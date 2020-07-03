С надежной смотрят в глаза: Как самоизоляция помогла бездомным животным найти «своих людей»

Весна – это сезон, которого с трепетом и волнением ждут и бездомные животные, и волонтеры-опекуны, потому что именно весной проходит множество благотворительных выставок и фестивалей, где кошки и собаки из приютов могут поймать удачу за хвост и встретить своего человека. Но, увы, в этом году все мероприятия отменили, животные загрустили, а волонтеры не на шутку забеспокоились.

- Мы – маленький частный приют, и возлагали большие надежды на благотворительные мероприятия, но эти мы возможности потеряли, и животные стали узниками карантина. Все приюты оказались в тяжелой ситуации – очевидно, что в сложные времена людям не до животных, - делится переживаниями Наталья, волонтер приюта для бездомных кошек в Подмосковье. После введения строгих ограничений на передвижение приют не только перестал принимать гостей, но и лишился возможности получать помощь от всех, кто его поддерживал.

Но безвыходных ситуаций не бывает – на помощь пришел фонд помощи животным «РЭЙ» и предложил приюту принять участие в своем новом проекте «Виртуальный хозяин» , сервисе онлайн-общения людей и котов из приютов.

Волонтеры понимали, что в такой критической и катастрофичной ситуации нужно использовать любую возможность, ведь нужно помочь животным пережить карантин и продолжать поиски будущих хозяев.

Поиск нового дома в виртуальном пространстве оказался достойной альтернативой благотворительным фестивалям. На таких мероприятиях у животных не очень много шансов, и дело не только в высокой конкуренции на месте – туда можно привести ограниченное количество животных, и некоторым подопечным отказывают в участии по разным причинам, а часть бездомных собак и кошек просто не могут приехать из-за состояния здоровья или особенностей поведения, многие из них слишком сильно волнуются и испытывают стресс.

А проект «Виртуальный хозяин» дал шанс тем животным, которых волонтеры в принципе не могли никуда вывезти, которые оставались в приюте и жили там годами. Теперь появилась возможность их показать и рассказать их истории: подружиться с котом и общаться с ним в интернете может каждый. Кто-то делает это, чтобы поддержать приглянувшегося питомца, помочь финансово приюту, а кто-то всерьез присматривается и выбирает себе будущего члена семьи – для этого вовсе не нужно приезжать в приют. Ведь многим людям это психологически тяжело – они ожидают увидеть что-то плохое и травмирующее.

А онлайн они знакомятся, получают фотографии, видео и подробный рассказ о своем виртуальном друге, узнают все его характере и привычках в легкой ненавязчивой манере. Волонтеры в свою очередь тоже получают отличную возможность узнать будущего хозяина поближе, дают рекомендации и советы – так Наталья помогла нескольким виртуальным друзьям своих подопечных принять взвешенное решение завести настоящего питомца после карантина.

История Рикардо

Рикардо нашли совсем малышом прошлой осенью: ему было всего 3-4 недели, на улице шли сильные дожди, а ночью выпадал снег и были сильные заморозки. У котёнка только открылись глазки, он легко умещался на ладошке, пережить зиму на улице он бы не смог. Благодаря поддержке фонда «РЭЙ» Наталья отправила Рикардо в стационар, чтобы стабилизировать его состояние. Хорошее питание и лечение сделали своё дело, через 2 недели он уже чувствовал себя намного лучше и переехал в приют, но у него обнаружили вирус лейкоза.

«Можно сказать, что эта новость нас оглушила. Тяжело смириться с тем, что ещё такой маленький котёнок уже инфицирован этим серьёзным и ненавистным для всех волонтёров вирусом,» - говорит Наталья. За несколько месяцев в приюте Рикардо подрос и превратился в красивого и очень ласкового кота, у которого легко бы получилось найти своего хозяина на любой выставке. Он идеальный компаньон, совершенно ручной кот, очень привязан к человеку – с надеждой заглядывает в глаза, ловит каждое движение, он любит внимание и готов дарить свое тепло.

