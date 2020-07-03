Парад планет 4 июля 2020: как выглядит и где посмотреть

Большой парад планет 4 июля 2020 года уже называют одним из самых редких небесных явлений, в "одну линию" большие планеты выстраиваются раз почти в 200 лет. Так о предстоящем событии пишут в Сети, но ожидать того, что Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн действительно встанут один за другим, на самом деле не стоит.

Выглядит это немного иначе - большие планеты "построятся" по одну сторону от солнца. С Земли, правда, их расположение не будет напоминать прямую линию, ведь нужно учитывать, что планеты на разном расстоянии друг от друга, а еще они движутся с разной скоростью: Венера и Меркурий быстрее, Юпитер и Сатурн медленнее.

- С Земли мы можем наблюдать только несколько планет. Так мы не видим планету Меркурий, но Венера видна утром, а ночью видны Марс, Юпитер и Сатурн. Уран и Нептун не видны невооруженным глазом никогда,- объяснила в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказала научный директор Московского планетария Фаина Рублева.

Лучше всего 4 и 5 июля будут видны Юпитер, Сатурн и Марс. Вглядываться в небо можно вечером и ночью. Тем, кто встает рано, или не станет ложиться спасть, удастся увидеть Венеру утром. Юпитер во всей красе покажется 14 июля, а 21- Сатурн.

Кстати, в Сети уже пугают апокалипсисом, изменениями климата и прочими "страшилками", которые произойдут якобы из-за парада планет. На самом деле ученые успокаивают - пугаться нечего, реального "перевеса" планет на одной стороне от солнца все равно не ожидается.

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