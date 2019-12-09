Как Родченков и его друзья врут западным СМИ. ВАДА такое не перепроверяет

9 декабря в Лозанне пройдет заседание ВАДА. На нем будет решено — принимать ли всерьез рекомендации комитета по соответствию и накладывать жесткие санкции на российский спорт, либо же нет. Нам грозит 4 года масштабных отстранений «по всем фронтам».

В свое время первый огонь разгорелся после того, как в американской New York Times вышло большое интервью Григория Родченкова. И после этого беглый ученый был нарасхват. Он был героем для западных журналистов, которые слушали его, никак не прерывая. В публичных заявлениях Родченкова и даже его друзей есть немало смешных и забавных, но главное - лживых моментов.

КАК РОДЧЕНКОВ МЕНЯЕТ СВОИ ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ СМИ

Адвокат российского лыжника Александра Легкова Кристоф Вишеманн в начале 2018 года выложил у себя на сайте большое «открытое письмо» для всех олимпийцев, которые едут в Пхенчхан. В нем было немало интересных материалов, на которые мало кто из МОК или ВАДА обратил внимание. Немецкий юрист рассказал о большом количестве вопросов, которые возникают, если внимательно вслушиваться в интервью Григория Родченкова.

Так, 16 февраля 2018 года беглый информатор ВАДА говорит в интервью AP.

- Российские спортсмены прекрасно знали о допинг-программе и следовали строгим указаниям. Ни один из "защищенных" спортсменов не является невиновным, - говорит он, имея ввиду знаменитый "список Дюшес".

Но пятью днями ранее Родченков был в эфире CBS в программе «60 минут» ученый общается с ведущим и произносит:

- Сколько золота выиграли русские в Сочи?

- Тринадцать, 1...3.

- А из этих 13, как вы думаете, сколько из них выиграли грязные атлеты?

- Пять.

Та программа — особый эпизод в американской карьере Родченкова. Перед эфиром его представители сказали, что для своей безопасности ученый сделал пластическую операцию. Чтобы никто его не узнал. Но в итоге его новое лицо было «засвечено» в передаче. После чего он постоянно на публичных мероприятиях появлялся в балаклаве. Хотя все и так знали, что у Григория Родченкова стал более мощный подбородок и сделана пластика лица.

Адвокат Легкова в том своем письме задает резонный вопрос: «Как мы должны различать, что правильно, а что нет?». Но в эти противоречия никак не вникали люди, которые вели расследования в отношении российских спортсменов.

Российский лыжник Александр ЛегковФото: GLOBAL LOOK PRESS

КАК РОДЧЕНКОВ СОВРАЛ КОМИССИИ ОСВАЛЬДА

Решения комиссии Освальда - один из эпизодов большого юридического сериала битвы наших спортсменов за правду. Люди из МОК штамповали обвинения против россиян, совершенно не проверяя информацию. Так, в показаниях Родченкова есть следующая строка:

- Перед Сочи было принято решение, что РУСАДА протестирует норвежских спортсменов в Швейцарии. А в свою очередь норвежцы возьмут допинг-тесты у российских спортсменов. Но для того, чтобы не поймать «грязных» русских, было принято решение отправить лыжников в Швейцарию. Где можно было бы взять образцы мочи и спрятать их потом в лаборатории Сочи для последующей подмены.

Гендиректор норвежской антидопинговой лаборатории в разговоре с адвокатами Легкова подтвердил, что такая договоренность действительно существовала. Но в итоге образцы проверялись не только норвежцами, но и другими организациями. Анализы прошли не в Москве, а в Осло, Дрездене и лаборатории Кельна.

Просто для одного спортсмена РУСАДА взяло допинг-тест в Швейцарии, потому что он уже давно жил. Образец взяли 22 января 2014 года, и он был отправлен в Москву. А остальные же были взяты 23 января и проанализированы в Кельне. Все — отрицательные. Однако этот момент признаний Родченкова, пишет адвокат Александр Легкова, никто не стал уточнять у норвежской антидопинговой организации. Беглому ученому поверили на слово.

Брайан Фогель снял документальный фильм "Икар" с Родченковым.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

КАК РОДЧЕНКОВ ПРИУКРАСИЛ РЕАЛЬНОСТЬ

В ноябре 2017 года режиссер Брайан Фогель пришел на шоу-подкаст к американскому журналисту Джиму Роуму, у которого более миллиона подписчиков в Твиттере и чьи эфиры транслируются при помощи ресурсов CBS. Там Фогель выдал невероятный секрет. Просто представьте - в 1984 году Советский Союз бойкотировал Олимпиаду в Лос-Анджелесе не по политическим мотивам, а на самом деле из-за Родченкова!

В конце 1983 года молодого Григория отправили в США, говорит Фогель, для того, чтобы произвести «разведку» перед Олимпиадой. Мол, он был шпионом русских в Америке. Родченкова отправили в лабораторию к известному специалисту Дону Кэтлину и после работы там Григорий понял - если советские спортсмены приедут на Игры, то все будут пойманы на допинге, мол, никаких противоядий против американских проверок не существовало.

