Не дистанционка, а что? Ответы на главные вопросы о цифровом эксперименте в школах

На днях стало известно о новом проекте Минпросвещения по созданию и введению Цифровой образовательной среды (ЦОС). Предполагается, что эта среда будет внедряться в порядке эксперимента и затронет не только школы, но и колледжи, а также учреждения дополнительного образования как для детей, так и для взрослых. И конечно же, многие ученики и их родители, уставшие от трехмесячного дистанта, решили, что с этим экспериментом учеба на удалёнке продлится и в новом учебном году. Разбираемся, для чего на самом деле нужен эксперимент и что он изменит в жизни школы.

1. Если цифровую среду внедряют, то это для того, чтобы продолжить дистанционку?

Пока всё говорит за то, что учебный год в сентябре начнется в привычном режиме для всех школ страны. И эксперимент вовсе не означает, что школы останутся на дистанционном обучении. Об этом рассказал министр просвещения Сергей Кравцов:

- Речь идет не о замене одного вида обучения — очного — другим, дистанционным, а о возможностях использования в очном образовательном процессе некоторых элементов цифровых программ — например, материалов Российской электронной школы, собравшей лучшие методики и уроки лучших учителей страны, - уточнил министр. - Еще раз подчеркну: мы рассчитываем начать учебной год традиционно в сентябре, и все школьники сядут вновь за парты.

Эксперимент и правда связан с дистанционным обучением в школах, только не так, как кажется на первый взгляд. Пандемия коронавируса и вынужденный переход на учебу по удалёнке высветили проблемы школы, которым нужны современное оборудование и навыки работы с новыми технологиями.

- На выравнивание ситуации и направлена работа, - уточнили в пресс-службе Министерства просвещения. - Занятия в классе и живое общение с педагогом - неизменная часть отечественной образовательной системы, и она незыблема. Цифровая образовательная среда станет дополнением к традиционному обучению. По завершению проекта эти технологии можно будет использовать при необходимости - например, во время всплесков сезонной заболеваемости для учащихся, из-за болезни оставшихся дома, или для ребят, которые находятся на длительном лечении в стационарах.

Узнав о цифровом эксперименте в школах, родители заволновались.Фото: Алексей БУЛАТОВ

2. Что конкретно изменится для ученика и родителей?

На самом деле, изменения будут далеко не такими кардинальными. Многое из того, что заложено в проект, используется педагогами не первый год. Например, Российская электронная школа позволяет смотреть видеоуроки и выполнять упражнения онлайн. Яндекс.Учебник помогает учителю подобрать индивидуальные упражнения для домашнего задания и проверяет их автоматически. А электронные дневники и журналы ведут учет успеваемости учеников и позволяют родителям оперативно следить за оценками.

Электронные учебники положили начало перехода школы на новый вид обучения.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Плюс к этому Цифровая образовательная среда даст школам следующее:

• Доступ к высокоскоростному интернету для занятий в школе – для тех, у кого сложности с интернетом и гаджетами дома.

• Доступ к электронной библиотеке, образовательным сайтам и сервисам для расширения и углубления знаний по разным предметам – чтобы не потеряться в их разнообразии и получить качественную информацию.

• Возможность присутствовать на уроках онлайн и быть на связи с учителями и одноклассниками – для тех, кто долго болеет или по другим причинам не может посещать школу, а также на случай карантинов из-за сезонного гриппа.

• Видеотрансляция лучших уроков и занятий из других школ – чтобы иметь возможность учиться у лучших педагогов страны.

• Учет достижений учащихся – цифровое портфолио, где будут собраны результаты участия в различных олимпиадах, конкурсах и других мероприятиях.

• Автоматизация бумажной работы и административных процессов – сэкономит время и упростит отчетность.

• Интеграция с государственными сервисами и ресурсами – не придется лавировать между порталами государственных и городских услуг, системой «проход-питание» для оплаты школьного обеда и электронным дневником.

Цифровая образовательная среда дает возможность увидеть трансляции лучших урок других школ.Фото: Алексей БУЛАТОВ

3. Зачем нужна новая система, если уже есть множество готовых сервисов?

В период карантина и правда появилось много сервисов для учебы. Однако, всё это – отдельные системы, никак не связанные друг с другом. К тому же, учителям (да и родителям учеников тоже!) бывает сложно выбрать подходящие и освоить такие разные интерфейсы. Новая же система объединит в одну среду сразу несколько сервисов и задаст некий материально-технический «стандарт», до которого и будут подтягивать отстающие школы.

