2020-07-03T21:44:26+03:00
Спорт

Смерть всех примиряет: конфликтовавший с Хабибом Конор Макгрегор отреагировал на смерть отца Нурмагомедова

Ирландский боец UFC отдал дань уважения уважаемому наставнику [видео]
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Конор Макгрегор.Конор Макгрегор.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Бой Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора - один из самых яркий за всю историю смешанных единоборств. В октябре 2018 года россиянин победил грозного ирландского бойца и отстоял звание чемпиона, сокрушив попутно и всю звездную карьеру Макгрегора. И после этого боя Конор, известный своими острыми заявлениями, очень часто высказывался нелицеприятно в адрес Хабиба и даже его отца. Всякий раз пытаясь спровоцировать ответные заявления. Но ни разу этого не выходило. Доставалось от Макгрегора и Абдулманапу Нурмагомедову.

Сегодня, 3 июля, в своем личном Твиттере Конор Макгрегор написал короткий, но очень эмоционально емкий пост с соболезнованиями в адрес отца Хабиба. Абдулманап Нурмагомедов был очень широко известен и уважаем в мире UFC. И любящий всех доставать Макгрегор отдал дань уважения отцу Хабиба, сказав:

- Мир потерял отца, тренера и преданного фаната спорта. Мои соболезнования. Покойся с миром, Абдулманап Нурмагомедов, - написал у себя в Твиттере Конор Макгрегор.

Отметим, что пару месяцев назад у себя в личном твиттере Конор написал: - Молюсь за выздоровление Абдулманапа Нурмагомедова. Это человек, воспитавший больше чемпионов мира в различных бойцовских дисциплинах, чем мы можем себе представить. Настоящий гений единоборств! Был очень огорчен этой новостью. Мои молитвы с семьей Нурмагомедовых, - заявил в мае 2020 года Конор Макгрегор.

Напомним, что сегодня, 3 июля, первым о смерти отца Хабиба Нурмагомедова сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. Многие известные спортсмены из смешанных единоборств высказались по поводу этой грустной новости.

В частности, Олег Тактаров, который одно время прошел тренировочные сборы вместе с Хабибом в группе его отца, написал в личном Инстаграме: - Смотрю на эти кадры и понимаю, что ушла частичка меня. Спи спокойно, мой друг.

Умер отец Хабиба Нурмагомедова.В Москве на 58-м году жизни скончался Абдулманап Нурмагомедов

ИСТОЧНИК KP.RU

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