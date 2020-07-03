Что происходит с психикой и здоровьем тех, кто в пандемию коронавируса работает на износ

- Мой друг покончил с собой. Он не был смертельно болен. Он не был мучительно влюблен. Власть не давила на него. Он выгорел настолько, что не смог справиться с собой, - об этом рассказала в соцсети самый известный российский рекрутер, эксперт подбору кадров и построению карьеры Алена Владимирская. Прежде в своих постах она призывала непрерывно самосовершенствоваться, получать новые навыки, пробиваться к карьерным вершинам. И тут пришел коронавирус.

Одни лишились рабочих мест, оказались в подвешенном состоянии из-за «нерабочих» дней и не знали, куда себя деть. А другие рванули вкалывать на износ. Кто-то — спасая собственный бизнес, кто-то - работая по найму в не знакомом прежде дистанционном режиме. И сейчас эти выжившие в коронакризис предприниматели и наемные сотрудники, сохранившие работу, начинают расплачиваться за трудовые подвиги.

ОТ ПАДЕНИЯ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ДО ИНСУЛЬТА

По сути, многие из тех, кто работал в разгар эпидемии коронавируса, оказались в экстремальной ситуации с зашкаливающим уровнем стресса, говорят медицинские эксперты. Новая непредсказуемая и пугающая болезнь, страх за себя и близких, изоляция в квартире и временное прекращение живого общения. Плюс к этому — авралы на работе. А сама работа после перехода на дистанционку зачастую становится практически бесконечной, длится до поздней ночи и не прекращается в выходные.

- Я тщательно отслеживаю исследования по всему миру, пока официальные, подтвержденные данные о последствиях такого режима жизни не опубликованы. Но, безусловно, это не может отрицательно не сказаться на здоровье, - говорит главный невролог Национального медико-хирургического центра (НМХЦ) им. Н.И. Пирогова, заведующий кафедрой неврологии с курсом нейрохирургии, доктор медицинских наук Олег Виноградов. - Человек фактически постоянно находится в стрессорном состоянии. У него нет нормального режима труда и отдыха. Зачастую нет достаточной физической активности (а движение как раз помогло бы снимать стресс. - Авт.).

К чему это может привести? Самоубийства, как в трагическом примере Алены Владимирской, все-таки вряд ли станут массовыми. Тем не менее количество случаев инвалидности и смерти, скорее всего, вырастет, считают эксперты. Нельзя исключить, что из-за перенапряжения на работе в комплексе с другими факторами повысится число сердечно-сосудистых катастроф, инфарктов и инсультов, предполагает невролог Олег Виноградов. И уж точно, как минимум, снизится работоспособность переутомившихся сотрудников.

Олег Виноградов - главный невролог Национального медико-хирургического Центра им. Н.И. ПироговаФото: Личный архив героя публикации

СОВЕТЫ НЕВРОЛОГА

- Стресс это один из важнейших факторов риска, провоцирующий развитие гипертонии либо ее переход в более тяжелые формы. А гипертония, в свою очередь, мощнейший фактор риска инсульта, - предупреждает доктор Виноградов.

Если вы ударно трудились во время всех «нерабочих» дней, при первой же возможности проверьте, как это перенапряжение перенес ваш организм, советует невролог. Для этого:

1. Измерьте давление три раза в течение дня, утром в обед и вечером.

Норма — не выше 140/90 мм рт ст. Если есть превышение, в том числе, когда вы уже принимаете препараты от гипертонии и давление все равно выскакивает за пороговые цифры, это повод принять меры.

Вам нужно:

- нормализовать свой режим труда и отдыха, прекратить переработки;

- начать высыпаться, взрослому человеку для этого требуется в среднем 7 — 9 часов;

- добавить разумные физнагрузки: не менее 30 минут аэробной физической активности каждый день. Самое простое и безопасное — ходьба максимально быстрым темпом, но так, чтобы не было одышки.

2. Сдайте анализы для определения наиболее показательных параметров: на уровень глюкозы в крови и уровень липопротеидов низкой плотности («плохого» холестерина).

3. Если показатели не вписываются в норму и/или у вас есть жалобы на самочувствие (слабость, вялость, головокружение, головные боли и т. п.), обратитесь к врачу. Для начала к терапевту.

ВОПРОС-РЕБРОМ

Как конструктивно поговорить с работодателем?

- Трудовой кодекс никто не отменял. Речь идет не только о юридических нормах. Прописанное в них право на отдых, выходные дни основано именно на медицинских рекомендациях, необходимости для сохранения здоровья, - поясняет главный невролог Национального медико-хирургического центра (НМХЦ) им. Н.И. Пирогова Олег Виноградов. - Если из-за перегрузок, нескончаемых стрессов, которые неизбежны при переутомлении, у работника случится инсульт, он никому уже не будет нужен кроме своих родных. Постарайтесь донести до работодателя, что пока вы здоровы и можете работать, для компании это выгоднее, чем сотрудник, вынужденный подолгу сидеть на больничных, а то и получивший инвалидность.

Продолжение следует.

Во второй части материала, которая появится на сайте kp.ru в субботу, 4 июля в 10.00, читайте о том, как сказываются «трудовые» перегрузки на фоне эпидемии Ковида на сердце и сосудах — мнение и советы опытного врача-кардиолога, директора Института клинической медицины им. Н.В. Склифосовского Сеченовского университета, доктора медицинских наук Филиппа Копылова. Далее — комментарии эксперта по социальной психологии, работающего с крупными работодателями

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