Кроме того, многие существующие сервисы базируются на зарубежных разработках. А с этим тоже могут быть проблемы. Например, запись, хранение и обработка персональных данных об учениках и учителях на заграничных серверах запрещены пунктом 5 статьи 18 главы 4 федерального закона №152 «О персональных данных». Ну и всегда есть риск, что частная компания в любой момент может прекратить поддержку своих сервисов. Так что единая цифровая среда в этом плане будет безопаснее.

4. Стоило ли пугать родителей непонятным экспериментом?

Несмотря на то, что современные технологии сейчас встроены повсюду, от турникета в метро до холодильника, многие школы по-прежнему живут в прошлом веке. Как показывает исследование НИУ ВШЭ, почти половина российских учителей до пандемии коронавируса ни разу не пользовались онлайн-платформами или электронными учебниками для преподавания. Максимум, педагоги проставляли оценки в онлайн-журнале или делали презентацию для урока. И все те сервисы, которые могли бы облегчить им жизнь, проходили мимо них.

С другой стороны, польза подобных цифровых ресурсов тоже остается под вопросом (см. ниже). Поэтому и нужен эксперимент, который покажет, как работает цифровая среда в российских школах, и какие функции из всей системы можно внедрять на уровне всей страны.

Школьники получат Доступ к электронной библиотеке, образовательным сайтам и сервисам.Фото: Мария ЛЕНЦ

5. А если я — категорически против «цифры»?

Сейчас проект находится на стадии обсуждения, так что в нем могут быть изменения. Уже известен список регионов, которые примут участие в эксперименте, но детали пока неизвестны - как именно будут выбираться участники эксперимента, будут ли в нем участвовать все школы и колледжи подряд, или выборочно.

В любом случае, никто не может заставить учащихся и их родителей использовать цифровые ресурсы против их желания. Более того, для использования любого такого сервиса школа должна получить письменные разрешения на сбор и обработку данных от совершеннолетних учеников и от родителей тех, кому еще нет 18. Так что даже если ваша школа попала в эксперимент, а вы являетесь рьяным противником технологий, можно отказаться от использования соответствующих ресурсов. Двойку за сам отказ работать с цифровой платформой учителя поставить не могут. Другое дело, что в таких условиях ребенку будет трудно угнаться за одноклассниками и он выпадет из учебного процесса.

Те, кто долго болеет, получат возможность учиться онлайн.Фото: Алексей БУЛАТОВ

А КАК У НИХ

Есть ли польза от онлайна в учебе?

Во всем мире сейчас активно экспериментируют с цифровыми ресурсами в образовании. Но исследования эффективности таких онлайн-платформ дают очень противоречивые результаты.

Например, аналогичный российскому эксперимент в Чили показал, что цифровые сервисы развивают у учеников лидерские и коммуникативные способности, прививают им чувство ответственности за себя и других. Но бесполезны, если речь идет о предметных знаниях.

Американские исследователи расходятся во мнениях – одни говорят, что онлайн-платформы полезны для развития математической и естественнонаучной грамотности, другие показывают, что от всего этого нет толку. Некоторые эксперты доказывают, что цифровые ресурсы развивают у детей навык решения проблем, но с учетом затрат на их массовое внедрение - оно того не стоит.

Ученые из Китая выяснили, что цифровые ресурсы эффективны для изучения английского языка, но только, если они интегрированы в учебную программу. Другое китайское исследование показало, что эффективность онлайн-платформ зависит не только от предмета, но и от пола ученика – мальчикам они идут на пользу, а девочкам нет.

В России подобные исследования тоже были. Например, в прошлом году эксперты НИУ ВШЭ оценили эффект от использования цифровой платформы Яндекс.Учебника. Результаты тоже получились неоднозначными – у троечников улучшились оценки по математике, а вот у хорошистов и отличников всё осталось по-прежнему. На знаниях по русскому языку использование платформы также не отразилось.

Конкретно

Какие регионы участвуют в эксперименте:

Астраханская область,

Калининградская область,

Калужская область,

Кемеровская область,

Московская область,

Нижегородская область,

Новгородская область,

Новосибирская область,

Сахалинская область,

Тюменская область,

Челябинская область,

Алтайский край,

Пермский край,

Ямало-Ненецкий автономный округ.

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