу призывов к передаче наших территорий, - тоже ответственность уже будет наступать. И так далее...
- А сколько лет вам потребуется, чтобы эти сто законов как-то сформировать?
- Вы знаете, сегодня от некоторых слышал, что надо быстро это все сделать. А я считаю, что нам надо делать это качественно, прежде всего. Вот это - самая главная задача.
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ИСТОЧНИК KP.RU