Но именно из-за вируса он бы никогда не смог поехать ни на один фестиваль. «Виртуальный хозяин» помог Рикардо подружиться со многими пользователями проекта, и Наталья уверена, что скоро он сможет найти свой дом и новую семью, ведь друзей не выбирают по медицинской карте. А до тех пор благодаря пожертвованиям в пользу Рикардо Наталье удалось несколько раз отвезти его в ветеринарную клинику, чтобы следить за состоянием его здоровья и не допустить ухудшений.

Королевский кот

Сложный характер Макеши не помешал ему найти множество виртуальных друзей Фото: БФ Рэй

Макешиц живет в приюте уже несколько лет, и, несмотря на его ослепительную внешность, он никак не может найти своего хозяина: у него довольно непростой характер, он требует, чтобы соблюдались границы его личного пространства. И у многих людей, которые приезжали с ним знакомиться, складывалось неверное впечатление – они хотели кота как с картинки, но не были готовы воспринимать его натуру, искать особый подход, и отказывались от идеи забрать его домой.

Но сложный характер Макеши не помешал ему найти множество виртуальных друзей, которые его регулярно поддерживают, дарят подарки и восхищаются поистине королевским котом. Его виртуальная подруга - фотограф-анималист, она с нетерпением ждет окончания карантина, чтобы приехать в приют и сделать красивые фотографии в подарок для Макеши. Наталья уверена, что его друзья уже хорошо знают Макешица, и их желание познакомиться с котом в реальной жизни и стать его хозяином – это полностью осознанный шаг.

История с надеждой на счастливый конец

В юности Пчелайна жила в семье, где было восемь кошек Фото: БФ Рэй

За 4 года своей жизни в приюте Пчелайна ни разу не смогла заинтересовать никого из посетителей, потому что слишком скромная по своей природе, она предпочитает прятаться в укромном месте, когда другие коты выходят знакомиться с гостями. В юности Пчелайна жила в семье, где было восемь кошек, и она оказалась там последней, ей никогда не доставалось внимания, а когда её хозяйка умерла, только ей не смогли найти новую семью, и она попала в приют.

Очень ласковая в душе кошка, она мечтает стать одной единственной любимицей, но страх очень силен. Ей нужно немало времени, чтобы привыкнуть к человеку, набраться смелости и сделать шаг навстречу. Волонтеры уже и не мечтали найти хозяина для Пчелайны и смирились с мыслью, что эта зеленоглазая красавица всю жизнь проживет в приюте. Но за эти два месяца у Пчелайны появилось очень много виртуальных друзей, которые в восторге от её фотографий и видео, на которых она не стесняется показывать свою богатую мимику и невероятно ласковый характер.

Новые друзья не только поддерживают Пчелайну, присылают подарки, но и всерьез настроены приехать в приют, чтобы познакомиться по-настоящему. Наталья уверена, что после такого продолжительного общения в интернете у будущего хозяина Пчелайны хватит терпения, чтобы найти с ней общий язык и помочь победить её страхи. «Если до карантина у нас вообще не было надежды, что Пчелайну кто-то увидит и захочет подарить ей дом, учитывая её возраст и темперамент, то теперь мы всерьёз смотрим на неё, как на кошку, в которой многие люди увидели огромное количество достоинств и выбрали именно её,» - рассказывает Наталья.

«Виртуальный хозяин» подарил надежду животным, помог им пережить карантин сытыми, и оказался прекрасной возможностью для людей провести время в изоляции с пользой. Виртуальные друзья не просто материально поддерживают котов в приютах, они рисуют их портреты, сочиняют стихотворения, делятся новостями и фотографиями питомцев в социальных сетях. Наталья надеется, что многие люди оценят все плюсы такого формата общения с животными из приютов и продолжат их поддерживать и дальше.

Этот текст был прислан на конкурс «Комсомолка. Просто о добром». Мы ждем от некоммерческих организаций их истории о добрых делах и волонтерских проектах.