Боец Тони Фергюсон – Хабибу Нурмагомедову: Твой отец будет в первых рядах, когда мы будем соревноваться

В пятницу, 3 июля, выяснилось, что не стало знаменитого тренера Абдулманапа Нурмагомедова, отца чемпиона мира по смешанным единоборствам Хабиба Нурмагомедова.

Эта новость опечалила весь бойцовский мир, где обычно сантиментам нет места. Одним из первых откликнулся спарринг-партнер и друг Конора Макгрегора боец Bellator Диллон Дэнис, спровоцировавший ту драку в Лас-Вегасе. А затем свои соболезнования высказал и тренер Макгрегора Джон Кавана.

«Гений боевых искусств и неисчерпаемый источник вдохновения для молодых бойцов. К сожалению, он только взошёл на пик своей тренерской карьеры, и тут случилась такая трагедия. Пусть его душа покоится с миром», - написал он в Твиттере и высказал пожелания семье Хабиба в эти трудные времена.

А потом в соцсетях своего непримиримого соперника поддержал и сам Конор.

«Потеря отца, тренера и преданного поклонника спорта. Мои соболезнования, покойся с миром, Абдулманап Нурмагомедов», — написал Макгрегор.

Таким образом, высказались почти все участники той эпической потасовки со стороны поверженного ирландца.

Кстати, будь на том бою сам Нурмагомедов-старший, побоища наверняка бы не случилось. Но Абдулманапу не дали визу в США, и он наблюдал за чемпионским поединком своего сына по телевизору. А потом их как героев принял у себя Президент России.

Вчера Владимир Путин, по словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, лично позвонил Хабибу и выразил соболезнования в связи с кончиной его отца.

В субботу Абдулманапа похоронили в родном селе в Дагестане, соболезнования семье приехал лично выразить Рамзан Кадыров, который первым и сообщил о смерти Нурмагомедова в соцсетях.

А бойцовский мир замер в ожидании: не откажется ли теперь Хабиб от сентябрьского боя с Гэтжи, под который президент UFC Дана Уайт арендовал остров в Абу-Даби. Нет, конечно, там будут проходить и другие поединки, но именно бои Хабиба были самыми главными и кассовыми в последнее время. Впрочем, именно Абдулманап подводил Хабиба к последним поединкам и даже готов был быть единственным секундантом в сорвавшемся из-за пандемии бою с Фергюсоном. И, поэтому есть надежда, что Нурманомедов-младший продолжит подготовку и выйдет на бой с Гэтжи в память о своем отце, который будет незримо присутствовать на трибунах.

А вот что написал сегодня в Твиттере не состоявшийся соперник Хабиба Тони Фергюсон (он в мае проиграл Гэтжи): "Мои искренние соболезнования тебе и твоей семье. Не падай духом, Хабиб. Уважение твоему отцу Абдулманапу Нурмагомедову. Он будет в первых рядах, когда мы, я надеюсь, будем соревноваться».

Кстати, еще 2 июля анонсировалась пресс-конференция Хабиба Нурмагомедова в Москве, на которой он должен был поделиться своими планами… Что теперь на сердце у Орла?

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/788568" frameborder="0"></iframe> Умер отец Хабиба Нурмагомедова.В Москве на 58-м году жизни скончался Абдулманап Нурмагомедов

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