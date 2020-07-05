Смертельно больной малышке ставили диагноз – лень!

Оля родилась смертельно больной, но об этом никто не знал. Она не ползала, не переворачивалась.

- С дочкой что-то не так, нам нужно обследование…- твердила мама в местной поликлинике.

- Ваш ребенок просто слишком крупный и ленивый – ставили диагноз доктора.

Потом констатировали детский церебральный паралич и прописали препараты, стимулирующие работу головного мозга. Но Оля становилась все слабее и слабее.

- Я видела, что дочь день ото дня теряет и так небольшие от рождения силы и не знала, чем помочь - вспоминает мама. – Мы, как в страшной сказке, искали неизвестно какого специалиста от неизвестно какой болезни.

Но однажды этот слепой поиск дал плоды. Очередной доктор, которого где-то отыскали родители, заподозрил, что проблема серьезнее, чем ДЦП и отправила девочку на обследование, которое и показало, наконец, что у Оли спинальная мышечная атрофия (СМА). Это заболевание не затрагивает интеллект, но лишает человека сил. Постепенно и неумолимо «отключается» способность двигаться, глотать и в конце концов, дышать. То есть человек понимает, что умирает и ничего не может с этим поделать, ведь до сих пор СМА у нас не лечится. Так что, счастья от правильной постановки диагноза родители не испытали. Напротив, было много слез и горя.

Но отчаяние длилось всего один день. «Мы решили, что будем бороться за жизнь дочки до последней секунды» – говорит мама. Так Гунарь решили добиваться того, чтобы Олю взяли в программу расширенного доступа к препарату Спинраза. Это лекарство от СМА изобрели в США всего несколько лет назад, но первые испытания показали его эффективность. Спинраза – инъекции, которые останавливают развитие смертельной болезни. Но стоят они пока что десятки миллионов рублей. И пока лекарство не будет поставлено на поток, а случится это нескоро, лечение доступно только тем, кого включают в контрольные группы. Представляете себе, насколько сложно попасть в них. Тем более, для российского ребенка. Так вот, Оля получила этот, казалось, призрачный шанс! Она выиграла жизнь, благодаря упорству, мужеству и безграничной любви родителей. И первые же инъекции остановили развитие болезни.

В 2019 году, когда Оле было два года, она не могла уже ни стоять, ни сидеть и уже потеряла силу в руках – не могла удержать ложку и постоянно засыпала на ходу. А теперь девочка хохочет от души. Она научилась катать колбаски из пластилина и делать из них маме бусы. Держит кисточку и рисует человечков: «это — мама, это папа, это Ульяна (сестра), а это — я». И «я» у Оли всегда стоит на двух ножках. Увы, сама Оля пока сидит в инвалидной коляске. Но доктора говорят, что если сейчас провести грамотную реабилитацию, то Оля не только выживет, благодаря Спинразе, но и встанет на ноги, пойдет. Пока девочка еще маленькая и ее мышцы поддаются восстановлению, Олю можно спасти не только от смерти, но и от инвалидности. Пожалуйста, помогите сделать это! Семья сильно поиздержалась за годы битвы за жизнь дочери, и оплатить реабилитацию им просто не на что. Необходимый курс стоит 224 000 рублей. Нужна помощь!

8(499) 250-02-44, 7-903-777-6553 Татьяна и Вера координаторы

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