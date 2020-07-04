«Скоро взлетят продажи антидепрессантов»: профессор Сеченовки рассказал о последствиях пандемии для людей, работающих без выходных

[часть 1]

Известный российский рекрутер, специалист по подбору кадров и построению карьеры Алена Владимирская опубликовала в соцсети пронзительный пост. Она рассказала о своем друге, который смог вытянуть бизнес в разгар эпидемии и самоизоляции. Напряженно работал, добился успеха. А потом покончил собой. Не справился с выгоранием, рассказала Владимирская.

В то время, как одни во время карантина и объявленных «нерабочих» дней изнывали от скуки или горевали о потерянной работе, другие, сохранив ее, вкалывали за десятерых. Дистанционка, которая изначально выглядела благом и спасением, со временем в части организаций превратилась в настоящее трудовое рабство. Сотрудники рассказывают, что приходится дежурить с утра до ночи, без праздников и выходных. Это не может не сказаться на здоровье, предупреждают врачи. А с учетом дополнительных факторов стресса — эпидемии, социальной изоляции и тревоги за себя и близких нагрузка на психику и организм в целом растет многократно.

Работа дома, на самоизоляции, для многих оказалась настоящим испытанием.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

РИСК СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ПОВЫШАЕТСЯ ВДВОЕ

- Исследования показывают, что стресс на рабочем месте это один из самых серьезных факторов риска для прогрессирования сердечно-сосудистых заболеваний в целом и ишемической болезни сердца в частности, - говорит профессор кафедры кардиологии, функциональной и ультразвуковой диагностики, директор Института клинической медицины им. Н.В. Склифосовского Сеченовского университета, доктор медицинских наук, врач-кардиолог Филипп Копылов.

- Рабочие стрессы и перегрузки бьют по всем без исключения? Или все-таки тем, кто покрепче и помоложе, даже после ударного труда в эту эпидемию ничего не грозит?

- Работа без выходных, без отдыха в любом случае будет фактором стресса. То есть сотрудник получит повышенную нагрузку так или иначе. Но как именно он с ней справится, зависит уже от конкретного организма. У каждого из нас своя индивидуальная система, скажем так, стрессоподавления.

Если же говорить в среднем, то наблюдательные исследования показывают, что длительный стресс на рабочем месте (то есть продолжающийся более нескольких недель) в два раза увеличивает вероятность сердечно-сосудистых заболеваний и тяжелых осложнений.

СОВЕТЫ КАРДИОЛОГА

- Сейчас мы оказались в беспрецедентной, не знакомой для ныне живущих людей ситуации, - продолжает профессор Копылов. - На рабочий стресс накладывается внешняя ситуация, эпидемия во всем мире и у нас стране. Плюс физическая изоляция, которая также добавляет стресса. Конечно, за это время мы научились общаться удаленно, но все-таки это не тот уровень социализации, к которому люди привыкли за всю предыдущую жизнь. Такой образ жизни тоже добавляет негатива в копилку.

- Как же нам спасаться?

- Как врач-кардиолог я выступаю в первую очередь за физические упражнения. Доказано, что они и со стрессом помогают справляться, и в целом улучшают состояние сосудов, сердца и головного мозга.

Еще один важный шаг — взять себя в руки и контролировать вредные привычки. Понятно, что продажи алкоголя, взлетевшие за последние месяцы, не добавили людям здоровья. Переедание и появление лишних килограммов тоже доказанно способствуют развитию и прогрессированию сердечно-сосудистых заболеваний.

Итого: курить бросаем, в питание добавляем сезонных овощей, фруктов и рыбы, алкоголь максимально ограничиваем. Ну и, безусловно, нужен отдых: полноценный сон и выходные дни после рабочей недели.

Спасаться от стресса лучше всего физическими упражнениямиФото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Нас ждет рост психических расстройств

- Может ли понадобиться дополнительное назначение лекарств, в частности, антидепрессантов?

- Да, вполне возможно. Если до начала эпидемии и переработок у человека был какой-то фон, например, депрессия легкой степени, то она может перейти в более «продвинутую» стадию. То есть в депрессию средней степени или даже тяжелую.

Мы действительно видим серьезные факторы усугубления психических расстройств, которые были на начальном уровне. Следствием этого будет рост потребления антидепрессантов. Думаю, скоро мы увидим взлет их продаж по статистике фармкомпаний.

Продолжение следует.

В завершающей, 3-й части, которая появится на сайте kp.ru в воскресенье, 5 июля в 10 утра, читайте мнение и советы эксперта по социальной психологии: как понять, что у работника наступило выгорание, и как реагируют на такие ситуации работодатели.

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