Но, говорит Фогель со слов Родченкова, СССР горели желанием приехать в Лос-Анджелес и «на чужом поле» показать всю свою мощь. Чтобы не завалить допинг-тест, была придумана следующая история - в бухте Лонг Бич Харбор надобно было поставить большой корабль, в котором должна была находиться допинг-лаборатория.

И где должны были квартироваться спортсмены команды СССР на время Олимпиады. А дальше же наступает самое интересное - узнав об этом, президент США Рональд Рейган пришел в ярость. Какой корабль СССР у берегов США, вы что? И тогда Горбачев (именно так сказал Фогель — прим.ред.) сказал - нет, нет, нет, мы не едем на Олимпиаду 1984 года.

Даже немцу Кристофу Вишеманну стало очевидно, что тут слишком много неправды.

В фильме «Икар» Родченков заявил, что начал работать в лабораториях в 1985 году. А впервые оказался в США в 1989 году в рамках совместно американо-советской программы борьбы с допингом. А вот Горбачев никак не мог заявить Рейгану о том, что СССР не едет на Олимпиаду., потому что стал генсеком КПСС 11 марта 1985 года. А вот Олимпиада в Лос-Анджелесе проходила с 28 июля по 12 августа 1984 года. Адвокатам Легкова в электронной переписке позднее сам Дон Кэтлин подтвердил - впервые Родченков был в США в 1989 году.

Более того, ведущим антидопинговым специалистом накануне Олимпиады 1984 года был Советском союзе доктор Григорий Воробьев, отмечает Вишеманн. И после разговора с его сыном в декабре 2017 года юрист понял - Брежнев, Андропов или же Черненко уж точно могли послушать увещеваний 25-летнего Григория Родченкова.

Несмотря ни на что футбольный праздник в России состоялся.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

КАК РОДЧЕНКОВ ПРОИГРАЛ ВОЙНУ ФУТБОЛУ

Перед чемпионатом мира по футболу 2018 года британские СМИ не щадили Россию, постоянно выискивая какую-либо грязь. Когда же появился Родченков, то обвинения заиграли новыми красками.

Осенью 2017 года, когда подходил к концу отборочный турнир на ЧМ-2018, британская Daily Mail со ссылкой на слова Григория Родченкова выпускает сенсационный материал. Якобы на ЧМ-2014 по футболу все российские футболисты были допинг-нарушителями и это злонамеренно скрывалось. ФИФА объявило о масштабной перепроверке проб россиян.

Немецкий журналист Хайо Зеппельт 20 мая 2018 года выпускает очередной фильм, в котором говорится о таинственном футболисте, который был частью допинг-схемы. Но ФИФА просто «закрывает глаза» на тот случай. Дальше история пошла по неожиданному для обвинителей сценарию.

ФИФА выпустило заявление, что к сборной России нет претензий. Зеппельт вскоре внезапно заявляет - мол, я получил аккредитацию на чемпионат мира в Россию, но не поеду туда, мне ехать туда опасно. Это произошло после того, как на уровне МИД двух стран решился вопрос о выдаче визы немцу в Россию, потому что сам же Хайо поднял вой из-за того, что его не пускают на ЧМ-2018.

В конце мая 2018 года Родченков, нацепив маску, вышел в эфир по скайпу на конференцию в Лондоне. Он сказал, что к чемпионату мира 2018 года в составе сборной России готовится «интересный» футболист.

- Одно имя? - переспросил ведущий конференции.

- Одно, да, - утвердительно кивнул человек в маске.

Когда же спикер конференции в Лондоне сказал, что 1 февраля Спортивный арбитражный суд в Лозанне оправдал российских спортсменов, то Родченков глубоко и разочарованно вздохнул. А затем выдал злую речь:

- А вы знаете, что мне приказали уничтожить все доказательства и записи? Поэтому у нас так мало доказательств. Решение CAS было шокирующим для всего мира. Согласно «балансу вероятностей», вот все было за нас, но для судей этого оказалось мало!

Финальным истории штрихом является речь адвоката Родченкова Джима Уолдена. После того, как ФИФА закрыло все расследования в отношении россиян, юрист заявил:

- Многие спортивные организации отказываются проводить нормальные расследования и хотят замести российское допинговое мошенничество под ковер, а ФИФА – просто последняя организация, которая так сделала.

В Лондоне у Григория Родченкова спросили о том расследовании. Ученый пожал плечами:

- У меня нет никакой детальной информации по этому расследованию. Если ФИФА сказали все хорошо и допинг-пробы отрицательные... Понимаете, я сейчас ничего не знаю о том, что творится в России.

Так Родченков проиграл войну футболу, а Россия - провела лучший в истории чемпионат мира.

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