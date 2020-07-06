Прямые выплаты социальных пособий: не помешают ни коронавирус, ни финансовые трудности работодателей

ВМЕСТО ВЗАИМОЗАЧЕТА - НАЧИСЛЕНИЯ «БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ»

Во время эпидемии COVID-19 немало работодателей в России, как и в других странах мира, столкнулись с трудностями. Доходы людей, спрос на многие товары и услуги сократились, предприятия стали приостанавливать свою работу. Между тем соцгарантии никто не отменял, ряд из них были даже усилены, добавлены новые. В том числе, разумеется, сохранилось право на оплату больничных листов, пособий по беременности и родам, по уходу за ребенком и т. д. Для того чтобы адресаты получали их вовремя и в полном объеме, как раз и предназначен проект Фонда социального страхования (ФСС РФ) «Прямые выплаты».

- Суть в том, что деньги поступают получателям пособий напрямую, от Фонда, а не перечисляются работодателем, как прежде, при «зачетной схеме», - поясняют в ФСС РФ. - Такая схема предусматривала, что работодатель изымает средства из своего оборота, выплачивает социальные пособия работникам, а потом снижает свои взносы в Фонд социального страхования на эти суммы в порядке взаимозачета.

В условиях экономических затруднений и даже в «мирное» время, вне кризисов, для предпринимателей может быть дискомфортно, а то и невозможно выплатить все положенные социальные пособия своим сотрудникам вовремя и полностью. А для заболевших работников, семей с маленькими детьми, пострадавших на производстве и т. д. задержки выплат могут быть очень болезненными. Не говоря о том, что просрочки в принципе незаконны.

В Фонде социального страхования необходимые средства на такие выплаты есть всегда. И есть возможность избежать проблем и для работников, и для работодателей с помощью механизма «Прямых выплат».

ОТ ПИЛОТНЫХ РЕГИОНОВ НА ВСЮ РОССИЮ

Переход к прямым выплатам стартовал в 2011 году, когда к проекту подключились два первых пилотных региона - Нижегородская область и Карачаево-Черкесская Республика. Затем постепенно присоединялись другие регионы России, к июню этого года их было уже 69. А с 1 июля «Прямые выплаты» начинают работать еще в восьми субъектах РФ. В их числе: республики Башкортостан, Дагестан, Краснодарский край, Ставрополье, Волгоградская, Ленинградская, Тюменская и Ярославская области.

Последние 8 регионов войдут в проект в начале следующего года. Это будут Краснодарский, Пермский край, Московская, Свердловская и Челябинская области, Ханты-Мансийский автономный округ, Москва и Санкт-Петербург.

«Перед присоединением региона к «Прямым выплатам» и после включения в проект мы проводим обучающие семинары и информационно-разъяснительные мероприятия для работодателей. Графики размещаются на официальных сайтах региональных отделений Фонда», - поясняют в ФСС РФ. Сотрудники кадровой службы, бухгалтерии и т. д. всегда могут связаться со специалистами ФСС, задать возникающие вопросы, пройти обучение заполнению электронных реестров сведений, которые нужно передавать в Фонд для назначения пособий.

И БОЛЬНИЧНЫЕ, И ДЕКРЕТНЫЕ, И «ЛЬГОТНЫЕ» ОТПУСКНЫЕ

Полный список пособий, которые перечисляются в рамках «Прямых выплат», выглядит так:

- пособия по временной нетрудоспособности (больничные), в том числе в связи с несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием;

- оплата отпуска сверх ежегодного оплачиваемого отпуска, установленного законодательством РФ (в частности, лицам, занятым на работах с вредными/опасными условиями труда);

- пособия по беременности и родам (декретные);

- единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности;

- единовременное пособие при рождении ребенка;

- ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет.

КСТАТИ

Задержки исчезают после отладки нового порядка

В обсуждениях на форумах в интернете, в соцсетях и т. д. можно встретить опасения и отдельные примеры, когда в начале перехода на новую систему случались задержки выплаты пособий.

На самом деле «Прямые выплаты» в первую очередь как раз гарантируют соблюдение сроков предоставления пособий, подчеркивают эксперты. В то же время в переходный период от зачетной схемы к новой модели возможны ошибки из-за человеческого фактора. Ведь работодателю нужно сформировать реестры своих работников, имеющих право на пособия, передавать эти и другие необходимые данные в ФСС.

Чтобы избежать каких-либо недочетов, которые могут привести к задержкам, проводятся обучающие семинары и другие мероприятия (см. в тексте. - Ред.), поясняют в Фонде соцстраха.

ЭТО ПРИГОДИТСЯ

Где узнать о суммах, сроках и других условиях выплат

В 2017 году появился удобный и доступный сервис: личные электронные кабинеты для страхователя (работодателя) и для получателя услуг Фонда социального страхования. Адреса, по которым находятся виртуальные кабинеты, такие:

- личный кабинет страхователя - по адресу: https://cabinets.fss.ru/insurer/;

- личный кабинет гражданина - получателя услуг размещен в интернете по адресу: https://lk.fss.ru/recipient/.

Для доступа в обоих случаях используются те же логин и пароль, что и для Единого портала госуслуг.

В кабинете можно увидеть расчет пособия, его прохождение - от работодателя в Фонд и далее в банк или на почту.

Кроме того, во всех региональных отделениях ФСС РФ работают многоканальные телефоны горячих линий, где можно задать все интересующие вопросы и получить компетентные консультации.

БУДЬ В КУРСЕ

Три шага для получения денег

Сразу успокоим: при переходе на прямые выплаты работнику не нужно собирать какие-либо дополнительные документы, передавать их самостоятельно в Фонд соцстраха и совершать какие-либо лишние телодвижения. Механизм начисления и выплаты пособий простой, быстрый и надежный.

1. Работник предоставляет работодателю документы, подтверждающие право на получение пособия (больничный лист либо номер электронного больничного, свидетельство о рождении ребенка и проч.). А также пишет заявление, где указывает реквизиты, на которые ему удобнее получать пособие: на карту «Мир», на счет в банке или почтовым переводом.

На заметку: с 1 мая 2019 года вступили в силу правила, которые предусматривают, что пособия для семей с детьми должны перечисляться именно на карты «Мир» (кроме случаев, когда пособия, выплачиваемые на регулярной основе, были назначены до 1 мая). Специалисты ФСС РФ рекомендуют оформить такую карту всем получателям пособий. Если ее нет, выплату можно получить почтовым переводом или на банковский счет, к которому не привязана ни одна из карт.

2. Работодатель в срок не позднее 5 календарных дней передает в территориальный орган ФСС РФ сведения о работнике в электронном виде или документы, необходимые для начисления пособия.

3. Фонд перечисляет пособие работнику - на карту «Мир», банковский счет либо почтовым переводом. Денежная сумма перечисляется в течение 10 календарных дней после получения документов, необходимых для назначения и выплаты пособия.