«Травмирует детей»: Коллеги осудили Карпович за скандальные фото с наследниками Прилучного

Едва разрешился бракоразводный процесс между Агатой Муцениеце и Павлом Прилучным, как на просторах соцсетей появились сплетни о романе звезды сериала «Мажор» с актрисой Мирославой Карпович («Папины дочки»).

Причем, поначалу Карпович нарочито отмалчивалась об отношениях с актером, но потом все же в СМИ стали появляться ее комментарии. Актриса посетовала, что несмотря на рост подписчиков в Инстаграме на фоне этой истории, она подверглась нешуточным нападкам хейтеров.

И как вишенка на торте - вброс в соцсетях с якобы папарацционными фотографиями Прилучного и Карпович из Крыма, куда актёр улетел на каникулы с детьми. А значит, «акулы пера» теперь строчат заметки о новой пассии известного артиста.

- Мирослава пока актриса одной роли, поэтому, видимо, решила получить максимальный пиар от этой интрижки. Не удивлюсь, если крымские фото появились в телеграм-каналах стараниями ее окружения, - предполагают коллеги Карпович. - Это явно делалось за спиной Павла, поскольку он всегда был против публичности в соцсетях.

m1r0slava_karpovich How you doin?

Раскритиковали 34-летнюю актрису и подписчики Прилучного.

- «Пиар на чужом несчастье», - удивляются хватке Карпович поклонники Павла.

По словам коллег Мирославы Карпович, в своём кругу она давно не скрывает, что разрушила брак Муцениеце и Прилучного еще минувшей зимой.

Как известно, серьезные ссоры между супругами как раз начались в тот период, что впоследствии привело к публичным скандалам и заявлению о разводе.

К слову, решение суда о расторжении брака одной из самых красивых кинопар пока не вступило в законную силу, поэтому у Агаты и Павла есть еще время, чтобы его обжаловать до 15 июля и сохранить семью.

agataagata Друзья, почитайте внимательно!!!!! Вокруг нашей истории сейчас много мифов, догадок, версий, адвокатов! Не слушайте никого, кроме, нас и наших официальных представителей! Это - @pravobloger и @mariam_bibi_ Все остальное - ложная информация! Спасибо за понимание!

Коллеги Прилучного предположили, что активная пиар-компания Мирославы Карпович направлена на то, чтобы исключить возможность воссоединения Павла и Агаты.

Блогеры не оставили незамеченным и тот факт, что Мирослава прилетела к Прилучному в Крым, где он проводит отпуск со своими маленькими детьми.

Мол, пиар пиаром, но дети пока не подготовлены к появлению новой дамы рядом с отцом.

- «Дети на фото очень напряжены, видимо, им не комфортно с незнакомой тетей», «В 40-градусную жару малыши без панам», «Посмотрите, они собрались на морскую прогулку, не надев на детей спасательные жилеты. Странно, что Карпович, будучи женщиной, этого не осознает», - пишут в соцсетях фанаты Прилучного.

В соцсетях появились фото Прилучного и Карпович из Крыма

Впрочем, адвокат Прилучного и Муцениеце Жанна Маргулис на вопрос kp.ru о крымском вояже актёра сообщила, что если лично Павел обратится к ней с каким-либо вопросом, она всегда ответит и проконсультирует. Мол, Павел Прилучный - прекрасный отец, обсуждать тут нечего.

- Зная лично и взаимодействуя и с Агатой, и с Павлом, скажу то, что они оба прекрасные родители, - говорит kp.ru адвокат Жанна Маргулис. - Тот факт, что Павел уехал отдохнуть с детьми, взяв на себя полностью ответственность за их жизнь и здоровье, говорит о его желании реализовать себя отцом в полном смысле этого слова. Я считаю, что у Павла есть все качества, чтобы дети чувствовали себя с ним счастливо, так как после развода именно дети создают атмосферу любви. И я уверена, что Павел дает им эту любовь сполна.

МНЕНИЕ ПСИХОЛОГА

«Таких маленьких детей опасно знакомить с новыми спутниками»

- На мой взгляд, знакомить ребенка, тем более такого возраста, со своей новой женщиной слишком рано. Тем более приглашать эту даму в отпуск. Нужно все-таки как-то психологически подготовить к этому детей, - считает психолог Сергей Ланг. - Маленькие дети ревностно относятся к новым партнерам своих родителей. Даже, если папа говорит, что «тетя хорошая», как правило, на подсознательном уровне ребенок недолюбливает эту даму. Для ребенка это стресс. Если хотите взять детей в отпуск с новым спутником, помните, что этому должен предшествовать не один месяц подготовки: долгие разговоры, совместные прогулки в парке или ненавязчивые чаепития, чтобы дети привыкли к новому человеку рядом с папой или мамой. Судя по крымским фото дочери Павла и Агаты, ребенок зажат, не улыбается. Видно, что девочке некомфортно.

В этой ситуации я посоветовал бы Павлу максимально беречь психику своих детей. А то получается, что они с Агатой расстались, чтобы их дети не видели скандалов, но в тоже время в Сеть выкладываются снимки, где сын и дочь артиста скованные и грустные. Детям в будущем будет неприятно видеть такие кадры в семейном фотоальбоме, поскольку эти снимки будут напоминать им о травматичном периоде их жизни.