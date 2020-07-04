ВАДА открыло еще 50 допинговых дел против российских спортсменов

Что касается американцев, то они недавно сообщили о том, что перестанут финансировать ВАДА, если то не будет действовать в интересах американских налогоплательщиков. На этот счет сейчас в США даже готовится подзаконный акт, по которому наказание за допинг будет преследоваться американцами практически во всех частях мира.

- Нас, как и большинство правительств и руководителей спортивного движения, беспокоит положение об экстерриториальности, включенное в этот закон, сказал Банька. - Это дает американцам, в частности, возможность подавать в суд на людей, причастных к допинговым скандалам за пределами США, а также подрывает способность защищать осведомителей, которые жизненно важны для расследований ВАДА. Мы готовы к обсуждению. Я уже пригласил представителей Конгресса на заседание исполкома ВАДА, чтобы поговорить. Что, если другие правительства введут аналогичные решения в отместку? Это вызвало бы большую путаницу и дисгармонию. Интересно, что сам Григорий Родченков, имя которого связано с этим актом, вероятно, никогда бы не выступил в качестве разоблачителя, если бы знал, что другая страна, принявшая такой карательный закон, может посадить его за это в тюрьму», - сказал Банька, который считает, что американцы просто собираются подмять ВАДА под себя.

Витольд БанькаФото: GLOBAL LOOK PRESS

А на вопрос, что эта путаница уже позволила вернуть лицензию РУСАДА, и это вызвало шок у многих спортсменов, Банька сказал, что это было правильное решение. Ведь потом эту лицензию вновь отобрали, зато получили данные Московской лаборатории.

- Благодаря этому решению наконец-то удалось получить пробы и данные из Московской антидопинговой лаборатории. Хотя повторный анализ этих проб все еще продолжается, у нас уже есть пробы более 50 спортсменов, в которых были обнаружены запрещенные вещества и чьи дисквалификации можно ожидать. Кроме того, данные Московской лаборатории, которые мы не получили бы без решения РУСАДА о восстановлении, позволили нам подготовить 298 пакетов дел, которые мы передали соответствующим антидопинговым организациям (федерациям по видам спорта). Наконец, без этого решения не было бы никакого дела о нарушениях РУСАДА, которое в настоящее время рассматривается Спортивным арбитражным судом в Лозанне (CAS). Как видите, это было трудное решение, может быть, спорное в то время, но хорошее, - сообщил Банька, дав понять, что он и дальше будет проводить антироссийскую линию, при этом попытается договориться с американцами.